Toute l'Australie s'est arrêtée pour lire l'histoire d'un kangourou footballeur

Le 27 mai, à midi, l’Australie s’est donné rendez-vous autour d’un kangourou footballeur. Le National Simultaneous Storytime 2026 a choisi Luna Roo : The Kangaroo Baller, album jeunesse publié par Little Book Press, pour une lecture coordonnée dans les bibliothèques, écoles, familles et lieux culturels.

Une lecture nationale réglée à la minute

Le programme, coordonné par l’Australian Library and Information Association, consacre chaque année un album australien à une lecture simultanée. Pour cette 26e édition, les organisateurs espèrent dépasser les résultats de 2024 – année qui avait rassemblé plus de 2,3 millions de participants dans plus de 21.000 lieux.

L’album retenu cette année, signé Adam Jackson et Adrian Lloyd, avec des illustrations de Jake A. Minton, suit Luna Roo, capitaine débutante du FC Outback. Le récit mêle football, appréhension, esprit d’équipe et confiance en soi. L’animal australien, le ballon rond et le cadre collectif offrent un terrain idéal pour une lecture à voix haute, en classe comme en bibliothèque.

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De son côté, National Library of Australia a participé en ligne, avec la National Portrait Gallery. Son programme associait la lecture de Luna Roo à des activités sur le mouvement, l’émotion et la force, ainsi qu’à The Matildas 2025, portrait vidéo de l’équipe féminine australienne de football réalisé par Angela Tiatia.

Un album, un horaire, des relais partout

La synchronisation de cette initiative, à travers tout le territoire, force tout de même le respect. Qu'un album illustré devienne, pendant quelques minutes, le symbole commun à l’échelle d’un pays, on savoure.

L’ALIA avait annoncé la sélection de Luna Roo après examen de 84 propositions soumises par des éditeurs australiens. L’association précisait aussi que la participation restait gratuite, avec inscriptions ouvertes aux structures intéressées.

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Cette organisation explique la force professionnelle du dispositif. Un organisme fédérateur choisit le livre, les bibliothèques et écoles activent la lecture, les éditeurs bénéficient d’une visibilité nationale, les familles rejoignent le mouvement. La chaîne du livre agit ici moins par prescription individuelle que par rendez-vous collectif.

Le rituel compte autant que le livre

Le choix d’un album sportif renforce l’effet public. Le football donne un vocabulaire de groupe, d’encouragement et de mouvement. L’association avec les Matildas inscrit précisément cette lecture dans une culture populaire très identifiable en Australie.

Le National Simultaneous Storytime montre ainsi ce qu’une campagne jeunesse réussit lorsqu’elle évite le simple slogan. Elle fixe une date, une heure, un texte, des ressources, puis confie aux relais locaux le soin d’inventer leur moment de lecture. Le livre circule par l’événement, pas seulement par les rayons.

Crédits photo : ALIA

Par Clément Solym

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