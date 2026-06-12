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Fleurs, eau, fantômes : une semaine entre urgence et mémoire

Fidèle au rendez-vous, Bibliosurf propose tous les vendredis un panorama des livres qui agitent le web – chroniques, articles, podcasts et autres vidéos (période du 5 au 11 juin 2026). Les titres cités sont retenus selon leur fréquence d’apparition, la diversité des sources et la convergence des thèmes critiques.

Le 12/06/2026 à 17:21 par Bernard Strainchamps

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Publié le :

12/06/2026 à 17:21

Bernard Strainchamps

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Entre hommage littéraire, fictions de l’urgence écologique, romans noirs et récits traversés par le deuil, la semaine critique dessine un paysage contrasté, où les livres les plus commentés semblent tous interroger, à leur manière, ce qui résiste au temps.

D’António Lobo Antunes à James Lee Burke, de Gaspard Koenig à Kev Lambert, les chroniques, podcasts et vidéos recensés par Bibliosurf entre le 5 et le 11 juin 2026 font apparaître une même tension : dire la mémoire, les colères et les fragilités contemporaines sans renoncer au romanesque.

Les titres les plus discutés

# Titre Auteur Mentions Sources dominantes Ventes cumulées
1 ★ Dictionnaire du langage des fleurs (Christian Bourgois - trad. Dominique Nédellec)) António Lobo Antunes 3 presse · blogs · podcasts  122
2 ★ Étranger à la dérive (Rivages - trad. Christophe Mercier) James Lee Burke 3 blogs · presse  199
3 ★ Aqua (L'observatoire) Gaspard Koenig 2 blogs  25.346
4 ★ Ruptures (Editions XO) Bernard Minier 2 presse · blogs  51.618
5 ★ Cumul I (Grasset) Kev Lambert 2 presse  220

(Ndr : les données de ventes cumulées proviennent des estimations Edistat)

Romans en vue

La semaine s'ouvre sous le signe d'une voix qui s'est tue en mars dernier. Dictionnaire du langage des fleurs (Christian Bourgois) d'António Lobo Antunes fait l'objet d'un long passage dans Les midis de Culture, où Marie Labory salue l'un des plus grands auteurs de littérature européenne dans ce qui constitue l'un de ses derniers livres.

La blogueuse de La Constellation Livresque de Cassiopée confirme : « C'est une lecture exigeante mais marquante. Une lecture qui sort de l'ordinaire portée par une prose originale, fleurie, riche et pleine de sens. » Libération consacre quant à lui Libération un portrait de l'écrivain, « les brumes du Tage », qui dépasse la seule recension pour toucher à l'hommage.

James Lee Burke entre en scène avec Étranger à la dérive (Rivages), salué par deux sources distinctes. The killer inside me s'emballe : « Quelle écriture, quelle maîtrise de la narration et quelle épopée. Romanesque au possible, historique, violent, il faut avoir une sacrée plume pour ainsi passer des tranchées des Ardennes aux marécages. » K-libre abonde : « C'est là un roman noir de première force, aussi captivant que les enquêtes plus sombres des autres livres et qui nécessitait d'être traduit et connu. »

Aqua (L'observatoire) de Gaspard Koenig, second volet d'un cycle romanesque consacré aux éléments naturels après Humus, met en scène dans un village normand un duel entre un haut fonctionnaire parisien et une épicière défenseure des communs, autour du contrôle de l'eau potable. Papivore y voit « à la fois un document sur les défis qui nous attendent et une fiction dystopique façon 'Clochemerle' », une « satire salutaire sur une urgence qui engage notre avenir », malgré quelques longueurs signalées.

Bernard Minier déploie avec Ruptures (Editions XO) une intrigue transatlantique ancrée dans l'actualité brûlante : son enquêtrice Lucia Guerrero démarre son investigation le jour d'une panne électrique massive en Espagne, croisant la route d'un milliardaire technologique aux allures de pendant fictif d'Elon Musk. Benzine Magazine juge que l'auteur « sait jouer de nos peurs et dans un scénario un peu pop-corn, il parvient à injecter » des questionnements sur le vertige technologique.

