Au Centre Culturel Coréen, un voyage dans la littérature jeunesse coréenne

Avec l’exposition Un livre, mille voyages, présentée du 2 juin au 5 septembre, le Centre Culturel Coréen invite le public à découvrir l’histoire de la littérature jeunesse coréenne, depuis ses origines au début du XXe siècle jusqu’aux œuvres qui séduisent aujourd’hui les lecteurs au-delà de la Corée.
Le 12/06/2026 à 18:08 par Hocine Bouhadjera
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12/06/2026 à 18:08
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Derrière chaque génération se cachent des livres qui accompagnent l’enfance, nourrissent l’imaginaire et transmettent une culture. En Corée, la littérature jeunesse occupe cette place depuis plus d’un siècle : elle suit les rêves, les apprentissages et les questionnements des jeunes lecteurs, tout en reflétant les transformations du pays.
L’exposition littéraire Un livre, mille voyages propose de parcourir cette histoire à travers albums illustrés, romans, bandes dessinées et ouvrages devenus emblématiques. Le Centre Culturel Coréen y présente les récits qui ont fait grandir des générations d’enfants coréens et contribué à façonner l’un des paysages éditoriaux les plus dynamiques d’Asie.
Née au début du XXe siècle, la littérature jeunesse coréenne a accompagné les grandes mutations du pays, tout en transmettant ses valeurs, sa mémoire et son imaginaire. De génération en génération, elle n’a cessé de se renouveler, mêlant récits traditionnels, aventures contemporaines et histoires du quotidien.
L’exposition retrace cette évolution à travers une sélection d’ouvrages qui témoigne de la créativité et de la diversité de la scène éditoriale coréenne. Forte de cette histoire, la littérature jeunesse coréenne s’impose désormais sur la scène internationale. Les albums illustrés coréens sont régulièrement récompensés lors de grands rendez-vous spécialisés, comme la Foire du livre jeunesse de Bologne ou la Biennale d’illustration de Bratislava.
L’intérêt du public s’étend également aux bandes dessinées, ainsi qu’aux romans destinés aux préadolescents et aux adolescents. Ce succès confirme l’attrait croissant pour la littérature coréenne auprès des lecteurs du monde entier.
La littérature jeunesse coréenne se distingue par la variété de ses formes et de ses thématiques. Un livre, mille voyages réunit une centaine de livres, parmi lesquels plusieurs albums illustrés emblématiques.
Les visiteurs pourront notamment découvrir Chamallow de Gee-eun Lee, La Vague de Suzy Lee ou encore L’Étoile de Mo de Choi Yeon-ju. L’exposition permet aussi de retrouver de grands classiques de la littérature jeunesse coréenne, comme Les Aventures de Hong Kiltong, illustré par Yoon-sun Park, ou Les Sept Petites Mains de Young-kyung Lee.
Les bandes dessinées éducatives seront également représentées, avec la série Why? (Pourquoi ?), qui a accompagné l’apprentissage de millions d’enfants. D’autres œuvres devenues incontournables figurent dans le parcours, comme La Poule qui rêvait de voler de Sun-mi Hwang ou L’École des chats de Jin-kyung Kim.
Un coin lecture spécialement créé pour l’exposition permettra aux enfants de se plonger directement dans ces ouvrages.
L’exposition ne se limite pas aux albums pour les plus jeunes. Elle met aussi en avant plusieurs romans pour adolescents publiés en France, parmi lesquels Un jour, je suis mort de Kyunghye Lee et Yujin et Yujin de Geumyi Lee.
Ces récits abordent des thèmes universels : l’identité, l’amitié, le deuil, la construction de soi. Par ces sujets, la littérature jeunesse coréenne dépasse le seul cadre national et rejoint des préoccupations partagées par les lecteurs de toutes générations.
Crédits photo : Le Centre culturel coréen à Paris (CC BY-SA 4.0)
Par Hocine Bouhadjera
Contact : hb@actualitte.com
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Invitée d’honneur de la Foire internationale du livre de Kuala Lumpur 2026, l’Arabie saoudite a inauguré son pavillon au World Trade Centre Kuala Lumpur, où se tient la manifestation du 29 mai au 7 juin. La participation saoudienne est conduite par la Commission de la littérature, de l’édition et de la traduction, l’une des onze commissions sectorielles rattachées au ministère saoudien de la Culture.
31/05/2026, 06:04
À Épinal, les Imaginales ne se contentent pas des chapiteaux, des livres et des tables rondes. Pour cette édition 2026 placée sous le signe d’« Alter Ego », la ville elle-même devient surface de projection, et pas seulement lors des incontournables nocturnes du festival. Autour de la basilique Saint-Maurice, sur les grilles, les façades, les murs et les ouvertures oubliées, deux propositions visuelles accompagnent les festivaliers.
