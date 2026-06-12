Fleurs, eau, fantômes : une semaine entre urgence et mémoire

Fidèle au rendez-vous, Bibliosurf propose tous les vendredis un panorama des livres qui agitent le web – chroniques, articles, podcasts et autres vidéos (période du 5 au 11 juin 2026). Les titres cités sont retenus selon leur fréquence d’apparition, la diversité des sources et la convergence des thèmes critiques.
Le 12/06/2026 à 17:21 par Bernard Strainchamps
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Publié le :
12/06/2026 à 17:21
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Entre hommage littéraire, fictions de l’urgence écologique, romans noirs et récits traversés par le deuil, la semaine critique dessine un paysage contrasté, où les livres les plus commentés semblent tous interroger, à leur manière, ce qui résiste au temps.
D’António Lobo Antunes à James Lee Burke, de Gaspard Koenig à Kev Lambert, les chroniques, podcasts et vidéos recensés par Bibliosurf entre le 5 et le 11 juin 2026 font apparaître une même tension : dire la mémoire, les colères et les fragilités contemporaines sans renoncer au romanesque.
|#
|Titre
|Auteur
|Mentions
|Sources dominantes
|Ventes cumulées
|1 ★
|Dictionnaire du langage des fleurs (Christian Bourgois - trad. Dominique Nédellec))
|António Lobo Antunes
|3
|presse · blogs · podcasts
|122
|2 ★
|Étranger à la dérive (Rivages - trad. Christophe Mercier)
|James Lee Burke
|3
|blogs · presse
|199
|3 ★
|Aqua (L'observatoire)
|Gaspard Koenig
|2
|blogs
|25.346
|4 ★
|Ruptures (Editions XO)
|Bernard Minier
|2
|presse · blogs
|51.618
|5 ★
|Cumul I (Grasset)
|Kev Lambert
|2
|presse
|220
(Ndr : les données de ventes cumulées proviennent des estimations Edistat)
La semaine s'ouvre sous le signe d'une voix qui s'est tue en mars dernier. Dictionnaire du langage des fleurs (Christian Bourgois) d'António Lobo Antunes fait l'objet d'un long passage dans Les midis de Culture, où Marie Labory salue l'un des plus grands auteurs de littérature européenne dans ce qui constitue l'un de ses derniers livres.
La blogueuse de La Constellation Livresque de Cassiopée confirme : « C'est une lecture exigeante mais marquante. Une lecture qui sort de l'ordinaire portée par une prose originale, fleurie, riche et pleine de sens. » Libération consacre quant à lui Libération un portrait de l'écrivain, « les brumes du Tage », qui dépasse la seule recension pour toucher à l'hommage.
James Lee Burke entre en scène avec Étranger à la dérive (Rivages), salué par deux sources distinctes. The killer inside me s'emballe : « Quelle écriture, quelle maîtrise de la narration et quelle épopée. Romanesque au possible, historique, violent, il faut avoir une sacrée plume pour ainsi passer des tranchées des Ardennes aux marécages. » K-libre abonde : « C'est là un roman noir de première force, aussi captivant que les enquêtes plus sombres des autres livres et qui nécessitait d'être traduit et connu. »
Aqua (L'observatoire) de Gaspard Koenig, second volet d'un cycle romanesque consacré aux éléments naturels après Humus, met en scène dans un village normand un duel entre un haut fonctionnaire parisien et une épicière défenseure des communs, autour du contrôle de l'eau potable. Papivore y voit « à la fois un document sur les défis qui nous attendent et une fiction dystopique façon 'Clochemerle' », une « satire salutaire sur une urgence qui engage notre avenir », malgré quelques longueurs signalées.
Bernard Minier déploie avec Ruptures (Editions XO) une intrigue transatlantique ancrée dans l'actualité brûlante : son enquêtrice Lucia Guerrero démarre son investigation le jour d'une panne électrique massive en Espagne, croisant la route d'un milliardaire technologique aux allures de pendant fictif d'Elon Musk. Benzine Magazine juge que l'auteur « sait jouer de nos peurs et dans un scénario un peu pop-corn, il parvient à injecter » des questionnements sur le vertige technologique.