Enfin, Cumul I (Grasset) de Kev Lambert, prix Médicis 2023, est présenté par L'humanité comme un « court roman émouvant » : une historienne d'art confrontée à une sculpture de Louise Bourgeois y exprime ses doutes et ses angoisses dans un texte qui touche à la conscience autant qu'à l'esthétique.

Thématiques de la semaine

La colère comme moteur, le passé comme blessure

Plusieurs romans de la semaine placent au centre de leur dispositif une violence héritée, un ressentiment qui traverse le temps et cherche une issue. Trois fois la colère (Sonneur) de Laurine Roux est salué avec enthousiasme par Coin lecture de Nath comme « une fable médiévale, au temps des croisades, une épopée épique qui traite de sujets contemporains : la domination masculine, la soif de justice, l'emprise du passé et la recherche d'identité ».

Dans un tout autre registre temporel, Les orphelins (Actes sud) d'Eric Vuillard propose selon Aleslire un récit « qui cherche la grandeur dans la figure du misérable », porté par « des trémolos d'une colère anti capitaliste » que le lecteur juge toutefois « surjouée ». Plus loin dans l'histoire, Le crime du bon nazi (Denoël) de Samir Machado de Machado réjouit Book'ing « par l'humour aussi subtil que cynique qu'introduit l'auteur dans ce contexte tragique de montée en puissance du nazisme ».

Corps, deuil et présence des fantômes

Le deuil sous toutes ses formes traverse plusieurs lectures cette semaine, des fantômes intimes aux spectres collectifs. Sept Jours (Calmann-Lévy) de Fabrice Colin est décrit par Les Lectures du Maki comme « un texte poignant sur le temps qui passe, l'oubli et le deuil », qui « ne laissera personne indemne ». Fantômes et giboulées (Robert Laffont) de Catherine Dufour est traité en « lecture détente, mais avec un fond noir » selon Le nocher des livres, tandis que Le Bibliocosme insiste sur « la qualité de l'intrigue » et l'humour noir propre à l'autrice. 

Sans nouvelles depuis Drancy (Riveneuve) de David Hury explore quant à lui une mémoire familiale brisée, Tu vas t'abimer les yeux soulignant « l'opiniâtreté d'Andrée qui fait son possible pour avoir des nouvelles de sa famille ».

Femmes en résistance, marges et singularités

Une troisième ligne traverse la semaine : celle des personnages féminins qui s'affirment en marge ou en rupture. Les silencieuses (Cherche midi) d'Anna McPartlin est présenté par Les chroniques de Koryfée comme « un roman addictif et édifiant qui conjugue la vivacité d'un polar et la profondeur d'un roman social ».

Le Calamity Club (Robert Laffont) de Kathryn Stockett rassemble selon Aude Bouquine « tout ce qu'[elle] aime en littérature », à la fois romanesque et politique, féministe et ancré dans l'histoire américaine. Rattrape-le ! (Gallmeister) de Jake Hinkson confirme selon Collectif polar le talent de l'auteur pour « explorer les failles humaines » au travers d'une héroïne déterminée dans une atmosphère sudiste étouffante.

Réception critique

La réception de cette semaine révèle quelques lignes de fracture notables. La Folie Océan (Seuil) de Vincent Message divise : Je lis je blogue le juge « certes passionnant, mais beaucoup moins facile à lire que prévu », quand En lisant en voyageant confesse que « l'écriture ne m'a pas paru aussi fluide que les déplacements sous l'eau » et regrette l'absence de coup de cœur. 

Murmuration (Albin Michel) de Sylvie Germain, dont l'autrice était l'invitée de La 20e heure sur France Inter, suscite une réaction pour le moins clivée chez Luocine, qui reconnaît un style « parfait » tout en avouant rarement avoir ressenti un tel « ras le bol » face à un personnage aussi peu convaincant. Bureau 26 (Métailié), chroniqué à la fois sur Actu du noir et en vidéo sur RCV99, partage les lecteurs entre le rythme vif et les dialogues jugés réussis d'un côté, et une intrigue qu'il ne faut « pas trop » analyser de l'autre.

