Bac de français 2026 : la date qui a piégé les élèves

Tout part d’une date. 1818, pour un élève de première, n’évoque pas spontanément les Lumières : on pense plutôt à la Restauration, aux premiers signes du romantisme, à une littérature plus sensible, plus lyrique, davantage tournée vers le moi.

Or Louise d’Épinay appartient à un tout autre moment. Femme de lettres du XVIIIe siècle, proche de Rousseau, Grimm et Diderot, elle meurt en 1783. Le texte proposé relève ainsi bien davantage de la morale, de l’argumentation et de l’échange épistolaire des Lumières que de l’imaginaire romantique.

L’ambiguïté aurait pu être levée par une simple précision : « publié à titre posthume ». L’information n’aurait pas donné le commentaire aux candidats, mais elle aurait évité de transformer une date bibliographique en fausse piste littéraire.

Le texte de Louise d’Épinay, publié en 1818, avait été laissé à l’état de manuscrit à sa mort. Son parcours éditorial est lui-même complexe : il fut d’abord présenté comme des Mémoires et correspondance de Madame d’Épinay, avant d’être rétabli plus tard comme une œuvre romanesque et épistolaire.

Les élèves n’avaient pas nécessairement étudié Louise d’Épinay pendant l’année : son texte relevait du commentaire, exercice par définition ouvert à un texte hors programme. Le romantisme peut bien être rencontré en première, notamment dans les objets d’étude consacrés à la poésie du XIXe au XXIe siècle ou au roman.

Louise d’Épinay n’est pas forcément un nom immédiatement familier pour les candidats, il faut le dire. Face à Voltaire, Rousseau ou Montesquieu, le rattachement au XVIIIe siècle se fait presque automatiquement. Avec une autrice moins identifiée dans les parcours scolaires, le paratexte devient plus décisif : une date, un titre, un objet d’étude peuvent orienter toute la lecture.

L’affaire n’est toutefois pas aussi simple qu’un piège tendu aux élèves. Le sujet indiquait aussi l’objet d’étude : « la littérature d’idées du XVIe siècle au XVIIIe siècle ». Cet intitulé orientait clairement vers les Lumières et aurait dû alerter les candidats : si le texte est rattaché à cet objet d’étude, c’est qu’il doit être lu dans un cadre antérieur au XIXe siècle romantique.

La difficulté vient donc moins du choix du texte que du paratexte minimal : la date de publication donnait une indication, l’objet d’étude en donnait une autre.

Ce croisement pouvait même devenir un élément d’analyse. L’extrait, présenté comme une lettre dans laquelle Madame de Montbrillant répond à son ami René, développe une réflexion sur l’amitié, la sincérité, l’amour-propre, la méfiance et les petits calculs sociaux. On y retrouve le goût des Lumières pour la morale, l’examen des passions, la clarté argumentative et l’analyse des comportements.

Reste que, dans les conditions de l’examen, une date peut peser lourd. Beaucoup de candidats apprennent à situer un texte par son siècle, son mouvement littéraire, son contexte historique. Quand la seule date visible semble les entraîner vers 1818, certains peuvent naturellement hésiter, voire tenter de raccrocher le passage à une sensibilité romantique absente du texte.

La polémique rappelle donc une évidence pédagogique : au bac, le paratexte n’est pas neutre. Il guide, rassure, ou désoriente.

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Et si les candidats n’avaient qu’à ne pas choisir le commentaire de texte ? Cet exercice archétypique des cours de français et des études de Lettres, celui qui consiste à démonter une page comme une montre ancienne, à isoler les ressorts, les rouages, les effets, et ne laisser que des débris informes.

On regrettera l’ancien écrit d’invention, ce refuge des funambules, des bavards inspirés et des désespérés de la problématique. L'avenir appartient à ceux qui choisissent la dissertation...

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