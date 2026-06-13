Constable, Spinoza, guerre mondiale : la Booksletter fête son 100e numéro

Cette semaine, la Booksletter traverse les nuages de Constable, relit les enchaînements qui peuvent conduire à la guerre, fait de la lecture un geste érotique, rouvre le procès philosophique de Spinoza et suit l’héritage du Bund. Elle s’achève sur une revue d’ActuaLitté consacrée aux coûts du numérique, à l’IA dans les catalogues, à la production éditoriale, à la liberté de publier et aux attentes prudentes des librairies allemandes aujourd’hui.

Peinture - Constable, ou le paysage comme vérité sensible

Constable’s Year: An Artist in Changing Seasons (« L’année de Constable. Un artiste dans le changement des saisons »), de Susan Owens, Thames and Hudson, 2026.

John Constable se définissait comme « l’homme des nuages ». Chez lui, le ciel ne relève pas du décor : il commande la lumière, le climat, la tonalité entière du tableau. Susan Owens revient sur cette attention aux saisons, aux ciels changeants et aux paysages ruraux, loin de l’image trop paisible attachée aux reproductions les plus célèbres du peintre anglais.

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Géopolitique - La guerre comme engrenage

The Coming Storm (« L’orage qui vient »), de Odd Arne Westad, Henry Holt, 2026.

L’historien Odd Arne Westad relit les causes de la Première Guerre mondiale pour interroger les tensions contemporaines. Rivalité entre États-Unis et Chine, risque taïwanais, poudrière moyen-orientale : le livre rapproche les mécanismes d’hier et les crispations d’aujourd’hui, dans une réflexion sur la peur, les doctrines militaires et les décisions politiques.

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Essai - Quand lire devient un baiser

Amor caníbal. La erótica de la lectura (« Amour cannibale. L’érotisme de la lecture »), de Mónica Sánchez, Universidad Veracruzana, 2025.

À partir de Paolo et Francesca dans la Divine Comédie, Mónica Sánchez défend une idée charnelle de la lecture : lire, c’est désirer, absorber, transformer. Son essai associe liberté érotique et liberté de lire, dans un contexte où la littérature, le désir et la jeunesse redeviennent des terrains de surveillance morale.

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Religion - Spinoza, l’athée malgré lui ?

Spinoza, Atheist (« Spinoza, athée »), de Steven Nadler, Princeton University Press, 2026.

Steven Nadler reprend une question ancienne : Spinoza était-il athée ? Le philosophe américain répond par l’affirmative, tout en rappelant les paradoxes d’une œuvre saturée de références à Dieu. Ce Dieu-là, pourtant, n’a rien du Dieu des religions abrahamiques : il relève d’une pensée radicale qui valut à Spinoza l’exclusion, l’hostilité et une réputation durablement sulfureuse.

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Idéalisme - Le Bund, ou le droit de vivre ici

Here Where We Live Is Our Country (« Là où nous vivons est notre pays »), de Molly Crabapple, One World, 2026.

Molly Crabapple retrace l’histoire du Bund, mouvement juif socialiste né à Vilnius en 1897, attaché à une idée simple et puissante : vivre librement là où l’on se trouve. Opposé au nationalisme, au chauvinisme et au sionisme politique, ce courant presque effacé par la Shoah laisse un héritage intellectuel que le livre replace au cœur des débats contemporains sur l’appartenance.

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Pour aider Books

Books est mort, vive Books ! En attendant peut-être un jour le magazine lui-même, voici la Booksletter qui renaît de ses cendres grâce à l’Association Les Amis de Books. Pour adhérer à l’association, écrivez à lesamisbooks@gmail.com. Pour faire un don ou pour en savoir plus sur ce projet, rendez-vous sur leur page HelloAsso.

Illustration : Moulin de Flatford, par John Constable (1816 )

Par Nicolas Gary

Contact : ng@actualitte.com