Du côté des accueils chaleureux, Indian Psycho (Asphalte) d'Arun Krishnan impressionne Le Monde du Polar par le « tour de force » consistant à rendre captivant un narrateur qui devrait susciter le malaise. La colline (Seuil) de Mathilde Beaussault, également présentée en vidéo par Ad Liber, est saluée par Ma collection de livres pour sa « maîtrise de la construction » et la multiplication des points de vue. Récits de certains faits (Flammarion) de Yasmina Reza laisse selon Boojum « non le souvenir d'une intrigue, mais celui du regard extrêmement attentif, parfois sévère, souvent compatissant, toujours lucide » de son autrice. 

Très brève théorie de l'enfer (Actes sud) de Jérôme Ferrari est évoqué par En lisant en écrivant dans une note de lecture qui joue elle-même avec les codes de l'immersion. Rue des Camélias (Zulma) de Mercè Rodoreda suscite l'admiration de Benzine Magazine pour une qualité d'écriture qui « immerge le lecteur dans une atmosphère mélancolique » et une fin « sublime, inattendue ». Ici (Calmann-Lévy) de Johana Gustawsson et Thomas Enger fait l'objet de deux chroniques convergentes, Le Monde du Polar saluant une « alchimie littéraire » réussie, là où Mes Lectures du Dimanche émet une légère réserve sur un dénouement « quelque peu précipité ». 

Dépossession (Monsieur Toussaint Louverture) de Joan Samson est décrit par Fragments de lecture comme « un joyau aux accents de thriller rural » ressorti des années 1970, montrant « comment, de la façon la plus ordinaire qui soit, une bourgade peut basculer ».

Assis là sur la plage (Au hasard) de Hugo Gitton est signalé par Benzine Magazine, qui note « des défauts inhérents à ce nouveau statut fébrile, mais déjà un talent évident pour installer une atmosphère délicate et empreinte de nostalgie » : un premier roman qui imbrique les questions écologiques dans des atermoiements personnels, suffisamment singulier pour mériter l'attention malgré ses aspérités. Caravane pour corbeaux (Agullo) de Eminé Sadk fait l'objet d'une chronique dans Le Monde, qui présente ce roman comme une traversée mordante de la Bulgarie à travers le Deliorman, entreprise par un protagoniste après un « emportement public consternant » — une invitation au voyage aussi géographique qu'intérieure, publiée par un éditeur reconnu pour ses voix d'Europe de l'Est. 

Dans la jungle (L'Iconoclaste) d'Adeline Dieudonné reçoit une lecture nuancée de Coin lecture de Nath : « J'ai beaucoup aimé, c'est bien documenté mais il m'a manqué un petit quelque chose, les descriptions précises des mécanismes ont peut-être enlevé l'émotion ressentie lors de la lecture » — un bémol qui n'enlève pas à l'ambition documentaire du projet.

Ghost Stories (Gallimard) de Siri Hustvedt (Ghost Stories) provoque des réactions tranchées : là où Libération laisse la parole à l'autrice sur la nécessité intime d'écrire ce livre — « Je ne pouvais pas revenir au quotidien sans avoir écrit sur nous » —, Lire au lit confesse être « restée totalement impassible », face à « un discours souvent analytique et universitaire qui m'a empêchée de ressentir la moindre émotion » là où une expérience singulière du deuil était attendue. 

La Guérisseuse de Catane (Métailié) de Simona Lo Iacono (Virdimura) suscite en revanche un accueil unanimement enthousiaste : Ma collection de livres célèbre une écriture « d'une précision d'orfèvre et une sensorialité explosive » dans ce qu'il qualifie de « magnifique leçon d'humanité », tandis que Surbooké salue « une très belle réussite » et remercie les éditions Métailié de proposer en français ce « phénomène éditorial en Italie ».

Sources les plus actives

146 contributions recensées cette semaine (132 avis, 11 podcasts, 3 vidéos).