Enfin, Cumul I (Grasset) de Kev Lambert, prix Médicis 2023, est présenté par L'humanité comme un « court roman émouvant » : une historienne d'art confrontée à une sculpture de Louise Bourgeois y exprime ses doutes et ses angoisses dans un texte qui touche à la conscience autant qu'à l'esthétique.
Plusieurs romans de la semaine placent au centre de leur dispositif une violence héritée, un ressentiment qui traverse le temps et cherche une issue. Trois fois la colère (Sonneur) de Laurine Roux est salué avec enthousiasme par Coin lecture de Nath comme « une fable médiévale, au temps des croisades, une épopée épique qui traite de sujets contemporains : la domination masculine, la soif de justice, l'emprise du passé et la recherche d'identité ».
Dans un tout autre registre temporel, Les orphelins (Actes sud) d'Eric Vuillard propose selon Aleslire un récit « qui cherche la grandeur dans la figure du misérable », porté par « des trémolos d'une colère anti capitaliste » que le lecteur juge toutefois « surjouée ». Plus loin dans l'histoire, Le crime du bon nazi (Denoël) de Samir Machado de Machado réjouit Book'ing « par l'humour aussi subtil que cynique qu'introduit l'auteur dans ce contexte tragique de montée en puissance du nazisme ».
Le deuil sous toutes ses formes traverse plusieurs lectures cette semaine, des fantômes intimes aux spectres collectifs. Sept Jours (Calmann-Lévy) de Fabrice Colin est décrit par Les Lectures du Maki comme « un texte poignant sur le temps qui passe, l'oubli et le deuil », qui « ne laissera personne indemne ». Fantômes et giboulées (Robert Laffont) de Catherine Dufour est traité en « lecture détente, mais avec un fond noir » selon Le nocher des livres, tandis que Le Bibliocosme insiste sur « la qualité de l'intrigue » et l'humour noir propre à l'autrice.
Sans nouvelles depuis Drancy (Riveneuve) de David Hury explore quant à lui une mémoire familiale brisée, Tu vas t'abimer les yeux soulignant « l'opiniâtreté d'Andrée qui fait son possible pour avoir des nouvelles de sa famille ».
Une troisième ligne traverse la semaine : celle des personnages féminins qui s'affirment en marge ou en rupture. Les silencieuses (Cherche midi) d'Anna McPartlin est présenté par Les chroniques de Koryfée comme « un roman addictif et édifiant qui conjugue la vivacité d'un polar et la profondeur d'un roman social ».
Le Calamity Club (Robert Laffont) de Kathryn Stockett rassemble selon Aude Bouquine « tout ce qu'[elle] aime en littérature », à la fois romanesque et politique, féministe et ancré dans l'histoire américaine. Rattrape-le ! (Gallmeister) de Jake Hinkson confirme selon Collectif polar le talent de l'auteur pour « explorer les failles humaines » au travers d'une héroïne déterminée dans une atmosphère sudiste étouffante.
La réception de cette semaine révèle quelques lignes de fracture notables. La Folie Océan (Seuil) de Vincent Message divise : Je lis je blogue le juge « certes passionnant, mais beaucoup moins facile à lire que prévu », quand En lisant en voyageant confesse que « l'écriture ne m'a pas paru aussi fluide que les déplacements sous l'eau » et regrette l'absence de coup de cœur.
Murmuration (Albin Michel) de Sylvie Germain, dont l'autrice était l'invitée de La 20e heure sur France Inter, suscite une réaction pour le moins clivée chez Luocine, qui reconnaît un style « parfait » tout en avouant rarement avoir ressenti un tel « ras le bol » face à un personnage aussi peu convaincant. Bureau 26 (Métailié), chroniqué à la fois sur Actu du noir et en vidéo sur RCV99, partage les lecteurs entre le rythme vif et les dialogues jugés réussis d'un côté, et une intrigue qu'il ne faut « pas trop » analyser de l'autre.
