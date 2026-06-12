Le Prix Machiavel 2026 dévoile sa sélection de neuf romans

L’Italie comme territoire littéraire, mais aussi comme mémoire, paysage, lien familial, horizon amoureux ou théâtre d’une histoire intime : le Prix Machiavel du Cercle Leonardo da Vinci poursuit, en 2026, son exploration des récits francophones inspirés par la péninsule. Pour cette nouvelle édition, le jury a retenu neuf romans publiés entre le 1er janvier 2025 et le premier semestre 2026.

La sélection emmène les lecteurs de Venise à Palerme, de Naples aux Pouilles, à travers des fictions où l’Italie apparaît tour à tour historique, contemporaine, familiale ou sensible. Le prix récompense chaque année un roman écrit en langue française, non traduit, dans lequel l’Italie constitue le décor, le fil conducteur ou l’âme profonde du texte.

La sélection 2026 rassemble des auteurs confirmés et des voix plus récentes, publiés par plusieurs maisons d’édition françaises. Les neuf romans retenus sont :

Une jeune italienne, de Franck Petruzzelli, publié chez Hachette Livre

Une pension en Italie, de Philippe Besson, publié chez Julliard

Venise Millefleurs, de Ryoko Sekiguchi, publié chez P.O.L ;

Revoir Palerme, de Magali Discours, publié chez Maison Pop

Un balcon à Naples, de Juliette Elamine, publié chez Maison Pop

Volare, de Serena Giuliano, publié chez Calmann-Lévy

L’Adieu à Venise, de Thierry Brunello, publié aux Éditions de La Martinière

Terra Murata, de Laura Ulonati, publié chez Denoël

Les Silences de Pietrasecca, d’Alexandre Bertin, publié chez Emmanuelle Collas

Un prix né du dialogue franco-italien

Créé en 2019 par le Cercle Leonardo da Vinci, avec le soutien de la Caisse d’Épargne Île-de-France, le Prix Machiavel s’est imposé comme un rendez-vous littéraire dédié aux relations entre la France et l’Italie. Depuis 2021, il est présidé par Alberto Toscano, journaliste, essayiste, écrivain, ancien directeur de la presse étrangère à Rome et président du Club de la Presse Européenne de Paris.

Le prix s’adresse aux lecteurs attachés à la littérature francophone autant qu’aux amoureux de l’Italie. Son principe est simple : distinguer un roman en langue française dans lequel l’Italie occupe une place essentielle, qu’elle soit géographique, affective, historique ou symbolique.

Au fil des éditions, le Prix Machiavel a déjà distingué des auteurs reconnus et des voix émergentes. Parmi les lauréats ou auteurs récompensés par les distinctions du Cercle figurent notamment Serena Giuliano, Metin Arditi, Amanda Sthers, Alexia Stresi, Amélie de Bourbon Parme, Michel Fessler, Agnès Martin-Lugand ou encore Frédérique-Sophie Braize.

Quatre distinctions littéraires

Le Prix Machiavel s’inscrit dans un ensemble plus large de prix littéraires portés par le Cercle Leonardo da Vinci. Celui-ci organise aujourd’hui quatre distinctions consacrées aux échanges littéraires franco-italiens.

Le Prix Machiavel récompense un roman en langue française ayant l’Italie pour toile de fond. Le Prix Sénèque est consacré à la nouvelle en langue française. Le Prix Dante Alighieri distingue un premier roman publié en langue italienne, en lien avec Florence Raut, de la Libreria Paris. Le Prix Alexandre Dumas récompense un essai publié en France et traduit en italien, à partir d’une sélection établie par l’Union Italienne de la Presse Francophone et son jury présidé par Alberto Toscano.

Le Cercle Leonardo da Vinci organise ses remises de prix dans des hauts lieux de la République, alternativement au Palais Bourbon et au Palais du Luxembourg. L’événement réunit chaque année auteurs, éditeurs, journalistes, mécènes, personnalités du monde culturel, ainsi que des représentants officiels français et italiens : consuls d’Italie, représentants de l’ambassade d’Italie, députés, sénateurs, maires et élus engagés dans les relations franco-italiennes.

Les lauréats recevront les trophées « Leonard », imaginés par le Cercle Leonardo da Vinci, conçus avec le soutien de son mécène Décomarbre et façonnés dans le marbre.

Le Prix Machiavel 2025 a été attribué à Agnès Martin-Lugand pour Les Renaissances, publié chez Michel Lafon. Une mention spéciale « Découverte du Jury 2025 » a été decernée à Alain Monnier, pour D’autres terres que les nôtres, et une autre mention à Claudie Gallay, pour Les Jardins de Torcello.

Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones

Crédits photo : : Portrait de Nicolas Machiavel par Santi di Tito, domaine public.

Par Hocine Bouhadjera

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