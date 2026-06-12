Meilleures ventes : La prof reste en tête devant Mortelle Adèle et Boualem Sansal

En tête, La prof garde son rang avec près de 3.000 exemplaires d’avance sur son poursuivant immédiat. La présence de Freida McFadden ne se limite pas à cette première place : L’intruse, traduit de l’anglais par Karine Xaragai et publié chez City, recule de deux rangs mais reste cinquième, avec 13.083 exemplaires vendus sur la semaine et 129.168 en cumul.

À la deuxième place, Mortelle Adèle tome 23 : Nazebrocadabra ! totalise 16.945 exemplaires et 28.233 exemplaires cumulés après deux semaines. L’album de Mr Tan et Diane Le Feyer devance La légende, qui entre troisième avec 15.323 exemplaires. Le titre de Boualem Sansal, publié par Grasset, affiche le chiffre d’affaires le plus élevé du podium, à 332.463 €.

Les rangs 4 à 10 confirment la forte présence de la littérature. Les Heures fragiles, de Virginie Grimaldi, se maintient au quatrième rang avec 13.639 exemplaires, tandis que D’autres printemps, du même auteur, recule de quatre places et occupe la sixième position avec 11.717 exemplaires. Entre ces deux titres, L’intruse complète un top 5 très resserré autour de la fiction.

La poche occupe quatre places dans les dix premières positions. Tata, de Valérie Perrin, reste septième après dix semaines de présence, avec 9.491 exemplaires et 133.885 en cumul. Tout le monde aime Clara, de David Foenkinos, gagne trois rangs pour atteindre la huitième place. En neuvième position, Magnifique humanité : encyclique, de Léon XIV, édition officielle de la Conférence des évêques de France publiée par le Cerf, signe la plus forte progression du top 10, avec 15 places gagnées et 7.987 exemplaires. Une unique lueur, de Fred Vargas, ferme ce groupe avec 7.852 exemplaires.

La progression la plus nette du classement transmis revient à Mon T’choupi vacances ; PS vers la MS, de Stéphanie Grison et Thierry Courtin, publié chez Nathan. L’ouvrage gagne 127 places, remonte au 58e rang et atteint 2.434 exemplaires. Plusieurs cahiers de vacances ou titres d’enseignement connaissent aussi de fortes hausses, notamment Nathan vacances ; toutes les matières ; CP vers le CE1, 50e après 124 places gagnées, et Passeport ; cahier de vacances ; du CE1 au CE2, 45e après 121 places gagnées.

Les principales entrées se concentrent à des niveaux très différents. La plus haute reste La légende, directement troisième. Plus loin, Facile : le guide pratique de la vie d’adulte entre 23e avec 4.453 exemplaires. Minecraft : Voyage au bout du monde tome 9, de Kazuyoshi Seto, traduit du japonais par Jean-Benoît Silvestre, suit au 24e rang avec 4.250 exemplaires, tandis que The Empyrean tome 3 : Onyx Storm, de Rebecca Yarros, traduit de l’anglais par Karine Forestier, apparaît 32e avec 3.525 exemplaires. Shin Zero tome 2 et Ichi the Witch tome 4, d’Osamu Nishi et Shiro Usazaki, traduit du japonais par David Le Quéré, ajoutent deux entrées de bandes dessinées dans les cinquante premières places.

La synthèse Edistat jointe porte sur l’ensemble du marché pour la période du 1er au 7 juin 2026. Elle indique 4,527 millions d’exemplaires vendus, en hausse de 17 % par rapport à la semaine précédente mais en recul de 8 % sur un an. Le chiffre d’affaires atteint 56,362 millions €, soit une progression hebdomadaire de 12 % et une baisse annuelle de 7 %. Les grandes surfaces spécialisées représentent 50 % des ventes et 51 % du chiffre d’affaires, devant les librairies, à 34 % des ventes et 37 % du chiffre d’affaires, puis les grandes surfaces alimentaires, à 16 % des volumes et 12 % des recettes.

La semaine installe donc La prof en tête d’un classement dominé par la fiction, mais marqué aussi par une entrée de Boualem Sansal sur le podium, la poussée de Mortelle Adèle et la remontée visible des cahiers de vacances.

Note de contrôle — 200 lignes exploitées dans le CSV. Total des ventes du fichier : 553.380 exemplaires ; chiffre d’affaires du fichier : 6.896.062 €. Des données globales de marché figurent dans la synthèse Edistat transmise. Le total du CSV correspond au classement fourni, non au marché global. Limite détectée : plusieurs doublons de rang apparaissent à partir du rang 157, sans incidence sur les constats du top 10. Traductions vérifiées pour les œuvres étrangères citées ; aucune mention de traducteur n’apparaît dans les notices consultées pour Magnifique humanité : encyclique.

ActuaLitté et Edistat, service de statistiques de l’édition sur le marché français, présentent chaque vendredi un aperçu des meilleures ventes de livres — 200 ouvrages, tous segments confondus.

Avec cette liste, qui peut d'ailleurs être imprimée au besoin avec l'option Imprimante dans la barre de partage ci-dessus, ou téléchargée au format PDF, il devient possible de comparer ses stocks et les tendances du marché.

Le code-barre facilite pour sa part le passage de commandes, si besoin – et fonctionne directement sur écran. Le monde est bien fait.

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Les liens vers les sites de Furet du nord et Decitre proposent une solution de vente pour le public — ActuaLitté ne perçoit pas de commission sur ces ventes. D'autre part, un lien permet de consulter un extrait des œuvres en question, quand ce dernier est disponible. Si vous êtes éditeur et souhaitez modifier un extrait, vous pouvez joindre la rédaction à contact@actualitte.com.

Crédit photo : CC BY-SA 4.0, ActuaLitté

Par Clotilde Martin

Contact : mc@actualitte.com