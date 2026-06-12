Au Centre Culturel Coréen, un voyage dans la littérature jeunesse coréenne

Derrière chaque génération se cachent des livres qui accompagnent l’enfance, nourrissent l’imaginaire et transmettent une culture. En Corée, la littérature jeunesse occupe cette place depuis plus d’un siècle : elle suit les rêves, les apprentissages et les questionnements des jeunes lecteurs, tout en reflétant les transformations du pays.

L’exposition littéraire Un livre, mille voyages propose de parcourir cette histoire à travers albums illustrés, romans, bandes dessinées et ouvrages devenus emblématiques. Le Centre Culturel Coréen y présente les récits qui ont fait grandir des générations d’enfants coréens et contribué à façonner l’un des paysages éditoriaux les plus dynamiques d’Asie.

Une littérature en mouvement

Née au début du XXe siècle, la littérature jeunesse coréenne a accompagné les grandes mutations du pays, tout en transmettant ses valeurs, sa mémoire et son imaginaire. De génération en génération, elle n’a cessé de se renouveler, mêlant récits traditionnels, aventures contemporaines et histoires du quotidien.

L’exposition retrace cette évolution à travers une sélection d’ouvrages qui témoigne de la créativité et de la diversité de la scène éditoriale coréenne. Forte de cette histoire, la littérature jeunesse coréenne s’impose désormais sur la scène internationale. Les albums illustrés coréens sont régulièrement récompensés lors de grands rendez-vous spécialisés, comme la Foire du livre jeunesse de Bologne ou la Biennale d’illustration de Bratislava.

L’intérêt du public s’étend également aux bandes dessinées, ainsi qu’aux romans destinés aux préadolescents et aux adolescents. Ce succès confirme l’attrait croissant pour la littérature coréenne auprès des lecteurs du monde entier.

Albums, contes, romans et bandes dessinées

La littérature jeunesse coréenne se distingue par la variété de ses formes et de ses thématiques. Un livre, mille voyages réunit une centaine de livres, parmi lesquels plusieurs albums illustrés emblématiques.

Les visiteurs pourront notamment découvrir Chamallow de Gee-eun Lee, La Vague de Suzy Lee ou encore L’Étoile de Mo de Choi Yeon-ju. L’exposition permet aussi de retrouver de grands classiques de la littérature jeunesse coréenne, comme Les Aventures de Hong Kiltong, illustré par Yoon-sun Park, ou Les Sept Petites Mains de Young-kyung Lee.

Les bandes dessinées éducatives seront également représentées, avec la série Why? (Pourquoi ?), qui a accompagné l’apprentissage de millions d’enfants. D’autres œuvres devenues incontournables figurent dans le parcours, comme La Poule qui rêvait de voler de Sun-mi Hwang ou L’École des chats de Jin-kyung Kim.

Un coin lecture spécialement créé pour l’exposition permettra aux enfants de se plonger directement dans ces ouvrages.

Des récits pour l’enfance et l’adolescence

L’exposition ne se limite pas aux albums pour les plus jeunes. Elle met aussi en avant plusieurs romans pour adolescents publiés en France, parmi lesquels Un jour, je suis mort de Kyunghye Lee et Yujin et Yujin de Geumyi Lee.

Ces récits abordent des thèmes universels : l’identité, l’amitié, le deuil, la construction de soi. Par ces sujets, la littérature jeunesse coréenne dépasse le seul cadre national et rejoint des préoccupations partagées par les lecteurs de toutes générations.

Crédits photo : Le Centre culturel coréen à Paris (CC BY-SA 4.0)

Par Hocine Bouhadjera

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