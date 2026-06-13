De DSK à Patrick Bruel : violences sexuelles et impunité des puissants

« Cette affaire Patrick Bruel relance les questionnements autour du respect de la présomption d’innocence et de la prescription. Comment conjuguer foi dans la parole des victimes et présomption d’innocence ? Comment encourager les victimes à parler lorsque les faits sont a priori prescrits ? Que faire, médiatiquement comme judiciairement, des affaires classées sans suite ? » s’interroge justement le journal Le Monde.

Illustres prédécesseurs

Difficile d’oublier le pédo-criminel de Matzneff, écrivain chauve, que Pivot invitait sur ses plateaux, le présentant comme « spécialisé dans les lycéennes et les minettes » (lire dans le HP). Les minettes, en question, avaient entre 11 et 13 ans, garçons compris. Tout Paris by night était au parfum. Puis, on a découvert la nature cachée du favori à la présidence de la République française, DSK, !

Avant d’être expulsé vers la France comme un vulgaire voyou, la tête basse, en menottes, accusé de viol sur une femme de ménage africaine dans un hôtel de luxe new-yorkais. Toute la classe politique connaissait, depuis longtemps, les mœurs de ce récidiviste en série. Omerta oblige, aucun n’a dit mot.

Même les si puritains d’Amerloques n’y vont pas de main morte, ils font les choses en grand. Plus de 200 femmes, dont plusieurs actrices mondialement connues, accusent le fameux producteur hollywoodien, Harvey Weinstein, d’agressions et de harcèlement sexuels commis sur plusieurs décennies. Les crimes de ce personnage qualifié par la presse américaine de prédateur sexuel impitoyable, au faciès ravagé par la variole, ont provoqué l’émergence mondiale du mouvement #MeToo. Et s’il était beau alors ?

Jeffrey Epstein, lui, décrit par l’IA comme un sociopathe, manipulateur et pervers, a organisé le plus vaste réseau de trafic, d’esclavage, de prostitution et d’exploitation sexuelle au monde avec un casting de plus de 1000 mineurs, filles et garçons. De Bill Gates à Noam Chomsky en passant par Jacques Lang, Clinton, Trump, Elon Munk, Deepak Chopra et Ariane de Rothschild, tout le monde le connaissait.

Son impunité était assurée par les membres les plus influents de l’élite mondiale militaire, financière et politique, qui se ruait à ses soirées lors desquelles de très jeunes filles étaient paradées et traitées comme des butins de chasse. Après que son arrestation ait fait trembler tout ce beau gratin, on l’a liquidé d’un suicide dans sa cellule d’une prison de New-York.

Témoignages poignants

« J’étais face à un animal, la sueur au front… » Une ex-Miss accuse Patrick Bruel de viol pour une nuit de cauchemar. Une autre victime, les larmes aux yeux, affirme aux juges avoir été violée à son domicile parisien. Une comédienne dénonce à la police une violente agression sexuelle dans la voiture de l’artiste, puis une tentative de viol dans un bungalow, lors d’un Festival.

Une kinésithérapeute rapporte son comportement lors d'une séance de massage : « Il prend ma tête entre ses mains et il m’embrasse, langoureusement. Je ne pouvais plus rien maîtriser. Je n’arrivais plus à réagir. Je lui ai dit que j’étais mariée, que j’avais des enfants. » (voir sur TF1) « Tu sais, je connais ton patron. Je suis ami avec lui. »

Du fait de ce lien, elle n’a pas osé en parler à son supérieur pour ne pas perdre son travail. Une attachée de presse avoue : « Il m’attrape par le poignet et m’entraîne dans les toilettes. Je le repousse une, deux, trois fois. Les mots sont là, je lui dis non. À ce moment, j’arrive finalement à ouvrir la porte, en passant la main derrière son dos, et quand on ressort, c’est Dr Jekyll et Mr Hyde, son visage redevient tout à fait celui de l’artiste glamour que les fans adulaient. »

Mais c’est une véritable hécatombe, ma parole ! Après une trentaine de témoignages, de femmes de 15 à 46 ans, une dizaine de plaintes et cinq enquêtes judiciaires en cours, l’accusé, encore présumé, est encore en liberté !

Impunité ou prescription ?

Jusqu’à quand tous les Patrick. B en circulation, jamais inquiétés, continueront à sévir et à faire des ravages dans l’autre sexe sans même épargner les mineures ? Quand seront-ils dénichés, dénoncés puis jugés, non pas comme criminels de guerre — vocation qui revient en force ces derniers temps — mais comme criminels de la vie !

Oui, l’innocence de ces victimes a été souillée, leur vie, auparavant paisible et insouciante, bouleversée. Il faut toujours écouter une femme quand elle se plaint. Les psychologues savent que l’on ne s’en relève jamais vraiment au cours d’une existence.

Leurs complices, dont tous ceux qui savaient, mais qui ont laissé faire par calcul ou par lâcheté — et qui devraient, selon moi, être poursuivis pour non assistance à personnes en danger ! – les froussards (ça se dit encore ?) et les laxistes de tout bord crieront à la chasse aux sorcières, c’est sûr.

Que soit lancée et en grande pompe cette guerre aux sorcières — ce qui nous changerait du spectacle télévisuel quotidien de la guerre aux civils. Si elle pouvait sauver de la souillure la vie intime d’une seule femme, d’une seule jeune fille. Et qu’elle puisse punir les coupables avérés qui, en plus de la jouissance que leur procurent leurs méfaits, jouissent d’une renommée internationale et d’une impunité. Leur vie ressemble à une jouissance à outrance.

Nasser

Expert ONU et essayiste

Né à Paris de parents algériens et vit à Rome depuis une éternité

Ndlr : Le rapprochement entre les deux hommes ne doit rien au hasard, le chanteur ayant déjà parlé de son “ami” DSK. Dans un entretien accordé à Libération en novembre 2012, Patrick Bruel avait publiquement pris la défense de Dominique Strauss-Kahn.

Selon des propos repris à l’époque par Le Parisien, il déclarait : « Je n'ai jamais pensé que Dominique était un violeur. Il a été innocenté pénalement. Quant au reste… [...]. Il avait une sexualité débridée, ok. Mais au final, qu'a t-il fait de mal? C'est troublant, cette curée. On a toujours besoin de trouver un coupable, même si on ne sait pas de quoi »

Le chanteur avait déjà exprimé, un an plus tôt au journal de 20 heures de France 2, sa lassitude face au traitement médiatique des affaires visant l’ancien patron du FMI.

Crédits photos : Patrick Bruel - Kmeron, CC BY NC ND 2.0 ; Dominique Strauss-Khan - FMI, , CC BY NC ND 2.0

Par Auteur invité

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