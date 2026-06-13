Gastronomie, vin, interdits : 7 livres retenus pour le prix Anthony Rowley 2026

Créé en 2016 en hommage à Anthony Rowley — historien, gastronome et éditeur passé notamment par Perrin et Fayard — le prix récompense chaque année un ouvrage consacré à l’histoire de l’alimentation, en France comme ailleurs. Le jury s’appuie sur trois critères : l’originalité du sujet, la rigueur scientifique et la qualité de l’écriture. Dans son communiqué, il souligne l’essor remarquable d’un champ éditorial longtemps cantonné à quelques spécialistes, désormais bien identifié tant par le grand public que par le monde universitaire.

Pour l’édition 2026, sept ouvrages sont en lice.

Paru au Cherche Midi, Tripes et boyaux, l’insolite et insolente cuisine culturelle du ventre voit Blandine Vié poursuivre son exploration de la gastronomie populaire à travers les abats et les entrailles. L’autrice y retrace une histoire culturelle du « ventre », entre traditions culinaires, mémoire des goûts et réhabilitation de préparations longtemps reléguées aux marges du patrimoine gastronomique.

Avec Cuisine et saveurs de l’Égypte ancienne (Actes Sud), Pierre Tallet s’attaque à un défi documentaire : si l’Égypte pharaonique a laissé de nombreuses traces sur les aliments et leur préparation, les recettes proprement dites demeurent rares. À partir des sources disponibles, l’auteur reconstitue les pratiques alimentaires de l’époque, du pain aux pâtisseries, des viandes aux poissons, sans oublier fruits et boissons.

Laure Gasparotto figure également dans la sélection avec Quand l’Orient inventait le vin (Grasset). Son essai remonte aux origines caucasiennes et perses de la viticulture et déroule une histoire où se croisent Chiraz, les amphores antiques, la poésie de Hâfez et d’Omar Khayyâm, mais aussi le destin d’une famille iranienne installée en France et d’une vigne plantée près de Bergerac.

Chez Perrin, Jonathan Siksou signe Triompher en festins, une histoire de France racontée à travers vingt repas. De la réception d’Henri III d’Angleterre par Saint Louis en 1254 aux repas de Noël offerts aux militaires français déployés à l’étranger depuis 2017, l’auteur montre comment la table devient un outil de pouvoir, de représentation et de diplomatie.

Avec Les cantines bolcheviques (CNRS Éditions), François-Xavier Nérard transporte le lecteur dans l’URSS des années 1920 et 1930. À travers les cantines collectives et les « fabriques-cuisines », l’historien observe le quotidien du stalinisme : pénuries, bureaucratie, mobilisation permanente, inspections et fatigue du personnel. Son enquête, fondée sur des archives russes et ukrainiennes, met en lumière l’écart entre les ambitions modernisatrices du régime et la réalité des réfectoires soviétiques.

Dans Kebab, le monde sur la broche (Calype), Pierre Raffard retrace la trajectoire mondiale d’un emblème de la street food. Géographe, enseignant et présentateur de Voyage en cuisine sur Arte, il suit l’évolution du kebab depuis les broches de l’Empire ottoman jusqu’à son statut de produit mondialisé, au croisement des migrations, des identités diasporiques et des débats culturels contemporains.

Enfin, Nathalie Helal propose avec Tu n’en mangeras point ! Petite histoire des aliments interdits (Tallandier) une réflexion sur les frontières du licite et de l’interdit. Des prescriptions religieuses aux nouvelles normes alimentaires, l’ouvrage explore les liens entre alimentation, croyances, peur de l’impur, identité et désir, rappelant que manger est aussi un acte profondément symbolique.

Le futur lauréat succédera à Faustine Régnier, distinguée en 2025 pour Distinctions alimentaires (Presses universitaires de France). La remise du prix aura lieu dans le cadre de la 29e édition des Rendez-vous de l’histoire de Blois, organisée cette année autour du thème « Les marchands ».

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Par Dépêche

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