Pierre Adrian et Yann Stofer, lauréats du Prix Vialatte 2026

Le jury, réuni pour les délibérations le mercredi 10 juin dernier au restaurant Dessirier, à Paris, a salué une écriture précise et inspirée, qui fait écho à « l’esprit Vialatte » : cette capacité à mêler ironie, mélancolie et regard singulier sur le monde.

En juin 1965, Jack Kerouac passe une nuit en Bretagne à la recherche de ses origines. Dans Satori à Paris, “Ti Jean” raconte sa quête, un voyage éthylique qui le mène de la gare Montparnasse jusqu’à Brest dont il ne verra à peu près rien, sinon la rue de Siam, le commissariat, une chambre d’hôtel et le comptoir des bars du quartier. Soixante ans après, j’ai refait ce périple en compagnie de mon ami photographe Yann Stofer, essayant peut-être inconsciemment de réparer ce rendez-vous manqué. Une question me hantait : que restait-il de l’esprit libre du voyageur solitaire ? P. A. - Le résumé de l'éditeur pour Le rêve inachevé de Jack Kerouac

Le jury a également tenu à souligner la dimension profondément « dialogique » de l’ouvrage, considérant qu’il est autant celui de l’écrivain Pierre Adrian que celui du photographe Yann Stofer, tant leurs deux écritures se répondent, et s’enrichissent mutuellement. « En distinguant ce livre, c’est aussi une aventure collective que le jury du Vialatte choisit de saluer, ainsi qu’une certaine idée de la culture : vivante, partagée, et nourrie par le compagnonnage », souligne David Ducreux, secrétaire général du prix.

La remise publique du prix, co-organisée par La Montagne et la Société des Hôtels littéraires, aura lieu vendredi 2 octobre à Clermont-Ferrand, à l’Hôtel littéraire Alexandre Vialatte, et sera suivie de la participation du lauréat au Salon du livre de Royat-Chamalières.

Pour cette nouvelle édition, le jury était composé de neuf membres, réunis autour de Claudette Vialatte, Jacques Letertre, Astrid Eliard, Hervé Gaymard, Jean Brousse, Vincent Garnier, Blanche Cerquiglini, Thierry Clermont, ainsi que Jérôme Leroy, lauréat 2025.

Le Prix Vialatte, créé en hommage à Alexandre Vialatte, récompense chaque année un écrivain de langue française dont l’élégance d’écriture et la vivacité d’esprit constituent une source de plaisir pour le lecteur.

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Doté de 6105 € — somme symbolique correspondant à la longueur du fleuve Congo et à la hauteur du puy de Dôme —, il souligne chaque année le lien indéfectible qui unit le quotidien La Montagne à celui qui fut l’un de ses plus illustres chroniqueurs.

Pierre Adrian et Yann Stofer succèdent à Jérôme Leroy, récompensé en 2025 pour Un effondrement parfait (La Table ronde).

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Photographie : Pierre Adrian (© Yann Stofer) et Yann Stofer (© Yannis Koïkas)

Par Dépêche

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