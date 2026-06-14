Le jour où les civils ont marché vers les soldats

Après sept ans de conflit, la colère le dispute au chagrin et à l’hébétude au sein de la population du Grand Alger. Il en va ainsi pour Lucien Perez, lieutenant de gendarmerie, Éliane et Daniel Ortega, militants communistes, Marie-Françoise et Odette Carbonel, filles de petits commerçants, ou Paul Keller, membre des commandos delta.

Quand un tract de l’OAS appelle à manifester pacifiquement en signe de solidarité avec Bab El Oued, l’adhésion est massive. Le cortège, qui rassemble femmes et enfants, défilera sous le regard des soldats du 4e régiment de tirailleurs posté sur le barrage de la rue d’Isly.

Le drame se tiendra là, devant la Grande Poste.

Égrenant heure après heure le compte à rebours sanglant, Giusti embrasse toute la complexité d’une guerre sale, dont les civils furent les premières victimes. À l’âge des amours naissantes, du désir lancinant, ses personnages se révéleront pris au piège du mensonge colonial et de l’histoire en marche.

Les éditions Seghers vous proposent un extrait en avant-première :

Auteur et réalisateur pour le cinéma et la télévision, Stéphane Giusti a fait ses débuts de metteur en scène avec L’homme que j’aime, en 1997. Ont suivi Pourquoi pas moi ? (Meilleur long -métrage au Seattle Queer Film Festival, Prix du public et Prix du jury au Miami Lesbian & Gay Film Festival), Bella ciao et Made in Italy. Il vit aujourd’hui à Londres.

Après Le Juif rouge, premier roman très remarqué à la rentrée littéraire de 2024 (Points, 2026), Stéphane Giusti poursuit son exploration du drame historique en revisitant un événement de la décolonisation dont la douleur est demeurée très vive dans la mémoire collective. Avec une grande humanité, loin de tout manichéisme, il met en scène la série d’engrenages qui a conduit à ce jour terrible où l’armée française tira sur la foule, rue d’Isly. Un massacre dont la République n’est pas sortie indemne et qui ne cesse de la hanter.

Parution le 20 août 2026.

Par Clément Solym

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