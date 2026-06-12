Fleurs, eau, fantômes : une semaine entre urgence et mémoire

Entre hommage littéraire, fictions de l’urgence écologique, romans noirs et récits traversés par le deuil, la semaine critique dessine un paysage contrasté, où les livres les plus commentés semblent tous interroger, à leur manière, ce qui résiste au temps.

D’António Lobo Antunes à James Lee Burke, de Gaspard Koenig à Kev Lambert, les chroniques, podcasts et vidéos recensés par Bibliosurf entre le 5 et le 11 juin 2026 font apparaître une même tension : dire la mémoire, les colères et les fragilités contemporaines sans renoncer au romanesque.

Les titres les plus discutés

# Titre Auteur Mentions Sources dominantes Ventes cumulées 1 ★ Dictionnaire du langage des fleurs (Christian Bourgois - trad. Dominique Nédellec)) António Lobo Antunes 3 presse · blogs · podcasts 122 2 ★ Étranger à la dérive (Rivages - trad. Christophe Mercier) James Lee Burke 3 blogs · presse 199 3 ★ Aqua (L'observatoire) Gaspard Koenig 2 blogs 25.346 4 ★ Ruptures (Editions XO) Bernard Minier 2 presse · blogs 51.618 5 ★ Cumul I (Grasset) Kev Lambert 2 presse 220

(Ndr : les données de ventes cumulées proviennent des estimations Edistat)

Romans en vue

La semaine s'ouvre sous le signe d'une voix qui s'est tue en mars dernier. Dictionnaire du langage des fleurs (Christian Bourgois) d'António Lobo Antunes fait l'objet d'un long passage dans Les midis de Culture, où Marie Labory salue l'un des plus grands auteurs de littérature européenne dans ce qui constitue l'un de ses derniers livres. La blogueuse de La Constellation Livresque de Cassiopée confirme : « C'est une lecture exigeante mais marquante. Une lecture qui sort de l'ordinaire portée par une prose originale, fleurie, riche et pleine de sens. » Libération consacre quant à lui Libération un portrait de l'écrivain, « les brumes du Tage », qui dépasse la seule recension pour toucher à l'hommage. James Lee Burke entre en scène avec Étranger à la dérive (Rivages), salué par deux sources distinctes. The killer inside me s'emballe : « Quelle écriture, quelle maîtrise de la narration et quelle épopée. Romanesque au possible, historique, violent, il faut avoir une sacrée plume pour ainsi passer des tranchées des Ardennes aux marécages. » K-libre abonde : « C'est là un roman noir de première force, aussi captivant que les enquêtes plus sombres des autres livres et qui nécessitait d'être traduit et connu. » Aqua (L'observatoire) de Gaspard Koenig, second volet d'un cycle romanesque consacré aux éléments naturels après Humus, met en scène dans un village normand un duel entre un haut fonctionnaire parisien et une épicière défenseure des communs, autour du contrôle de l'eau potable. Papivore y voit « à la fois un document sur les défis qui nous attendent et une fiction dystopique façon 'Clochemerle' », une « satire salutaire sur une urgence qui engage notre avenir », malgré quelques longueurs signalées. Bernard Minier déploie avec Ruptures (Editions XO) une intrigue transatlantique ancrée dans l'actualité brûlante : son enquêtrice Lucia Guerrero démarre son investigation le jour d'une panne électrique massive en Espagne, croisant la route d'un milliardaire technologique aux allures de pendant fictif d'Elon Musk. Benzine Magazine juge que l'auteur « sait jouer de nos peurs et dans un scénario un peu pop-corn, il parvient à injecter » des questionnements sur le vertige technologique. Enfin, Cumul I (Grasset) de Kev Lambert, prix Médicis 2023, est présenté par L'humanité comme un « court roman émouvant » : une historienne d'art confrontée à une sculpture de Louise Bourgeois y exprime ses doutes et ses angoisses dans un texte qui touche à la conscience autant qu'à l'esthétique.

