Une pensionnaire avec trop de choses à perdre

Ses parents décident de l’envoyer dans un pensionnat en province où elle découvre les joies du partage, la sororité, mais aussi les déceptions, les conflits, les mensonges, les rumeurs, le poids de la réputation qui vous colle à la peau. C’est l’époque des cigarettes et des joints que l’on fume discrètement au fond de la cour, des confidences et de la découverte de la sexualité, des premiers baisers. Le week-end, Éli retrouve ses potes de Paris, ses parents, anciens hippies exubérants, et tout particulièrement sa mère solaire et si aimante.

Mais Éli découvre brutalement que la vie ne tient qu’à un fil : en quelques mois, elle perd sa mère d’un cancer foudroyant, à la veille de Noël. Comment dès lors trouver un sens à ces émotions paradoxales qui l'assaillent ?

Au cours de cette année décisive, faite d’excès en tout genre, Éli quitte le royaume de l’enfance pour devenir une femme.

Les éditions Plon vous proposent un extrait en avant-première :

Née à Paris en 1985, Bethsabée Krivoshey est revenue s’y installer après quelques années argentines. L’écriture est depuis toujours le cœur sensible de la vie de cette ancienne journaliste et entrepreneuse. Le Contraire de la pudeur est son premier roman.

Parution le 20 août 2026.

Par Clément Solym

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