Traduire un texte vieux de plusieurs siècles est un véritable défi

ActuaLitté : Que peut révéler un texte culinaire médiéval sur une civilisation que ni les chroniques politiques ni les grandes œuvres littéraires ne peuvent pleinement retranscrire ?

Nawal Nasrallah : La singularité d’un texte culinaire médiéval réside dans son contenu, sa structure, son cumul de connaissance et ses qualités narratives. Loin d’être de simples recueils de recettes, ces textes constituent des témoignages historiques et culturels qui abordent la cuisine comme une pratique vivante et concrète.

Ils s’inspirent d’un vaste réservoir de patrimoine culinaire collectif, riche en aperçus sur la vie domestique quotidienne, l’économie commerciale et la santé publique — des éléments que les chroniques politiques ont pour habitude de négliger.

Si la littérature médiévale courante, telle que l’encyclopédie Murūj al-Dhahab d’al-Masʿūdī, le Kitāb al-Ḥayawān d’al-Jāḥiẓ ou les Maqāmāt d’al-Ḥarīrī, conserve une multitude d’anecdotes et de poèmes liés à l’alimentation, ces œuvres créatives manquent toutefois de vérifiabilité historique. Les livres de cuisine, en revanche, constituent des documents techniques et empiriques, permettant aux historiens d’examiner la disponibilité réelle des ingrédients, les routes commerciales et les échanges interculturels.

Dans votre travail, où situez-vous la frontière entre la traduction, l’édition critique, l’histoire culturelle et l’écriture personnelle ?

Nawal Nasrallah : Mon approche de la traduction consiste à restituer les textes avec fidélité et précision. Pour y parvenir, j’analyse les sources à travers les différents manuscrits disponibles, en prêtant une attention particulière aux variations sémantiques causées par les dialectes locaux. Je m’appuie souvent sur ma connaissance approfondie de la culture arabe pour saisir ces nuances. Au final, mon objectif est de produire une traduction vivante et naturelle, qui se lit avec fluidité tout en s’affranchissant des contraintes rigides du texte d’origine.

Comment traduire les gestes, les ingrédients et les formes de savoir culinaire lorsque le monde matériel qui les nourrit a disparu ou a changé de sens ?

Nawal Nasrallah : Traduire un texte vieux de plusieurs siècles est un véritable défi, mais certains avantages permettent de combler le fossé historique. L’héritage culturel offre une compréhension intuitive des traditions culinaires que le temps n’a pas réussi à effacer. De plus, contrairement à l’anglais — qui a radicalement changé après Chaucer —, l’arabe est resté stable en tant que langue du Coran.

Si certains noms d’ingrédients ont évolué ou disparu, les lexiques médiévaux, les manuels de médecine et de diététique, d’agriculture et d’inspection des marchés fournissent des indices essentiels. Pourtant, dans de nombreux cas, j’ai dû me fier à mon propre jugement pour rendre le vocabulaire de manière à refléter fidèlement le texte original.

C’est ainsi que l’on tombe sur des termes comme bayḍa, qui signifie littéralement « œuf » mais qui, d’après le contexte, désignait un « œuf d’acier », c’est-à-dire un poids de balance ; ou encore mirʾāt Hindiyya, littéralement « miroir indien », qui n’était pas du tout un miroir, mais dont mes recherches ont révélé qu’il s’agissait d’une sorte de poêle en acier antiadhésif à la surface polie ; ou encore le récipient en poterie émaillée évasé farṭūn, dont l’étymologie n’est expliquée nulle part, mais dont je suppose qu’il s’agissait d’un terme roman d’Andalousie finalement lié au latin patera, un récipient en poterie émaillée évasé.

Percer ces secrets exige une familiarité avec la culture, de la patience et un engagement profond à élaborer une traduction moderne aussi captivante que le texte original.

Que représente pour vous le fait de voir un grand prix littéraire récompenser un ouvrage consacré à la cuisine, longtemps considérée comme un sujet mineur ?

Nawal Nasrallah : Partout dans le monde, nous reconnaissons enfin à quel point les objets et les routines du quotidien façonnent notre culture. La culture alimentaire en est un parfait exemple, car elle relie ce que nous mangeons à la protection des êtres humains, des animaux et de l’environnement. Remporter un prix littéraire majeur pour un livre culinaire est une reconnaissance passionnante et bien méritée du travail acharné nécessaire pour partager ces traditions alimentaires vitales.

L’héritage andalou et maghrébin parle avec force aux lecteurs francophones. Que souhaiteriez-vous qu’ils découvrent, ou qu’ils reconsidèrent, à travers ce texte ?

Nawal Nasrallah : En effet. J’espère que cet ouvrage encouragera les lecteurs à considérer la Méditerranée non pas comme une ligne de démarcation entre le Nord et le Sud, mais comme un espace commun d’échanges culturels permanents. Les lecteurs francophones découvriront que l’héritage maghrébin et andalou n’est ni « exotique » ni étranger, mais qu’il fait partie intégrante de leur propre histoire plurielle.

Crédits photo : Sheikh Zayed Book Award

Par Samantha Trapier

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