30/05/2026, 12:22
Aux Imaginales, Homère n’est pas traité comme une statue antique, mais comme un foyer inépuisable de récits. De l’auteur introuvable aux traductions antiques, des réécritures féministes de la guerre de Troie à l’uchronie, historiens et auteurs montrent comment l’Iliade et l’Odyssée continuent d’irriguer la fantasy, la recherche, la littérature contemporaine et le cinéma. Un Homère moins figé que disputé, sans cesse relu, déplacé et rendu à d’autres voix.
29/05/2026, 18:18
Le journaliste, auteur et documentariste Nadir Dendoune prépare le tournage de son premier long-métrage, intitulé Une famille française. Il a déjà réalisé plusieurs documentaires, dont Des figues en avril (2018) et Petits Pas (2021).
29/05/2026, 11:23
La sélection officielle du Festival de Cannes 2026 a confirmé, une nouvelle fois, la place des textes dans le cinéma contemporain. Parmi les films distingués cette année, deux en proviennent : La bola negra, de Javier Calvo et Javier Ambrossi, et Soudain, de Ryūsuke Hamaguchi.
28/05/2026, 12:41
La Fédération des Cafés-Librairies de Bretagne organise la sixième édition de Livres en scène du 20 juin au 18 juillet. Cette manifestation littéraire jeunesse réunit 17 événements gratuits dans 17 cafés-librairies en Bretagne, avec des spectacles musicaux et contés, des lectures théâtrales et dessinées, des ateliers créatifs et des balades botaniques. Des auteurs, autrices, illustrateurs et illustratrices y présenteront leurs livres à travers des formats de rencontre destinés au jeune public.
27/05/2026, 16:50
Le festival Étonnants Voyageurs annonce un bilan positif de sa 36e édition, du 23 au 25 mai 2026. Malgré une chaleur inédite à Saint-Malo et une fréquentation payante en retrait de 10 % (vs 2025), le président Jean-Michel Le Boulanger affiche « une grande fierté ». Plus de 250 événements, un hommage au Liban, une programmation jeunesse renforcée et une prochaine édition en mai 2027, avec un cap confirmé.
26/05/2026, 20:22
Pour sa 12e édition, Époque fait du thème « Partir » un terrain de rencontres entre littérature, musique et scène, du 29 au 31 mai à Caen. Lectures musicales, récits incarnés et créations jeunesse donnent au livre une présence vivante, entre voix, instruments et imaginaires en mouvement.
26/05/2026, 16:36
La réalisatrice et scénariste Mia Hansen-Løve consacrera, avec If Love Should Die, un long-métrage à une pionnière féministe, l'écrivain britannique Mary Wollstonecraft. Cette dernière sera incarnée par Renate Reinsve, actrice norvégienne vue dans Julie (en 12 chapitres) (2021) et Valeur sentimentale (2025) de Joachim Trier.
26/05/2026, 11:48
Le réalisateur français Alain Della Negra (Bonheur académie, Petit ami parfait) prépare une adaptation du roman Les Enfants des autres, de Pierric Bailly, paru en 2020 aux éditions P.O.L. Le casting s'est ouvert, en amont d'un tournage prévu en Bourgogne.
26/05/2026, 10:32
Conférences, arpentage et rencontre croisent histoire, mythes et imaginaires contemporains. À Lyon, quatre rendez-vous en bibliothèque explorent la figure de la sorcière, des procès anciens aux lectures féministes. Article tiré de TOPO, le magazine des bibliothèques de Lyon.
25/05/2026, 12:00
Je suis partie à Montpellier avec mon cahier de vacances et l’intention de découvrir des autrices, des artistes, des auteurs, des passionnées, des zélés du livre — ou pas — mais surtout des imaginaires. À la Comédie du livre, la compagnie L’Opératrice et sun/sun éditions présentaient Atlas – Fragments du futur, une performance littéraire, musicale et visuelle en arabe, grec et français autour des « intraduisibles », ces écarts entre les langues où peuvent naître de nouvelles façons de faire commun.
25/05/2026, 11:56
Dans le cadre du festival Les Passeurs de livres d'Alès, Le Capitole accueillera Thierry Vezon ce samedi 6 juin, de 13 h 30 à 15 h 30, pour une projection de photographies suivie d’un échange animé par Élise Voindrot. « Camargue en féérie » et « Nature », deux approchent qui résument un parcours où le regard naturaliste ne sépare jamais la beauté du vivant de la patience nécessaire pour l’approcher.
25/05/2026, 11:00
Top ArticlesÉtienne Klein perd son doctorat après une enquête sur le plagiat de sa thèse “Je suis plus français que toi, parce que moi, j’ai choisi” : dans les allées de Passeurs de Livres Lionnel Astier : “Tout ce qui leur restait, c’était la parole” La librairie Labbé, fondée en 1837, échappe finalement à la fermeture
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