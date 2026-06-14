À Condom, des livres du XVIe siècle ravagés par l’incendie du cloître

Le feu a pris vendredi 12 juin, vers 21h30, au cœur du centre historique de Condom (Gers). Les premières fumées ont été signalées dans la médiathèque Yves-Navarre, aménagée dans les bâtiments de l’ancienne mairie, à proximité immédiate de la cathédrale Saint-Pierre et de la sous-préfecture. En quelques minutes, l’incendie a gagné la toiture du cloître, laissant apparaître des flammes visibles au-dessus de l’édifice.

Une cinquantaine de sapeurs-pompiers ont été mobilisés dans la soirée. Les secours sont venus de plusieurs centres du département, avec des moyens aériens, dont des grandes échelles venues d’Auch et d’Agen.

Des drones équipés de caméras thermiques ont aussi été engagés pour surveiller la progression du sinistre. La priorité portait sur la protection de la cathédrale, des bâtiments administratifs voisins et du reste de l’ensemble patrimonial.

Selon le premier bilan communiqué localement, le feu a été contenu sur une aile d’environ 450 m². La cathédrale et la sous-préfecture ont été préservées d’une propagation majeure. Les opérations se sont poursuivies après la maîtrise des flammes, avec le déblaiement des bois brûlés, le noyage des derniers points chauds et la mise en sécurité des parties fragilisées.

Le bilan documentaire reste, lui, considérable. Jean-François Sabathier, maire de Condom, a indiqué à l’AFP qu’environ 90 % des 4 300 livres du fonds ancien avaient été touchés. Certains volumes sont imbibés d’eau après l’intervention des pompiers, d’autres partiellement brûlés. Les ouvrages concernés couvrent une période allant du XVIe au XIXe siècle. Un inventaire doit encore distinguer les pertes définitives des pièces récupérables.

Parmi les éléments atteints figure une partie du fonds Bossuet, dont un missel de Jacques-Bénigne Bossuet, évêque de Condom avant son transfert à Meaux. La ville a en revanche réussi à sauver les archives cadastrales, toujours selon le maire, tandis que les équipes municipales et les services compétents s’emploient à préserver les documents encore manipulables.

Le sinistre frappe un bâtiment protégé. Le cloître de Condom est classé au titre des monuments historiques depuis un arrêté du 18 décembre 1997, en totalité, avec la chapelle Sainte-Catherine et l’ancienne chapelle de l’évêque. La médiathèque Yves-Navarre occupe l’étage du cloître et accueille habituellement le public pour la consultation et l’emprunt de documents.

L’origine exacte du départ de feu n’est pas établie. Le maire évoque une piste accidentelle, sans confirmation définitive. Les investigations doivent déterminer les circonstances du sinistre, tandis que l’évaluation des dégâts patrimoniaux se poursuit autour du fonds ancien, des volumes sinistrés et des parties bâties touchées.

Crédits photo : capture d'écran

Par Victor De Sepausy

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