Source Type Chroniques
Libération presse 9
K-libre blog 7
Télérama presse 7
Benzine Magazine blog 6
Le Monde du Polar blog 6
MaVoixAuChapitre blog 4
Le Monde presse 4
Papivore blog 4
Ma collection de livres blog 3
Nyctalopes blog 3

Crédits photo : Fresque de Jérôme Mesnager, à Rennes - ActuaLitté, CC BY SA 4.0

 

Par Bernard Strainchamps
Contact : bs@bibliosurf.com

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Ghost Stories

Siri Hustvedt trad. Frédéric Joly

Paru le 14/05/2026

432 pages

Editions Gallimard

24,00 €

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Cumul I

Kev Lambert

Paru le 18/03/2026

114 pages

Grasset & Fasquelle

17,00 €

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Dictionnaire du langage des fleurs

António Lobo Antunes trad. Dominique Nédellec

Paru le 04/06/2026

550 pages

Christian Bourgois Editeur

26,00 €

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Ruptures

Bernard Minier

Paru le 26/03/2026

540 pages

XO Editions

22,90 €

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Dans la jungle

Adeline Dieudonné

Paru le 02/04/2026

433 pages

Iconoclaste (l')

22,50 €

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Caravane pour corbeaux

Emine Sadk trad. Marie Vrinat-Nikolov

Paru le 13/05/2026

252 pages

Agullo

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Etranger à la dérive

James Lee Burke trad. Christophe Mercier, Christophe Mercier

Paru le 03/06/2026

496 pages

Rivages

22,90 €

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La guérisseuse de Catane

Simona Lo Iacono trad. Serge Quadruppani

Paru le 20/02/2026

173 pages

Editions Métailié

20,00 €

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Aqua

Gaspard Koenig trad. Béatrice Taupeau

Paru le 09/01/2026

432 pages

Editions de l'Observatoire

23,00 €

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Assis là sur la plage

Hugo Gitton

Paru le 12/05/2026

288 pages

Editions au hasard

19,50 €

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Les docs de La Grande Librairie rendent hommage à Victor Hugo

La collection « Les docs de La Grande Librairie », créée par François Busnel, s'arrête, le temps d'un épisode, sur une figure incontournable de la littérature française. Victor Hugo sera ainsi au cœur d'une émission diffusée le mercredi 3 juin, à 21h05, sur France 5, laquelle reviendra sur ses activités artistiques, mais aussi son engagement politique.

20/05/2026, 10:19

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Reconstituer le corps dispersé de Voltaire, une enquête façon puzzle

Science grand format, l'émission de vulgarisation scientifique présentée par Mathieu Vidard sur France 5, se penchera, le jeudi 4 juin à 21h05, sur le corps de Voltaire. Ou plutôt, ce qu'il en reste, puisque la dépouille du philosophe et dramaturge a été allégée de certains organes... Pourquoi ? Et où se trouvent à présent ces reliques ? L'émission tentera d'apporter quelques éléments de réponse.

19/05/2026, 10:57

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L'adaptation de La Vraie Vie, d'Adeline Dieudonné, bientôt en tournage

Paru en 2018 aux éditions de l'Iconoclaste, le premier roman d'Adeline Dieudonné, La Vraie Vie, avait largement convaincu la critique, recevant, entre autres, le Prix du roman Fnac, le Prix Renaudot des Lycéens et le Grand prix des lectrices de Elle. L'adaptation cinématographique du récit entrera bientôt en tournage.

19/05/2026, 10:56

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Pour France Télé, Maria Pourchet remonte jusqu'en 1998, l'été de nos 18 ans

L'autrice Maria Pourchet, qui a dernièrement publié Tressaillir aux éditions Stock, se remémore l'année 1998, celle de ses 18 ans, dans un documentaire basé sur des images d'archives et coréalisé par Nathalie Ansellem et Serge Turquier. Il sera diffusé le mercredi 3 juin à 21h10 sur France 3.

18/05/2026, 13:26

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Gabriel Tallent, Lisette Lombé et Rachid Benzine sur France Culture

De ce lundi 18 au dimanche 24 mai prochain, auditeurs et auditrices qui apprécient la littérature auront de quoi tendre l'oreille. Poésie, théâtre, roman et même correspondance dessinée trouvent en effet une place au sein de la grille de France Culture. Parmi les invités cette semaine, Gabriel Tallent, Marion Fayolle ou encore le duo inattendu formé par Régis Debray et Sylvain Tesson.

