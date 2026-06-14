Quand une phrase inachevée dérange toute une vie

Seuls indices : Perpignan, la ville de son enfance, une scène de baiser dans le célèbre film, la présence de son grand-père, une tache de sang sur le petit pull jaune qu’elle portait à l’époque. Elle décide de reconstituer la scène, et pour cela de reconstruire à Perpignan l’appartement de son grand-père dans les moindres détails.

Entreprise rocambolesque pour recréer un décor qui devient l’archive supposée d’un trauma. Mais lequel ? Plus Jennifer tente obsessionnellement, et de façon burlesque, de restaurer la scène perdue, plus la mémoire lui joue des tours. Son comportement affole ses proches. Il y a chez Jennifer une petite fille amnésique, traumatisée, et trompée par des récits d’autant plus séduisants qu’ils la protègent d’une vérité impossible à dire.

Les éditions P.O.L vous proposent un extrait en avant-première :

Lucie Rico est née en 1988 à Perpignan. Elle vit à Paris, où elle écrit des scénarios et réalise des films. Son premier roman, Le Chant du poulet sous vide (2020), a reçu le prix du Roman d’écologie ; GPS (2022), la mention spéciale du prix Wepler-Fondation La Poste. Lucie Rico est traduite dans de nombreux pays.

Parution le 20 août 2026.

Par Clément Solym

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