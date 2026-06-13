Deux disparitions, un meurtre, vingt-cinq ans de silence

Surtout Delphine qui entretenait avec Paloma une relation intense. Et la mort brutale de Pascal vient rappeler la disparition énigmatique en montagne, quelques années plus tôt, de leur professeur de gym, surnommé le Druide.

Quel lien avec la disparition du professeur charismatique ? Comment expliquer la fuite de Paloma, encore mineure à cette époque, et de Leo ? Les réponses viendront, 25 ans plus tard, alors que Delphine et son frère Cédric décident d’une escapade dans le Jura, au lac des Rouges-Truites, et lors de laquelle réapparaît Paloma. Au cœur de ce livre palpitant, il y a la figure du mal, le désir de voyager et de changer de vie, les liens brisés.

Il y a l’énigme d’un père, aimant mais taciturne, secret et violent, et la passion amoureuse entre deux filles dont l’une a disparu pour réapparaître avec une histoire traumatisante à raconter.

Les éditions P.O.L vous proposent un extrait en avant-première :

Pierric Bailly a grandi dans un village du Jura, au milieu des bois, et vit aujourd’hui entre Lyon et le Jura. Ses deux derniers livres, Le Roman de Jim (2021) et La Foudre (2023) – en cours de tournage –, sont adaptés à l’écran par les frères Larrieu.

Parution le 20 août 2026.

Par Clément Solym

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