18/05/2026, 09:43

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Le prochain film du Seigneur des Anneaux avec un Gollum façon “Le Joker”

Pardon, QUOI ? Eh bien oui, Peter Jackson précise l’orientation du prochain film tiré de l’univers de Tolkien. Réalisé par Andy Serkis, The Hunt for Gollum racontera la traque de Sméagol depuis l’intérieur du personnage, avec Le Joker comme référence de construction psychologique. Mais pas le personnage en tant que tel, plutôt la référence cinématographique de l'acteur Joaquin Phoenix. Ah, bon !

17/05/2026, 10:10

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Fourth Wing : Amazon adapte le phénomène romantasy de Rebecca Yarros

Michael B. Jordan, poursuit son implantation chez Amazon MGM Studios. Lors de la présentation annuelle d’Amazon aux annonceurs à New York, l’acteur et producteur a dévoilé plusieurs projets portés par sa société Outlier Society, parmi lesquels l’adaptation de Fourth Wing, le phénomène romantasy de Rebecca Yarros, désormais officiellement commandée par Prime Video. 

13/05/2026, 15:07

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La Grande Librairie plonge dans les violences que l’on préfère taire

Cette semaine, La Grande Librairie consacre son émission aux violences que l’on tait, à celles que l’on enfouit ou que l’on préfère ne pas regarder en face. Combien de temps peut-on les passer sous silence ? Et à quel prix ?

12/05/2026, 11:55

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Hachette et StudioCanal s'associent pour adapter des romans à l'écran

Louis Hachette Group valide ses résolutions 2025 et lance, avec STUDIOCANAL, une coentreprise dédiée aux adaptations de livres. Derrière l’annonce, Hachette Livre organise la valorisation audiovisuelle de son catalogue, tandis que le nouvel ensemble issu de la scission Vivendi consolide sa gouvernance, son périmètre financier et son récit industriel, entre héritage éditorial et exploitation des droits sur plusieurs marchés et formats narratifs.

10/05/2026, 10:00

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Monument préféré des Français : bibliothèque, domaine et château d'autrices en lice

Pour les 43es Journées européennes du patrimoine, Français et Françaises sont invités à élire leur monument préféré, dans le cadre d'une émission célébrant le bâti culturel, présentée par Stéphane Bern. Les votes de présélection sont ouverts depuis ce 5 mai, jusqu'au 22 mai prochain, 23h59...

06/05/2026, 11:06

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Marvel mobilise les Avengers et relance le jeu de combat

Présenté à EVO Japan 2026, le nouveau trailer de MARVEL Tōkon : Fighting Souls installe les Fighting Avengers dans le jeu de combat d’Arc System Works. Hulk et Shuri rejoignent Captain America et Iron Man, tandis que Wakanda devient une arène jouable. Cette annonce précise le cadre narratif du tournoi, confirme l’ampleur du roster et prépare la sortie du titre, attendue le 6 août 2026 sur PlayStation 5 et PC, avec jeu croisé confirmé au lancement.

05/05/2026, 12:33

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Olivier Mannoni, Deborah Levy et Baraheh Akrami sur France Culture

Du lundi 4 au 10 mai prochain, France Culture s'arrêtera au cœur de la Lonely City d'Olivia Laing, avant de passer une année à Paris, avec Gertrude Stein et Deborah Levy. Direction l'Iran, ensuite, pour évoquer la résistance du rappeur Toomaj Salehi, avant une résidence au 7, impasse Baudelaire pour la « Série Fiction »...

04/05/2026, 11:17

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Le manga Jujutsu Kaisen s’arrête : place à l'anime

Le troisième et dernier volume de Jujutsu Kaisen Modulo est paru au Japon le 1er mai 2026. Selon ComicBook, Gege Akutami y confirme que l’histoire ne se poursuivra pas. Shueisha confirme la clôture éditoriale de cette courte extension, tandis que MAPPA et l’anime maintiennent l’exploitation internationale d’une licence devenue un fonds majeur pour l’édition japonaise et ses adaptations audiovisuelles, entre livre, série et produits dérivés.

03/05/2026, 10:17

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