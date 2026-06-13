Deux ans après le succès du livre CHARLES PETIT PHOTOGRAPHE, consacré au travail photographique de Charles Petit (1958-2022), nous nous apprêtons aujourd’hui à éditer un second volume consacré exclusivement à son travail en noir & blanc, titré tout naturellement CHARLES PETIT NOIR & BLANC.

Si le travail couleur de Charles Petit était essentiellement dédié à la photographie d’architectures souvent étranges, vides de toute présence humaine, en France mais aussi dans les stations balnéaires italiennes ou belges, en Grande-Bretagne, aux États-Unis, en Roumanie, en Bulgarie, en Ukraine ou en Espagne, son travail noir & blanc, commencé dès le milieu des années 70, saisit passantes, passants, vacancières et vacanciers, couples ou badauds, shootés au flash, de face ou de dos : motifs géométriques des robes, mains qui sortent subrepticement d’entre les plis d’une gabardine, sacs en plastique informes, poses incongrues, portés d’enfants sur les épaules ou de chiens sous le bras, groupes d’adolescentes arpentant joyeusement une fête foraine ou profitant du soleil d’une fin d’après-midi estivale...

Ce nouveau livre de format 28 x 20 cm (comme le précédent) pour 112 pages présentera un choix d’une centaine de ces photos en grand format, pour le prix Ulule de 28 euros. Il sera préfacé par le photographe Xavier Lambours.

De nombreuses contreparties sont disponibles, dont des tirages 29 x 21 cm ou 40 x 30 cm, des cartes postales ou le mini-book Olympia Punk, un 32 pages de photos de Charles Petit prises lors de la Nuit Punk de l’Olympia en juillet 1978, préfacé par Elli Medeiros. Il sera également possible d’acheter les 2 livres au prix Ulule.

La collecte Ulule se termine le 15 juin 2026. La date de sortie officielle est prévue pour début novembre 2026.

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Par Projet Ulule

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