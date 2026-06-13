Comprendre le passé eugéniste Américain

Née en 1906 à Charlottesville (Virginie), d’une mère seule qui ne peut subvenir aux besoins de sa fille, Carrie Buck est placée chez les Dobbs, où elle est traitée en domestique. À 17 ans, elle tombe enceinte et il est hors de question que les Dobbs la gardent sous leur toit.

L’histoire de Carrie Buck, devenue à son corps défendant un cas d’école, permet à l’auteur de dérouler un demi-siècle de recherches scientifiques et universitaires qui ont donné lieu à des lois eugénistes dans la plupart des États : il s’agissait en effet d’empêcher handicapés, simples d’esprit, alcooliques, immigrés, prostituées, métis, etc. de participer à l’essor démographique des États-Unis.

Maniant aussi bien l’empathie pour l’une que l’ironie pour les autres, Marouane Essadek rend justice à une jeune femme privée d’avenir et dévoile les inavouables extrémités auxquelles est capable de recourir une nation persuadée de sa valeur supérieure.

Les éditions Noir sur Blanc vous proposent un extrait en avant-première :

Né en 1990 à Vannes, Marouane Essadek vit et enseigne en Seine-Saint-Denis. Ancien élève de l’ENS, il est professeur agrégé de philosophie et l’auteur d’un essai consacré à Frantz Fanon : Découvrir Fanon (Les éditions sociales, 2022).

Parution le 20 août 2026.

Par Clément Solym

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