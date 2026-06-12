L'ancienne librairie historique Gibert Jeune remplacée par des burgers

La transformation est symbolique : à quelques mètres de la Seine, au cœur d’un quartier associé aux librairies, aux universités et aux étudiants, une adresse du livre cède la place à la restauration.

Interrogé par Le Parisien, Jean-Pierre Lecoq, maire LR du VIe arrondissement, reconnaît le regret que peut susciter une telle reconversion : « C’est forcément dommage de voir des burgers remplacer des livres. » Mais l’élu met aussi en avant la nécessité de redonner vie à un local fermé depuis plusieurs années, dans un secteur où les vitrines vides pèsent sur l’activité commerciale.

135 ans dans le Quartier latin

La fermeture des librairies Gibert Jeune de la place Saint-Michel avait été actée en mars 2021, mettant fin à une présence historique dans le Quartier latin, après 135 ans d’activité. L’enseigne, née dans l’univers du livre d’occasion et très liée au public étudiant, avait longtemps constitué un point de passage majeur pour les lecteurs, les lycéens, les universitaires et les amateurs de livres à petits prix.

À l’époque, la direction invoquait une série de difficultés : mouvement des Gilets jaunes, grèves, travaux sur le RER C, incendie de Notre-Dame, puis crise sanitaire et désertion du Quartier latin. La fermeture des boutiques de la place Saint-Michel avait également entraîné la suppression de 69 emplois, sur un effectif d’environ 700 salariés pour le groupe.

Le site concerné était depuis resté à l’abandon, dans un carrefour pourtant très fréquenté. Pour la mairie du VIe arrondissement, l’absence d’activité ne pouvait pas durer indéfiniment. Jean-Pierre Lecoq souligne toutefois que le Quartier latin conserve encore de nombreuses librairies indépendantes, qu’il invite à faire vivre pour qu’elles se maintiennent.

Le quartier compte toujours plusieurs adresses fortes du livre : Boulinier, qui se présente comme une librairie d’occasion familiale et indépendante, Shakespeare and Company, la librairie philosophique J. Vrin, la librairie Compagnie, Présence Africaine ou encore Aaapoum Bapoum.

Manhattn’s Burger

L’enseigne Manhattn’s Burger, qui s’y installe, dispose déjà de deux adresses dans la capitale, rue du Renard et rue Montorgueil. Née à Bruxelles en 2014 et inspirée par l’univers new-yorkais, elle met en avant des burgers grillés à la flamme, des frites belges et une « ambiance urbaine ». L’arrivée place Saint-Michel prolonge donc le développement parisien d’une chaîne déjà installée dans les quartiers centraux.

Le dossier est d’autant plus sensible que le Quartier latin a récemment été traversé par un autre débat, autour d’un projet Five Guys boulevard Saint-Michel. Le local, propriété de Groupama, était vide depuis l’été 2023. En février 2025, l’arrivée de Five Guys avait été soumise au vote de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble. Selon un représentant du conseil syndical cité par Le Parisien, 83 % des copropriétaires votants, hors Groupama, s’y étaient opposés.

La mairie du VIe arrondissement avait alors donné un avis défavorable au précédent projet. Le litige portait notamment sur la transformation de la devanture, que Five Guys voulait adapter à son identité visuelle. Le tribunal administratif de Paris a rejeté la requête de l’enseigne le 29 janvier. Mais le dossier n’est pas clos : Jean-Pierre Lecoq a depuis indiqué à Groupama que l’abandon du site ne pouvait pas durer, ouvrant la voie à un nouveau permis de construire, qui devrait être étudié par la Ville.

L’Annuaire des entreprises recense par ailleurs un établissement secondaire Five Guys France actif au 20 boulevard Saint-Michel, créé le 11 mars 2025, dans l’activité de restauration rapide.

Dans le cas de Manhattn’s Burger, l’opposition paraît moins forte, notamment parce que le local concerné était vide depuis plusieurs années. Le remplacement d’une librairie par un restaurant résume une évolution du Quartier latin : les lieux du livre, fragilisés par les loyers, les marges faibles et une fréquentation incertaine, cèdent peu à peu du terrain à des activités plus immédiatement rentables dans les zones de fort passage.

Gibert, un groupe sous pression

Toutes les activités du groupe Gibert n’ont pas disparu du boulevard Saint-Michel. Gibert Paris VI continue d’exploiter plusieurs espaces dans le quartier, notamment une librairie généraliste au 26 boulevard Saint-Michel, des rayons BD, mangas et comics au 30, un espace romance et young adult au 28, de la papeterie au 34, ainsi qu’un service d’achat d’occasions rue Pierre-Sarrazin.

Cette reconversion intervient alors que le groupe Gibert traverse une période difficile. Le 28 avril 2026, le Tribunal des activités économiques de Paris a accepté la demande de placement en redressement judiciaire de l’entreprise. Cette procédure doit permettre la poursuite des activités et la mise en œuvre d’un plan de redressement.

La direction a évoqué un « déséquilibre durable » lié à un effet de ciseau : recul des achats de livres neufs d’un côté, hausse des coûts fixes de l’autre. Pour tenter de retrouver des marges de manœuvre, Gibert veut accélérer son repositionnement sur le livre d’occasion, considéré comme le moteur de croissance le plus prometteur.

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La direction ambitionne de faire passer les ventes de livres d’occasion de 30 millions € à 60 millions € à l’horizon 2029. Le groupe soulignait aussi que l’activité se poursuit. La procédure ne concerne pas la branche e-commerce Gibert Joseph Interactive, ni les entités Gibert Joseph Montpellier et Gibert La Rochelle.

La situation sociale reste surveillée. Les représentants du personnel redoutent des fermetures ou des suppressions de postes, alors que plusieurs magasins affichent des résultats fragiles. Gibert réunit environ 500 salariés, dont 200 pour les commerces parisiens.

L’enseigne demeure un acteur central du livre neuf et d’occasion, mais son modèle doit désormais composer avec la baisse du marché du livre neuf, la concurrence en ligne, les coûts immobiliers et l’évolution des usages de lecture.

Crédits photo : l’ancienne librairie Gibert Jeune du 10, place Saint-Michel, fermée depuis 2021, doit accueillir un restaurant Manhattn’s Burger (ActuaLitté, CC BY-SA 2.0)

Par Hocine Bouhadjera

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