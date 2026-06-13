Cette bibliothèque à vélo distribue livres et sacs de couchages aux sans-abri

À Portland, les ouvrages circulent donc à vélo. Street Books, association créée en 2011 par Laura Moulton, emprunte les codes d’un service de prêt classique, mais sans guichet ni inscription exigée : de toute manière, pas de bâtiment pour cet établissement. Ses bibliothécaires rejoignent les lecteurs dans la rue, auprès de personnes sans domicile ou installées aux marges de la ville.

Axios Portland raconte l’élargissement de cette mission d'intérêt public : les vélos transportent encore des livres, mais aussi de quoi répondre à des urgences très concrètes.

Le projet initial dura trois mois, sous la forme d’une bibliothèque mobile estivale. Il s’est transformé en organisation à l’année, soutenue par des dons et par le Regional Arts & Culture Council. Axios évoque aujourd’hui une douzaine de salariés, 16 itinéraires réguliers et environ 10.000 livres distribués chaque année.

Street Books fournit la liste de ses tournées comme une bibliothèque de quartier publie ses horaires, avec des passages hebdomadaires dans plusieurs lieux de Portland, dont South Park Blocks, Blanchet House ou The People’s Depot, sous le Morrison Bridge.

Les sacoches transportent désormais bien plus que des romans. Lunettes de lecture, lingettes, pansements, eau se retrouvent aux côté des lampes torches et du fameux Narcan. La structure mentionne aussi couvertures, sacs de couchage, bâches, chaussettes, vêtements contre le froid, trousses de premiers secours, électrolytes, ponchos et tests de fentanyl, selon les stocks disponibles.

Sur son site, l’association diffuse aussi des brochures sur les droits juridiques et les expulsions de campements, distribués avec les informations pratiques.

L’association présente cette extension comme une réponse aux conditions de vie des lecteurs rencontrés dehors. Monica Beemer, codirectrice de Street Books, résume la difficulté de lire quand la faim, le froid, l’addiction ou la fumée occupent tout l’espace. Les équipes reçoivent aussi une formation aux techniques de désescalade et orientent les usagers vers des services de logement, de santé ou d’aide sociale.

Le livre reste pourtant le cœur du dispositif. Street Books suit les demandes, achète certains titres d’occasion et obtient souvent un ouvrage réclamé en moins d’une semaine. À ce titre, les textes d’auteurs LGBTQ+ figurent parmi les plus sollicités. L’association a donc lancé en juin sa première Queer Book Drive avec la librairie Always Here Bookstore, afin de renforcer ses rayons autour d’écrivains comme Rita Mae Brown, Jean Genet, James Baldwin, Audre Lorde ou Virginia Woolf.

Cette bibliothèque sans murs conserve aussi une mémoire de ses lecteurs et publie régulièrement sur son site des portraits et des échanges autour des ouvrages empruntés – dans une logique de prêt, de retour et de recommandation, même lorsque les lecteurs ne possèdent pas d’adresse stable.

Crédits photo : Street Books

Par Nicolas Gary

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