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Le lotissement

Claire Vesin

Le Lotissement, de Claire Vesin, publié aux éditions de La Manufacture de livres, figure dans la première sélection — liste longue — du Prix Lumière d’août 2026, dans la catégorie littérature.

Avec ce roman ample, sensible et d’une grande finesse psychologique, Claire Vesin explore un territoire apparemment ordinaire : un lotissement, ses maisons, ses jardins, ses rues calmes, ses habitudes de voisinage. Mais derrière cette géographie familière se dessine peu à peu un monde plus trouble, fait de souvenirs, de secrets, de silences familiaux et de tensions enfouies.

Au centre du livre, le lotissement devient bien plus qu’un décor. Il est un lieu de formation, d’observation et de mémoire : un espace où l’enfance se construit sous le regard des autres, où les existences se frôlent sans toujours se comprendre, où les apparences sociales masquent des blessures plus profondes. Claire Vesin saisit avec justesse ces vies minuscules en apparence, mais traversées par des désirs, des hontes, des peurs et des rêves qui leur donnent une véritable épaisseur romanesque.

Le roman impressionne par sa capacité à faire surgir l’intime à partir du collectif. Une photo de classe, une maison voisine, une rumeur, une absence, un détail oublié deviennent les points d’entrée d’une enquête sensible sur ce que les lieux gardent de nous. L’écriture avance avec précision, sans brutalité inutile, attentive aux failles, aux gestes, aux non-dits.

Un livre subtil, habité, profondément humain, où Claire Vesin transforme le paysage banal du lotissement en territoire littéraire, affectif et mémoriel. Un roman sur l’enfance, la mémoire, les appartenances sociales et ce que les maisons, parfois, savent mieux que ceux qui les habitent.

 

#Roman francophone
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Une michronique de
Vincent Hein

Publiée le
12/06/2026 à 11:30

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Le lotissement

Claire Vesin

Paru le 21/08/2025

261 pages

Manufacture de livres éditions

19,90 €

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