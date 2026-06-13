La violence ordinaire du droit d’asile

Chaque jour, à la Cour nationale du droit d’asile, se jouent l’examen de milliers d’hstoires d’exil. L’ouvrage explore cette institution en mêlant immersion et écriture littéraire. La première partie déroule la routine des auditions, où des demandeur⋅euses d’asile somalien⋅nes, ivoirien⋅nes, nigérian⋅es, bengladais⋅es, congolais⋅es, haïtien⋅nes etc., exposent leur récit face à des juges anonymes.

Elle recompose gestes, paroles, décisions et catégories du droit pour montrer comment l’institution appréhende les demandes d’asile, et ce qu’elle ne peut entendre. Les langues maternelles, introduites en contrepoint, révèlent l’intraduisible, la part de sens qui échappe toujours au cadre juridique.

La deuxième partie fait basculer la perspective : l’autrice, employée pendant quelques années à la Cour, tentant de conserver son acuité critique et expérimentant malgré elle le modelage produit par l’institution, interroge sa propre place dans ce dispositif…

Les éditions La Découverte vous proposent un extrait en avant-première :

Parution le 20 août 2026.

Par Clément Solym

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