Washington D.C. relance la bataille des ebooks en bibliothèque

La maire de Washington D.C., Muriel Bowser, a signé le 28 mai le Library E-book Pricing Fairness Amendment Act of 2025, texte consacré aux contrats de prêt numérique conclus par les bibliothèques publiques du district. Le dispositif, salué par les défenseurs des bibliothèques et contesté par des acteurs de la chaîne numérique, reste suspendu à une clause de déclenchement nationale.
Le 12/06/2026 à 11:50 par Clément Solym
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12/06/2026 à 11:50
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Washington D.C. a ajouté une nouvelle pièce au dossier américain du prêt numérique en bibliothèque. Selon Words & Money, Muriel Bowser a signé le 28 mai le texte B26-0490, consacré aux conditions de licence des ebooks et livres audio pour les bibliothèques publiques. Le texte traverse désormais la période d’examen du Congrès prévue par le District of Columbia Home Rule Act.
Cette signature place le district parmi les premiers territoires américains engagés dans une nouvelle génération de lois sur les ebooks de bibliothèque. Le précédent le plus proche demeure le Connecticut, qui a adopté en mai 2025 un texte voisin. Dans les deux cas, les promoteurs évitent le modèle du Maryland, invalidé en 2022 après une action des éditeurs américains, au motif d’un conflit avec le droit fédéral du copyright.
Le cœur du dispositif relève du droit des contrats et de l’achat public. D’après l’eBook Study Group, qui revendique la rédaction du modèle législatif, la loi ne modifie pas le copyright, ne contraint pas un éditeur à distribuer ses titres et n’impose pas une licence. Elle encadre en revanche les contrats lorsqu’un éditeur choisit de proposer des contenus numériques à une bibliothèque du district, en proscrivant les clauses jugées incompatibles avec la mission publique de l’établissement, notamment les restrictions discriminatoires de durée ou de fréquence de prêt.
L’application concrète demeure lointaine. Le texte de Washington contient une clause de coordination : ses restrictions entrent en vigueur seulement lorsque des lois « substantiellement similaires » existent dans au moins dix États, représentant au total 50 millions d’habitants. Un seuil qui dépasse celui prévu par le Connecticut, fixé à sept millions d’habitants.
Le débat a opposé bibliothécaires, défenseurs de l’accès public, éditeurs et plateformes. OverDrive, principal fournisseur de services numériques aux bibliothèques, a transmis en janvier un mémoire de 54 pages contre le texte.
Son dirigeant, Steve Potash, y soutenait que le projet risquait d’affaiblir les catalogues numériques et l’usage des services par les lecteurs. L’eBook Study Group défend, à l’inverse, une réponse collective à des contrats jugés trop déséquilibrés pour des institutions financées par l’argent public.
Le calendrier national reste mouvant : l’Illinois a vu son projet de loi sortir du calendrier législatif avant la fin de la session, tandis que le Rhode Island poursuivait l’examen d’un texte similaire début juin. Washington D.C. apporte donc moins une application immédiate qu’un signal politique dans le bras de fer entre bibliothèques, plateformes et grands éditeurs autour du coût de l’accès numérique.
Crédits photo : Pexels CC 0
Par Clément Solym
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En 2025, 9,5 % des internautes européens ont acheté un livre numérique ou audio, contre 7,3 % un an plus tôt. Eurostat confirme une progression nette, mais très inégale selon les pays. En France, le baromètre Sofia-SNE-SGDL montre surtout l’essor de l’audio et la persistance du papier.
25/04/2026, 11:12
Une initiative est en cours parmi des membres de la Société des auteurs et compositeurs dramatiques (SACD) pour tenter de soumettre une résolution à l'assemblée générale du 25 juin. Condition préalable : réunir 4000 voix. Le texte transformerait une inquiétude sectorielle en stratégie contentieuse structurée, dans un contexte où le cadre juridique et législatif évolue rapidement.
23/04/2026, 12:41
La disparition de TuMangaOnline, aussi connu sous le nom de ZonaTMO, n’était pas un simple incident technique. Le site, très populaire auprès des lecteurs hispanophones de mangas et de webtoons, a bien été visé par une opération coordonnée impliquant des ayants droit coréens, la société spécialisée IP House et les autorités espagnoles.
21/04/2026, 16:53
L'édition hausse le ton face à Amazon. S'exprimant sur la « prolifération de faux livres, notamment en jeunesse », le président du Syndicat national de l'édition (SNE), Vincent Montagne (Média-Participations), a accusé la multinationale Amazon de « parasitisme ». Il estime que la vente de ces contenus sur la plateforme constitue une « tromperie aggravée du consommateur ».
21/04/2026, 15:46
La montée en puissance des abonnements l'audiolivre relance une question centrale : comment transformer l’explosion des usages en revenus clairs pour les auteurs. Entre promesse d’accès élargi, accords confidentiels et relevés de droits jugés insuffisamment lisibles, le débat porte moins sur la popularité de l’audio que sur la manière dont sa valeur remonte, concrètement, jusqu’aux écrivains.
20/04/2026, 11:37
Né au Japon, le JRPG (Japanese Role-Playing Game) désigne un jeu de rôle à la narration très écrite, centré sur des personnages et des combats stratégiques. De Final Fantasy à Persona, ce genre longtemps confidentiel s’est imposé comme une force majeure de la culture populaire mondiale. Retour sur une trajectoire improbable, de la faillite annoncée de Square à l’influence durable des JRPG sur notre imaginaire collectif.
Par [Icicle Disaster]
18/04/2026, 08:51
La Société des Gens de Lettres (SGDL) met à disposition des auteurs un nouveau service leur permettant d’exercer concrètement leur droit d’opposition à l’utilisation de leurs œuvres dans le cadre de la fouille de textes et de données, pratique aujourd’hui au cœur du fonctionnement des intelligences artificielles.
15/04/2026, 18:31
Top ArticlesÉtienne Klein perd son doctorat après une enquête sur le plagiat de sa thèse “Je suis plus français que toi, parce que moi, j’ai choisi” : dans les allées de Passeurs de Livres Lionnel Astier : “Tout ce qui leur restait, c’était la parole” La librairie Labbé, fondée en 1837, échappe finalement à la fermeture
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