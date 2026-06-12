Washington D.C. relance la bataille des ebooks en bibliothèque

Washington D.C. a ajouté une nouvelle pièce au dossier américain du prêt numérique en bibliothèque. Selon Words & Money, Muriel Bowser a signé le 28 mai le texte B26-0490, consacré aux conditions de licence des ebooks et livres audio pour les bibliothèques publiques. Le texte traverse désormais la période d’examen du Congrès prévue par le District of Columbia Home Rule Act.

Cette signature place le district parmi les premiers territoires américains engagés dans une nouvelle génération de lois sur les ebooks de bibliothèque. Le précédent le plus proche demeure le Connecticut, qui a adopté en mai 2025 un texte voisin. Dans les deux cas, les promoteurs évitent le modèle du Maryland, invalidé en 2022 après une action des éditeurs américains, au motif d’un conflit avec le droit fédéral du copyright.

Le cœur du dispositif relève du droit des contrats et de l’achat public. D’après l’eBook Study Group, qui revendique la rédaction du modèle législatif, la loi ne modifie pas le copyright, ne contraint pas un éditeur à distribuer ses titres et n’impose pas une licence. Elle encadre en revanche les contrats lorsqu’un éditeur choisit de proposer des contenus numériques à une bibliothèque du district, en proscrivant les clauses jugées incompatibles avec la mission publique de l’établissement, notamment les restrictions discriminatoires de durée ou de fréquence de prêt.

L’application concrète demeure lointaine. Le texte de Washington contient une clause de coordination : ses restrictions entrent en vigueur seulement lorsque des lois « substantiellement similaires » existent dans au moins dix États, représentant au total 50 millions d’habitants. Un seuil qui dépasse celui prévu par le Connecticut, fixé à sept millions d’habitants.

Le débat a opposé bibliothécaires, défenseurs de l’accès public, éditeurs et plateformes. OverDrive, principal fournisseur de services numériques aux bibliothèques, a transmis en janvier un mémoire de 54 pages contre le texte.

Son dirigeant, Steve Potash, y soutenait que le projet risquait d’affaiblir les catalogues numériques et l’usage des services par les lecteurs. L’eBook Study Group défend, à l’inverse, une réponse collective à des contrats jugés trop déséquilibrés pour des institutions financées par l’argent public.

Le calendrier national reste mouvant : l’Illinois a vu son projet de loi sortir du calendrier législatif avant la fin de la session, tandis que le Rhode Island poursuivait l’examen d’un texte similaire début juin. Washington D.C. apporte donc moins une application immédiate qu’un signal politique dans le bras de fer entre bibliothèques, plateformes et grands éditeurs autour du coût de l’accès numérique.

Crédits photo : Pexels CC 0

Par Clément Solym

Contact : cs@actualitte.com