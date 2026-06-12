Le Prix Régine Deforges dévoile ses quatre finalistes 2026

Créé en 2015, le prix Régine Deforges récompense chaque année un premier roman francophone. Il distingue une œuvre qui « magnifie l’imagination et la langue française ». Le prix est doté de 3000 €.

Le jury est présidé par les écrivains Enguerrand Guépy et Matthieu Falcone. Il réunit Noëlle Châtelet, Ariane Bois, Elsa Flageul, Léa Wiazemsky, Anne Ghisoli, de la Librairie Gallimard, Camille Deforges, Franck Spengler, Gilles Marchand, Simon Roussel, ainsi que Mathieu Garrigou-Lagrange, de Radio France.

Quatre titres composent cette seconde sélection :

Ton cadavre exquis, de Marion Quantin, publié chez P.O.L,

Plomb, de Timothée Zourabichvili, chez Sabine Wespieser,

Le ciel l’a mauvaise, d’Éléa Marini, aux éditions de l’Olivier,

Mille millilitres de Ganymède, de Philippe Savet, au Nouvel Attila

Le prix Régine Deforges 2025 avait distingué Adèle Yon pour Mon vrai nom est Elisabeth, publié aux Éditions du sous-sol, lors du Festival du Livre de Montmorillon. Ce roman succédait alors à Et, refleurir, de Kiyémis, publié aux éditions Philippe Rey.

Ville natale de Régine Deforges, Montmorillon accueille la remise du prix dans le cadre de son Festival du Livre. La distinction perpétue le souvenir de l’écrivaine et éditrice, associée à la découverte de nouvelles voix et à l’attention portée aux premiers romans.

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Crédits photo : Philippe Savet (© Bénédicte Roscot, Nouvel Attila)

Par Hocine Bouhadjera

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