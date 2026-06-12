L'ancienne librairie historique Gibert Jeune remplacée par des burgers

Au 10, place Saint-Michel, l’un des anciens locaux de Gibert Jeune doit accueillir un restaurant Manhattn’s Burger. Le lieu, fermé depuis 2021, fut longtemps l’une des adresses les plus identifiées du Quartier latin. L’enseigne belge de burgers occupera les anciens espaces de la librairie, soit environ 360 m². La mairie du VIe arrondissement a confirmé le projet, sans s’y opposer.
Le 12/06/2026 à 13:35 par Hocine Bouhadjera
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12/06/2026 à 13:35
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La transformation est symbolique : à quelques mètres de la Seine, au cœur d’un quartier associé aux librairies, aux universités et aux étudiants, une adresse du livre cède la place à la restauration.
Interrogé par Le Parisien, Jean-Pierre Lecoq, maire LR du VIe arrondissement, reconnaît le regret que peut susciter une telle reconversion : « C’est forcément dommage de voir des burgers remplacer des livres. » Mais l’élu met aussi en avant la nécessité de redonner vie à un local fermé depuis plusieurs années, dans un secteur où les vitrines vides pèsent sur l’activité commerciale.
La fermeture des librairies Gibert Jeune de la place Saint-Michel avait été actée en mars 2021, mettant fin à une présence historique dans le Quartier latin, après 135 ans d’activité. L’enseigne, née dans l’univers du livre d’occasion et très liée au public étudiant, avait longtemps constitué un point de passage majeur pour les lecteurs, les lycéens, les universitaires et les amateurs de livres à petits prix.
À l’époque, la direction invoquait une série de difficultés : mouvement des Gilets jaunes, grèves, travaux sur le RER C, incendie de Notre-Dame, puis crise sanitaire et désertion du Quartier latin. La fermeture des boutiques de la place Saint-Michel avait également entraîné la suppression de 69 emplois, sur un effectif d’environ 700 salariés pour le groupe.
Le site concerné était depuis resté à l’abandon, dans un carrefour pourtant très fréquenté. Pour la mairie du VIe arrondissement, l’absence d’activité ne pouvait pas durer indéfiniment. Jean-Pierre Lecoq souligne toutefois que le Quartier latin conserve encore de nombreuses librairies indépendantes, qu’il invite à faire vivre pour qu’elles se maintiennent.
Le quartier compte toujours plusieurs adresses fortes du livre : Boulinier, qui se présente comme une librairie d’occasion familiale et indépendante, Shakespeare and Company, la librairie philosophique J. Vrin, la librairie Compagnie, Présence Africaine ou encore Aaapoum Bapoum.
L’enseigne Manhattn’s Burger, qui s’y installe, dispose déjà de deux adresses dans la capitale, rue du Renard et rue Montorgueil. Née à Bruxelles en 2014 et inspirée par l’univers new-yorkais, elle met en avant des burgers grillés à la flamme, des frites belges et une « ambiance urbaine ». L’arrivée place Saint-Michel prolonge donc le développement parisien d’une chaîne déjà installée dans les quartiers centraux.
Le dossier est d’autant plus sensible que le Quartier latin a récemment été traversé par un autre débat, autour d’un projet Five Guys boulevard Saint-Michel. Le local, propriété de Groupama, était vide depuis l’été 2023. En février 2025, l’arrivée de Five Guys avait été soumise au vote de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble. Selon un représentant du conseil syndical cité par Le Parisien, 83 % des copropriétaires votants, hors Groupama, s’y étaient opposés.
La mairie du VIe arrondissement avait alors donné un avis défavorable au précédent projet. Le litige portait notamment sur la transformation de la devanture, que Five Guys voulait adapter à son identité visuelle. Le tribunal administratif de Paris a rejeté la requête de l’enseigne le 29 janvier. Mais le dossier n’est pas clos : Jean-Pierre Lecoq a depuis indiqué à Groupama que l’abandon du site ne pouvait pas durer, ouvrant la voie à un nouveau permis de construire, qui devrait être étudié par la Ville.
L’Annuaire des entreprises recense par ailleurs un établissement secondaire Five Guys France actif au 20 boulevard Saint-Michel, créé le 11 mars 2025, dans l’activité de restauration rapide.
Dans le cas de Manhattn’s Burger, l’opposition paraît moins forte, notamment parce que le local concerné était vide depuis plusieurs années. Le remplacement d’une librairie par un restaurant résume une évolution du Quartier latin : les lieux du livre, fragilisés par les loyers, les marges faibles et une fréquentation incertaine, cèdent peu à peu du terrain à des activités plus immédiatement rentables dans les zones de fort passage.
