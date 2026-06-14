Livre photo NORMANDY BEACH RACE

400 pages, 350 photographies dont 90 % en noir & blanc, 3,5 kg de beau papier imprimé en France par des spécialistes du livre d’art, primés 4 fois par le « Cadrat d’Or ».

Un ouvrage photographique contenant toute la mémoire et l’énergie de la « Normandy Beach Race » sur 5 éditions entre 2019 et 2025.

Un concentré d’humanité et de mécaniques sur une des plages mythiques du débarquement, Riva Bella.

Une histoire collective entre organisateurs, bénévoles, pilotes et public pour revivre l’ambiance unique et authentique des courses sur plage, nées aux États-Unis dans les années 30.

Du métal des engins, façonnés par des artistes-mécaniciens, aux artisans spécialisés jusqu’au public de tous les âges, un seul liant : la passion.

Hot rods, belly-tanks, pin-ups, flag-girls, pilotes sur deux ou quatre roues, codes vestimentaires et musique rock'n roll... ce livre est un hommage vibrant à la « Kustom kulture ».

Une auto-édition, portée par un photographe documentaire, issu de la « street photography » et que le seul acte de photographier rend heureux.

Une photographie est la mémoire d’un battement de cœur.

Une campagne à découvrir sur Ulule.

DOSSIER - Les campagnes de projets littéraires sur Ulule

Par Projet Ulule

Contact :