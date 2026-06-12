Une romantasy MM avec des dinosaures ?

C’est dans cet univers que se déroule Dans l’Ombre du Trône, une romantasy MM actuellement en financement participatif sur Ulule !

« À Pangaea, les humains coexistent avec les dinosaures depuis des millénaires. Grâce à la Liaison, un lien magique rendu possible par les pierres d’Ambre, les deux espèces partagent un véritable lien physique et psychique, leur permettant de gagner en force, en intelligence et de communiquer par la pensée.

Ce lien mystique ainsi que la domestication des dinosaures ont façonné l’ensemble de la société, du commerce à la politique jusqu’aux guerres et luttes de pouvoir.

C’est au royaume Amberlade, le plus puissant du continent, qu’évoluent les deux protagonistes. Alec est le commandant second des Veilleurs, une brigade chargée de maintenir la paix. Soren, lui, est l’héritier du trône et un ambérien aux pouvoirs sacrés. Amis d’enfance, les deux jeunes hommes ont grandi ensemble alors que tout le leur interdisait.

Alors que le royaume est en pleine reconstruction suite à un cataclysme, chacun doit faire face aux responsabilités qui incombent à son rang et résister à l’envie d’enfreindre les règles... car leur amour interdit bouscule les traditions ancestrales. Entre complots, jeux de pouvoir et alliances inattendues, leurs choix pourraient bien changer le destin de la puissante famille royale Amberlade. »

Passionnée de dinosaures depuis l’enfance, j’ai longtemps rêvé de trouver des récits fantasy avec ces animaux fascinants aux côtés des protagonistes. N’ayant jamais trouvé mon bonheur, j’ai décidé de construire cet univers où ces créatures ne seraient pas de simples montures ou des monstres assoiffés de sang, mais des personnages à part entière de ce monde et de son Histoire.

J’ai tout d’abord commencé par écrire et publier une duologie de fantasy dans cet univers : « L’Héritage d’Aerin ». Je me suis tellement attachée aux personnages principaux de cette histoire, Soren et Alec, que j’ai décidé de leur dédier un livre. C’est ainsi qu’est né Dans l’Ombre du Trône, un projet mêlant mes deux passions : l’illustration et l’écriture.

Car oui, l’édition proposée dans le cadre de cette campagne Ulule est illustrée et entièrement en couleurs ! Cet ouvrage a été pensé comme un véritable livre-objet, avec de nombreuses illustrations inédites et une importante section type artbook dédiée à la découverte de l’univers et des personnages à travers des concepts arts et autres contenus visuels !

La campagne Ulule permettra de financer l’impression de ce livre illustré ainsi que tous les goodies qui l’accompagnent : stickers, marque-pages, impressions d’art, porte-clés etc. Plusieurs contreparties sont proposées aux contributeurs ainsi que la duologie « L’Héritage d’Aerin » pour ceux qui désirent se plonger dans l’univers de Pangaea via une autre histoire inédite !

Avec un mélange passionné de fantasy, de dinosaure et de romance, Dans l’Ombre du Trône propose une approche inédite et originale du genre et invite les lecteurs à découvrir un univers où ces créatures disparues ne sont plus des vestiges du passé, mais les fondations même de l’Histoire.

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Par Projet Ulule

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