Toutes les activités du groupe Gibert n’ont pas disparu du boulevard Saint-Michel. Gibert Paris VI continue d’exploiter plusieurs espaces dans le quartier, notamment une librairie généraliste au 26 boulevard Saint-Michel, des rayons BD, mangas et comics au 30, un espace romance et young adult au 28, de la papeterie au 34, ainsi qu’un service d’achat d’occasions rue Pierre-Sarrazin.
Cette reconversion intervient alors que le groupe Gibert traverse une période difficile. Le 28 avril 2026, le Tribunal des activités économiques de Paris a accepté la demande de placement en redressement judiciaire de l’entreprise. Cette procédure doit permettre la poursuite des activités et la mise en œuvre d’un plan de redressement.
La direction a évoqué un « déséquilibre durable » lié à un effet de ciseau : recul des achats de livres neufs d’un côté, hausse des coûts fixes de l’autre. Pour tenter de retrouver des marges de manœuvre, Gibert veut accélérer son repositionnement sur le livre d’occasion, considéré comme le moteur de croissance le plus prometteur.
À LIRE - Gibert Joseph : “La routine a anesthésié l’esprit commerçant des libraires”
La direction ambitionne de faire passer les ventes de livres d’occasion de 30 millions € à 60 millions € à l’horizon 2029. Le groupe soulignait aussi que l’activité se poursuit. La procédure ne concerne pas la branche e-commerce Gibert Joseph Interactive, ni les entités Gibert Joseph Montpellier et Gibert La Rochelle.
La situation sociale reste surveillée. Les représentants du personnel redoutent des fermetures ou des suppressions de postes, alors que plusieurs magasins affichent des résultats fragiles. Gibert réunit environ 500 salariés, dont 200 pour les commerces parisiens.
L’enseigne demeure un acteur central du livre neuf et d’occasion, mais son modèle doit désormais composer avec la baisse du marché du livre neuf, la concurrence en ligne, les coûts immobiliers et l’évolution des usages de lecture.
Crédits photo : l’ancienne librairie Gibert Jeune du 10, place Saint-Michel, fermée depuis 2021, doit accueillir un restaurant Manhattn’s Burger (ActuaLitté, CC BY-SA 2.0)
Par Hocine Bouhadjera
Contact : hb@actualitte.com
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Après quatre années à publier une revue littéraire illustrée, Les Embrouillonnements s’engagent dans une nouvelle aventure éditoriale avec le lancement d’une collection de nouvelles illustrées. Avec leur mini format, leur tarif abordable, leur ligne éditoriale (très) contemporaine et leur esthétique tournée pop culture, ses trois premiers titres seront hautement inflammables…
11/06/2026, 09:45
En conseil des ministres, ce mercredi 10 juin, la ministre de la Culture Catherine Pégard a proposé la nomination d'Isabelle Chardonnier à la tête de la direction générale de la démocratie culturelle, des enseignements et de la recherche (DGDCER).
11/06/2026, 09:41
Les Éditions Plon annoncent la publication, le 1er octobre 2026, des Mémoires provisoires de Bernard-Henri Lévy. En un millier de pages, l’écrivain entend se raconter par les autres : maîtres, amis, figures de guerre, écrivains, aventuriers, femmes d’action ou compagnons de route. Cette parution acte aussi son passage chez Plon, après un très long compagnonnage avec Grasset, fragilisé par l’éviction d’Olivier Nora et la crise éditoriale qui s’en est suivie.
10/06/2026, 18:33
La représentation de Passeport, pièce écrite et mise en scène par Alexis Michalik, ne se tiendra finalement pas à Castres. Prévu en février 2027, le spectacle a été retiré de la programmation culturelle par la nouvelle municipalité dirigée par le Rassemblement national. L’auteur dénonce une décision politique, tandis que le maire Florian Azéma assure exercer ses prérogatives d’élu et conteste toute accusation de censure.
10/06/2026, 14:32
Le procès du volet français de l’« opération Pouchkine » s’est ouvert à Paris. Six ressortissants géorgiens sont jugés pour leur rôle présumé dans une série de vols d’ouvrages rares de littérature russe, commis ou tentés en 2023 à la Bibliothèque nationale de France, à la BULAC et à la bibliothèque Diderot de l’École normale supérieure de Lyon. Derrière ces disparitions, les enquêteurs soupçonnent un réseau transnational ayant ciblé, entre 2022 et 2023, plusieurs grandes bibliothèques européennes.
10/06/2026, 12:28
Vivendi contestera devant la Cour de justice de l’Union européenne l’arrêt rendu le 3 juin par le Tribunal de l’Union européenne dans le dossier Lagardère. Le groupe insiste : cette décision ne constitue pas une sanction et ne préjuge pas de la procédure ouverte par Bruxelles sur les conditions de la prise de contrôle.
