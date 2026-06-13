La New York Library brasse sa bière, avec la recette de George Washington

La New York Public Library a tiré une bière de ses archives. Le 1er juin 2026, l’institution a annoncé avec TALEA Beer Co. le lancement de Liberty Lager, une édition spéciale inspirée d’une recette manuscrite de George Washington. Le document, daté de 1757, figure dans un carnet tenu par le futur premier président des États-Unis lorsqu’il servait comme colonel dans la milice de Virginie.

Le fait nouveau ne réside donc pas dans la recette elle-même, déjà connue et conservée par la bibliothèque, mais dans son passage au verre. Pour sa programmation autour des 250 ans des États-Unis, la NYPL utilise ce document comme point de départ d’une bière contemporaine, produite avec une brasserie new-yorkaise.

Une archive qui se fait mousse(r)

Le manuscrit porte un titre direct : To Make Small Beer. Il décrit une boisson de type « small beer », bière faiblement alcoolisée très répandue dans le monde anglo-américain du XVIIIe siècle. La recette appartient aujourd’hui aux collections de la Manuscripts and Archives Division de la NYPL, qui conserve aussi une version numérisée du carnet.

Liberty Lager ne constitue pas une reproduction exacte de la bière de Washington. TALEA Beer Co. a retenu l’inspiration historique, mais propose une amber lager moderne, sans mélasse, avec un degré d’alcool annoncé à 5,5 %. La brasserie a travaillé la couleur ambrée et la douceur résiduelle à partir de malts caramel allemands, de malts torréfiés et d’orge de variétés anciennes.

La NYPL ne commercialise pas « la » bière bue par Washington, mais une interprétation contemporaine née d’un manuscrit. Le document de 1757 renvoie à un monde sans réfrigération, sans levures de laboratoire isolées, où la bière se brassait souvent au plus près des lieux de consommation.

Boire l’histoire, plutôt que la regarder

Voici comment ces instructions quittent leur carnet militaire d'origine, passant des collections patrimoniales aux canettes. Pour les bibliothèques qui abritent souvent leurs trésors sous verre, la médiation prend une forme plus populaire : un produit de dégustation, appuyé sur un document réel, daté et conservé.

Certes, l'opération relève du marketing, mais elle garde un ancrage patrimonial réelle : la recette fournit le point de départ, la bibliothèque identifie le manuscrit, et l’anniversaire national donne le calendrier. À côté des expositions, cartes de bibliothèque spéciales, listes de lecture et présentations de documents historiques, Liberty Lager occupe une place singulière : celle d’une archive que l’on ne regarde plus seulement.

Le projet raconte enfin une histoire moins solennelle de Washington. Le militaire et futur chef d’État apparaît ici comme l’auteur d’une note pratique, liée à une boisson ordinaire. Une archive modeste ouvre ainsi un accès concret à la vie matérielle du XVIIIe siècle. Liberty Lager est annoncée dans les cinq taprooms de TALEA, ainsi que dans une sélection de restaurants, commerces et lieux new-yorkais, dont Fraunces Tavern.

Crédits photo : NYPL

Par Nicolas Gary

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