Reconnaître le fascisme avant qu’il ne soit trop tard

Car nous n’y pouvons rien, n’est-ce pas ? Pourquoi sommes-nous si désemparés ? Qu’est-ce que résister veut dire quand l’actualité nous dépasse, quand le pouvoir nous emporte dans son emballement ?

Pour répondre à ces questions, Catherine Dorion propose une chronique intimiste de l’année 2025, année de la rupture. Pour tenter d’y voir clair, elle l’entrelace de récits du passé (Arthur Koestler, Sebastian Haffner, Margarete Buber-Neumann, Walter Krivitsky…) qui témoignent de la vie quotidienne en d’autres temps où, comme aujourd’hui, la démocratie s’est fait prendre à la gorge par l’autoritarisme.

Le courage et la joie cherche ainsi dans la vie réelle les amorces de la résistance, les failles par où passe encore et toujours la conscience humaine – et, donc, la lumière.

Les éditions Lux vous proposent un extrait en avant-première :

Catherine Dorion est une écrivaine et femme de théâtre québécoise. Elle est l’autrice de Les luttes fécondes (Binge audio, 2017) et de Les têtes brûlées (Lux, 2023).

Parution le 21 août 2026.

Par Clément Solym

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