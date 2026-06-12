Écrire la société féodale - Lettres à Henri Berr 1921-1943

Les brouillons, les retards, les désaccords courtois, les titres qu’on change, les volumes que l’on déplace, les doutes surtout. Marc Bloch appartient désormais aux deux mondes : celui du savant et du résistant honoré par la République, et celui, plus discret, du travail intellectuel.

Les sérieuses et distinguées Éditions de l’EHESS s'intéressent naturellement au Marc Bloch le plus exigeant. Écrire La société féodale rassemble la correspondance entre Marc Bloch et Henri Berr, entre 1921 et 1943, autour de la conception, de l’écriture et de la publication d’un des grands livres d’histoire du XXe siècle.

Un classique de l’histoire médiévale, lu, discuté, contesté, repris par plusieurs générations de médiévistes. Cet ouvrage montre comment un classique devient possible.

Un historien avant le monument

Marc Bloch doit entrer au Panthéon le 23 juin 2026. L’historien, né en 1886, fondateur avec Lucien Febvre des Annales en 1929, combattant de la Première Guerre mondiale, résistant pendant la Seconde, arrêté à Lyon en mars 1944, torturé puis exécuté par la Gestapo le 16 juin 1944, revient au cœur de la mémoire nationale.

On honore un savant, un patriote, un résistant, un homme qui n’a jamais séparé l’exigence de vérité de l’engagement dans la cité, comme dirait Emmanuel Macron. Mais le risque de toute panthéonisation est connu : à force d’élever, on simplifie. À force de célébrer, on aplatit. L'occasion de découvrir le vrai Marc Bloch.

Face à lui, il y a Henri Berr. Le nom parle moins, mais il fut une figure importante de la vie intellectuelle française du début du XXe siècle. Professeur de lettres, fondateur de la Revue de synthèse historique en 1900.

Il voulait faire travailler ensemble des savoirs trop souvent séparés. Contre les cloisonnements disciplinaires, contre les habitudes universitaires, il imaginait une histoire capable de relier les faits, les périodes, les méthodes, les sciences sociales naissantes. Son grand chantier éditorial, L’Évolution de l’humanité, devait prendre la forme d’une vaste bibliothèque de synthèse historique, organisée en volumes autonomes mais complémentaires.

Cette ambition explique la lenteur du chantier. Il faut recruter des auteurs, définir des plans, répartir les sujets, éviter les chevauchements. La société féodale naît de cette architecture.

Un livre longtemps sans auteur définitif

Dans ce vaste chantier éditorial, Henri Berr cherche d’abord à répartir les grands sujets du Moyen Âge entre plusieurs historiens. Ferdinand Lot, Louis Halphen, Georges Bourgin ou Prosper Boissonnade sont associés, sollicités ou pressentis pour différents volumes consacrés à l’Empire, à la féodalité ou à l’économie médiévale.

Marc Bloch apparaît progressivement dans ce dispositif. Au début des années 1920, il n’est déjà plus un inconnu. Professeur d’histoire du Moyen Âge à Strasbourg, il a publié en 1924 Les Rois thaumaturges. Il est reconnu par ses pairs, présent dans les revues savantes, attentif à l’histoire comparée, à l’histoire économique, aux croyances collectives, aux structures sociales. Lucien Febvre, qui connaît bien Henri Berr, joue un rôle d’intermédiaire et de soutien.

Mais l’acceptation de Bloch ne signifie pas soumission au plan existant. Les lettres montrent au contraire un auteur soucieux de reformuler le sujet. La féodalité ne peut pas être traitée comme un simple compartiment chronologique. Il faut reprendre les découpages, distinguer les périodes, refuser les frontières trop commodes.

Un classique dans la guerre

Ce que l’on voit se former, c’est une manière de faire de l’histoire. Marc Bloch ne pense pas la féodalité comme une simple période, ni comme une institution unique. Il cherche une structure sociale, un système de liens, de dépendances, de pouvoirs, de représentations. Le mot « société » devient décisif. Il ne s’agit pas seulement de raconter les seigneurs, les fiefs et les vassaux, mais de comprendre un monde social. C'est devenu commun, ça ne l'était pas.

Les lettres rappellent aussi que la pensée historique avance par frottements. Bloch échange avec Henri Berr, mais aussi, indirectement, avec Lucien Febvre, Ferdinand Lot, Georges Bourgin, Prosper Boissonnade. Les désaccords ne sont pas toujours spectaculaires, ils se logent dans des détails de structure, des questions de bornes chronologiques, des choix d’intitulé. Ils déterminent la manière dont des générations de lecteurs liront ensuite le Moyen Âge.

Les deux volumes paraissent en 1939 et 1940, alors que l’Europe bascule dans la guerre. Le premier tome, La formation des liens de dépendance, paraît en 1939. Le second, Les classes et le gouvernement des hommes, en 1940. Autrement dit, l’un des grands livres français sur la société médiévale arrive au monde au moment où le monde moderne s’effondre.

Pendant l’Occupation, malgré la censure, le manque de papier, les difficultés de circulation des livres et des revues, Bloch reste attentif à sa réception. Il s’inquiète des comptes rendus, de l’accès du livre aux lecteurs, de sa présence en librairie. Dans une lettre de 1943, Bloch se préoccupe encore de la possibilité de trouver son ouvrage en librairie.

La société féodale sera le dernier livre publié de son vivant. Ce n’est pas son testament intellectuel - Bloch travaillera encore, écrira encore, pensera encore - mais c’est le dernier grand ouvrage qui aura connu sa présence d’auteur.

Puisse cette édition, d’abord destinée aux spécialistes, donner aussi l’occasion de découvrir ou de redécouvrir La société féodale. Dans les lettres à Henri Berr, on voit ce livre se construire lentement, au croisement d’une enquête savante, d’un projet éditorial et d’une exigence intellectuelle qui demeure, aujourd’hui encore, une leçon de méthode.

DOSSIER - Livres, actualités : tout sur Marc Levy

Par Hocine Bouhadjera

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