Thématiques de la semaine

La colère comme moteur, le passé comme blessure Plusieurs romans de la semaine placent au centre de leur dispositif une violence héritée, un ressentiment qui traverse le temps et cherche une issue. Trois fois la colère (Sonneur) de Laurine Roux est salué avec enthousiasme par Coin lecture de Nath comme « une fable médiévale, au temps des croisades, une épopée épique qui traite de sujets contemporains : la domination masculine, la soif de justice, l'emprise du passé et la recherche d'identité ». Dans un tout autre registre temporel, Les orphelins (Actes sud) d'Eric Vuillard propose selon Aleslire un récit « qui cherche la grandeur dans la figure du misérable », porté par « des trémolos d'une colère anti capitaliste » que le lecteur juge toutefois « surjouée ». Plus loin dans l'histoire, Le crime du bon nazi (Denoël) de Samir Machado de Machado réjouit Book'ing « par l'humour aussi subtil que cynique qu'introduit l'auteur dans ce contexte tragique de montée en puissance du nazisme ». Corps, deuil et présence des fantômes Le deuil sous toutes ses formes traverse plusieurs lectures cette semaine, des fantômes intimes aux spectres collectifs. Sept Jours (Calmann-Lévy) de Fabrice Colin est décrit par Les Lectures du Maki comme « un texte poignant sur le temps qui passe, l'oubli et le deuil », qui « ne laissera personne indemne ». Fantômes et giboulées (Robert Laffont) de Catherine Dufour est traité en « lecture détente, mais avec un fond noir » selon Le nocher des livres, tandis que Le Bibliocosme insiste sur « la qualité de l'intrigue » et l'humour noir propre à l'autrice. Sans nouvelles depuis Drancy (Riveneuve) de David Hury explore quant à lui une mémoire familiale brisée, Tu vas t'abimer les yeux soulignant « l'opiniâtreté d'Andrée qui fait son possible pour avoir des nouvelles de sa famille ». Femmes en résistance, marges et singularités Une troisième ligne traverse la semaine : celle des personnages féminins qui s'affirment en marge ou en rupture. Les silencieuses (Cherche midi) d'Anna McPartlin est présenté par Les chroniques de Koryfée comme « un roman addictif et édifiant qui conjugue la vivacité d'un polar et la profondeur d'un roman social ». Le Calamity Club (Robert Laffont) de Kathryn Stockett rassemble selon Aude Bouquine « tout ce qu'[elle] aime en littérature », à la fois romanesque et politique, féministe et ancré dans l'histoire américaine. Rattrape-le ! (Gallmeister) de Jake Hinkson confirme selon Collectif polar le talent de l'auteur pour « explorer les failles humaines » au travers d'une héroïne déterminée dans une atmosphère sudiste étouffante.

Réception critique

Assis là sur la plage (Au hasard) de Hugo Gitton est signalé par Benzine Magazine, qui note « des défauts inhérents à ce nouveau statut fébrile, mais déjà un talent évident pour installer une atmosphère délicate et empreinte de nostalgie » : un premier roman qui imbrique les questions écologiques dans des atermoiements personnels, suffisamment singulier pour mériter l'attention malgré ses aspérités. Caravane pour corbeaux (Agullo) de Eminé Sadk fait l'objet d'une chronique dans Le Monde, qui présente ce roman comme une traversée mordante de la Bulgarie à travers le Deliorman, entreprise par un protagoniste après un « emportement public consternant » — une invitation au voyage aussi géographique qu'intérieure, publiée par un éditeur reconnu pour ses voix d'Europe de l'Est. Dans la jungle (L'Iconoclaste) d'Adeline Dieudonné reçoit une lecture nuancée de Coin lecture de Nath : « J'ai beaucoup aimé, c'est bien documenté mais il m'a manqué un petit quelque chose, les descriptions précises des mécanismes ont peut-être enlevé l'émotion ressentie lors de la lecture » — un bémol qui n'enlève pas à l'ambition documentaire du projet.

Ghost Stories (Gallimard) de Siri Hustvedt (Ghost Stories) provoque des réactions tranchées : là où Libération laisse la parole à l'autrice sur la nécessité intime d'écrire ce livre — « Je ne pouvais pas revenir au quotidien sans avoir écrit sur nous » —, Lire au lit confesse être « restée totalement impassible », face à « un discours souvent analytique et universitaire qui m'a empêchée de ressentir la moindre émotion » là où une expérience singulière du deuil était attendue. La Guérisseuse de Catane (Métailié) de Simona Lo Iacono (Virdimura) suscite en revanche un accueil unanimement enthousiaste : Ma collection de livres célèbre une écriture « d'une précision d'orfèvre et une sensorialité explosive » dans ce qu'il qualifie de « magnifique leçon d'humanité », tandis que Surbooké salue « une très belle réussite » et remercie les éditions Métailié de proposer en français ce « phénomène éditorial en Italie ».

Sources les plus actives

146 contributions recensées cette semaine (132 avis, 11 podcasts, 3 vidéos).

Crédits photo : Fresque de Jérôme Mesnager, à Rennes - ActuaLitté, CC BY SA 4.0

Par Bernard Strainchamps

Contact : bs@bibliosurf.com