10/06/2026, 11:56
À un peu plus d'un an de la Coupe du monde de basketball, organisée au Qatar du 27 août au 12 septembre 2027, la Commission d'enrichissement de la langue française saisit la balle au bond. Elle avance une liste de vocabulaire, afin de proposer des équivalents français aux termes anglophones, très répandus dans ce sport comme dans d'autres.
10/06/2026, 10:16
Conservateur général des bibliothèques et directeur de l'Agence bibliographique de l'enseignement supérieur (Abes) depuis 2022, Nicolas Morin avait été reconduit à son poste en septembre 2025. Il a toutefois quitté ses fonctions début juin, et le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Espace a donc nommé son successeur provisoire.
10/06/2026, 10:07
Après près de deux décennies chez Bragelonne, Claire Renault Deslandes avait annoncé, en mars dernier, son départ du groupe éditorial. Elle indiquait alors vouloir rester dans le monde du livre, tout en préparant plusieurs projets encore confidentiels. L’un d’eux peut désormais être nommé : l’éditrice confirme à ActuaLitté prendre part à l’aventure La Belle Ouvrage, nouvelle maison d’édition tournée vers les classiques, les beaux objets et une conception exigeante du livre imprimé.
09/06/2026, 18:02
À Brest, des animations organisées dans les médiathèques pour le mois des fiertés ont déclenché une polémique entre Reconquête, qui dénonce un supposé « endoctrinement », et leurs défenseurs, qui y voient une démarche de médiation culturelle et de lutte contre les discriminations. Entre manifestation, contre-mobilisation, réaction de la Ville et prise de position syndicale, l’affaire relance le débat sur la place des questions LGBTQ+ dans les équipements culturels publics.
09/06/2026, 17:15
Le groupe Les Nouveaux Éditeurs grandit à nouveau, avec la création des Aurores, une nouvelle maison d’édition consacrée à la non-fiction. Fondée par Viviane du Guiny et Maëva Journo, elle publiera à partir de l’automne 2026 des essais, livres illustrés, beaux livres et bandes dessinées documentaires consacrés à l’histoire, la géopolitique, les arts, la politique, l’économie ou encore les grandes transformations contemporaines.
09/06/2026, 14:11
À Bogotá, BibloRed programme un atelier intitulé « Libros mutantes » à la Biblioteca Pública Néstor Forero Alcalá. Destiné aux 13-28 ans, le club de lecture et d’écoute invite à imaginer des livres étranges, vivants, hors des formes convenues. Derrière le titre curieux se joue une question très concrète : que devient le livre quand la bibliothèque l’ouvre à la création collective.
09/06/2026, 13:07
Auteure de romans fantasy et de réécritures de contes, je suis également illustratrice et passionnée par la création visuelle. Mon imagination s’exprime autant à travers l’écriture que par l’image, deux formes complémentaires qui nourrissent mon univers artistique. Inspirée par les voyages, les émotions et les expériences personnelles, j’aime créer des récits immersifs portés par des personnages complexes et des mondes empreints de magie et d’aventure.
09/06/2026, 13:00
La saga érotico-homo-hockeyeuse signée par Rachel Reid aura conquis l’Amérique du Nord en moins de temps qu’il n’en faut pour binger la série qui en découle. En France, Heated Rivalry commença assez modestement chez Juno Publishing en 2021, avant de passer chez Chatterley, filiale du groupe Editis. Après un tome 1 paru le 28 mai, le tome 2 est attendu pour le 18 juin, à moins d'un vilain coup de crosse sur le casque ?
09/06/2026, 11:14
« Les Amants de verre » est une réécriture de Roméo et Juliette, dans une cité où les miroirs espionnent les vivants au profit de princes décadents… avec un postulat de départ qui revisite l’œuvre originale : Et si Juliette avait détesté Roméo avant de l’aimer ?
09/06/2026, 10:30
Le cabinet de la ministre de la Culture Catherine Pégard a gagné une nouvelle membre, en la personne de Juliette Guépratte. Elle a ainsi été nommée conseillère en charge de l'éducation artistique et culturelle, de l'enseignement et des territoires.
09/06/2026, 09:58
Au Parlement, la droite se préoccupe des finances publiques et, estimant que l'État est à la fois trop dépensier et trop interventionniste, part en croisade contre l'« agencification » et pour la « simplification ». Après une remise en cause de l'Agence bibliographique de l’enseignement supérieur (Abes) en 2025, à l'Assemblée nationale, des sénateurs Les Républicains s'en prennent cette fois au Centre national du livre (CNL), dont ils proposent simplement la suppression, dès le 1er janvier 2027.
09/06/2026, 09:44
Top ArticlesÉtienne Klein perd son doctorat après une enquête sur le plagiat de sa thèse “Je suis plus français que toi, parce que moi, j’ai choisi” : dans les allées de Passeurs de Livres Lionnel Astier : “Tout ce qui leur restait, c’était la parole” La librairie Labbé, fondée en 1837, échappe finalement à la fermeture
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