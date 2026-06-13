Shâhnâhmeh, le nouveau pop-up d'Hamid Rahmanian et Simon Arizpe

Plongez dans les récits d’un monde lointain où la lumière et les ténèbres s’affrontaient dans une bataille sans fin. Les rois luttaient contre des forces puissantes et les héros se battaient pour laisser un bon nom derrière eux.

SHÂHNÂMEH est un recueil de mythes anciens et de récits épiques qui racontent les aventures colossales du peuple iranien.

De belles histoires d’amour, des intrigues de cour et des tragédies indicibles remplissent ses pages. Explorez en Pop-up huitaventures fantastiques à travers d’étonnantes prouesses d’ingénierie du papier et d’éblouissantes illustrations. À chaque fois que l’on tourne la page, une nouvelle surprise surgit.

Ce troisième pop-up a été écrit et conçu par Hamid Rahmanian et Simon Arizpe, à qui nous devons déjà Zahhak, La Légende du Roi Serpent et Les Sept Épreuves de Rostam.

La campagne Ulule est en cours jusqu’au 2 juillet.

DOSSIER - Les campagnes de projets littéraires sur Ulule

Par Projet Ulule

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