Du côté des accueils chaleureux, Indian Psycho (Asphalte) d'Arun Krishnan impressionne Le Monde du Polar par le « tour de force » consistant à rendre captivant un narrateur qui devrait susciter le malaise. La colline (Seuil) de Mathilde Beaussault, également présentée en vidéo par Ad Liber, est saluée par Ma collection de livres pour sa « maîtrise de la construction » et la multiplication des points de vue. Récits de certains faits (Flammarion) de Yasmina Reza laisse selon Boojum « non le souvenir d'une intrigue, mais celui du regard extrêmement attentif, parfois sévère, souvent compatissant, toujours lucide » de son autrice.
Très brève théorie de l'enfer (Actes sud) de Jérôme Ferrari est évoqué par En lisant en écrivant dans une note de lecture qui joue elle-même avec les codes de l'immersion. Rue des Camélias (Zulma) de Mercè Rodoreda suscite l'admiration de Benzine Magazine pour une qualité d'écriture qui « immerge le lecteur dans une atmosphère mélancolique » et une fin « sublime, inattendue ». Ici (Calmann-Lévy) de Johana Gustawsson et Thomas Enger fait l'objet de deux chroniques convergentes, Le Monde du Polar saluant une « alchimie littéraire » réussie, là où Mes Lectures du Dimanche émet une légère réserve sur un dénouement « quelque peu précipité ».
Dépossession (Monsieur Toussaint Louverture) de Joan Samson est décrit par Fragments de lecture comme « un joyau aux accents de thriller rural » ressorti des années 1970, montrant « comment, de la façon la plus ordinaire qui soit, une bourgade peut basculer ».
Assis là sur la plage (Au hasard) de Hugo Gitton est signalé par Benzine Magazine, qui note « des défauts inhérents à ce nouveau statut fébrile, mais déjà un talent évident pour installer une atmosphère délicate et empreinte de nostalgie » : un premier roman qui imbrique les questions écologiques dans des atermoiements personnels, suffisamment singulier pour mériter l'attention malgré ses aspérités. Caravane pour corbeaux (Agullo) de Eminé Sadk fait l'objet d'une chronique dans Le Monde, qui présente ce roman comme une traversée mordante de la Bulgarie à travers le Deliorman, entreprise par un protagoniste après un « emportement public consternant » — une invitation au voyage aussi géographique qu'intérieure, publiée par un éditeur reconnu pour ses voix d'Europe de l'Est.
Dans la jungle (L'Iconoclaste) d'Adeline Dieudonné reçoit une lecture nuancée de Coin lecture de Nath : « J'ai beaucoup aimé, c'est bien documenté mais il m'a manqué un petit quelque chose, les descriptions précises des mécanismes ont peut-être enlevé l'émotion ressentie lors de la lecture » — un bémol qui n'enlève pas à l'ambition documentaire du projet.
Ghost Stories (Gallimard) de Siri Hustvedt (Ghost Stories) provoque des réactions tranchées : là où Libération laisse la parole à l'autrice sur la nécessité intime d'écrire ce livre — « Je ne pouvais pas revenir au quotidien sans avoir écrit sur nous » —, Lire au lit confesse être « restée totalement impassible », face à « un discours souvent analytique et universitaire qui m'a empêchée de ressentir la moindre émotion » là où une expérience singulière du deuil était attendue.
La Guérisseuse de Catane (Métailié) de Simona Lo Iacono (Virdimura) suscite en revanche un accueil unanimement enthousiaste : Ma collection de livres célèbre une écriture « d'une précision d'orfèvre et une sensorialité explosive » dans ce qu'il qualifie de « magnifique leçon d'humanité », tandis que Surbooké salue « une très belle réussite » et remercie les éditions Métailié de proposer en français ce « phénomène éditorial en Italie ».
146 contributions recensées cette semaine (132 avis, 11 podcasts, 3 vidéos).
|Source
|Type
|Chroniques
|Libération
|presse
|9
|K-libre
|blog
|7
|Télérama
|presse
|7
|Benzine Magazine
|blog
|6
|Le Monde du Polar
|blog
|6
|MaVoixAuChapitre
|blog
|4
|Le Monde
|presse
|4
|Papivore
|blog
|4
|Ma collection de livres
|blog
|3
|Nyctalopes
|blog
|3
Crédits photo : Fresque de Jérôme Mesnager, à Rennes - ActuaLitté, CC BY SA 4.0
Par Bernard Strainchamps
Contact : bs@bibliosurf.com
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