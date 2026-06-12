Jeanne, une papesse au Vatican

Une femme sur le trône de Saint-Pierre au cœur du Moyen Âge ? La papesse Jeanne appartient depuis longtemps au domaine de la légende. Pourtant, cette histoire apparue au XIIIe siècle n'a cessé d'alimenter controverses et débats jusqu'à l'époque moderne.

Avec cet ouvrage, Georges Minois ne cherche pas à démontrer l'existence de cette femme devenue pape sous un déguisement masculin. L'intérêt est ailleurs. Derrière cette fiction se révèle tout un pan de la culture médiévale et des relations complexes entre les sexes.

Dans une société profondément marquée par la misogynie, où les fonctions religieuses sont réservées aux hommes, l'idée même d'une femme accédant au pontificat avait de quoi faire frémir les robes de plus d'un prélat.

La légende apparaît précisément au moment où l'Église renforce son contrôle sur le monde chrétien tandis que certaines voix, souvent issues de mouvements jugés hérétiques, revendiquent une plus grande place pour les femmes.

L'auteur retrace ainsi les tensions qui traversent les derniers siècles du Moyen Âge. Derrière l'affaire de la papesse se dessinent les débats sur la place des femmes dans la société, la religion et le savoir. Jeanne peut alors être perçue comme la preuve des capacités intellectuelles féminines ou, au contraire, comme une illustration des préjugés les plus tenaces.

Cette ambiguïté explique sans doute la longévité exceptionnelle du récit. Plus qu'une curiosité historique, la papesse Jeanne devient un révélateur des peurs, des espoirs et des contradictions d'une époque.

À travers cette enquête, Georges Minois propose finalement une réflexion passionnante sur les racines lointaines de l'affrontement entre féminisme et misogynie, bien avant que ces mots n'existent.