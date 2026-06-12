Affaire Grasset : au Sénat, qui a voté contre la “clause de confiance” ?

Mi-avril, le limogeage d'Olivier Nora, PDG des éditions Grasset depuis 2000, à la demande de Vincent Bolloré, a rappelé à l'ensemble de l'édition que la financiarisation du secteur n'allait pas sans une certaine perte de liberté. Le licenciement de l'éditeur a été suivi par un mouvement de départ de dizaines d'auteurs de la maison, qui revendiquaient ainsi une lutte contre « l'autoritarisme ».

Pour ces auteurs et autrices, ce départ correspond néanmoins à un saut dans l'inconnu. S'ils peuvent éviter le groupe Hachette pour leur futur ouvrage, à condition que les droits d'exploitation de celui-ci ne soient pas déjà cédés par contrat, il leur est à ce jour impossible de mettre fin à la relation contractuelle avec Grasset.

Afin de remédier à cette situation, plusieurs pistes ont rapidement été évoquées. La clause de conscience, appliquée dans le domaine de la presse, ouvrait ainsi une potentielle voie, puisqu'elle permet aux journalistes de quitter une rédaction, sans préavis et en bénéficiant d'indemnités légales, si un « changement de ligne éditoriale » est intervenu au sein du média. D'autres propositions portaient sur une clause intuitu personae ou le droit de divulgation.

Dans nos colonnes, la sénatrice Sylvie Robert avait dévoilé la manière dont elle souhaitait concrétiser son engagement sur la question. Elle avançait ainsi une « clause de confiance », adaptation, pour l'édition, de la clause de conscience. « Concrètement, l’idée est de donner la possibilité à un auteur de résilier son contrat, à deux conditions : la première, en cas de changement de contrôle capitalistique dans la maison d’édition, notamment d’actionnaire majoritaire. La deuxième, si la politique éditoriale de la maison d’édition change de manière notable » expliquait-elle.

« Tous ces éléments seraient caractérisés sous l’autorité du juge, à partir du moment où cela nuit aux intérêts moraux et matériels des auteurs », poursuivait la sénatrice d'Ille-et-Vilaine. « L'ensemble serait donc très encadré par une jurisprudence propre à l'édition, comme cela est déjà le cas pour les journalistes, concernant le changement de ligne éditoriale dans les rédactions. »

Une union de la droite et du centre

Lors de la séance publique du 10 juin, la clause de confiance, présentée par Sylvie Robert dans son amendement n° 2, a été accueillie par un avis favorable du gouvernement. Une position, exprimée par Catherine Pégard, plutôt surprenante au vu des précédentes interventions de la ministre de la Culture sur la mainmise de Vincent Bolloré sur ses entreprises culturelles.

Devant les sénateurs, Catherine Pégard a estimé que sa proposition encadrait « strictement la faculté pour l’auteur d’obtenir la résiliation de son contrat en confiant au juge le soin d’apprécier la réalité d’une atteinte aux intérêts matériels ou moraux susceptibles de justifier cette décision. Pour ces situations précises et extrêmes, le gouvernement est favorable à cet amendement, qui n’est pas la transposition de la clause de conscience [en vigueur dans la presse] qui nous paraitrait inadaptée. »

La rapporteure Laure Darcos (Essonne, Les Indépendants - République et Territoires), à l'inverse, a exprimé un avis défavorable, estimant « que les conditions n’étaient pas complètement réunies pour adopter un dispositif à ce stade ». Cependant, elle s'est engagée à plancher sur le sujet, avec Sylvie Robert, en perspective du passage de la loi à l'Assemblée nationale.

Le vote sur l'amendement de Sylvie Robert a été public, suite à une demande du groupe Les Républicains.

Les résultats du vote sur la “clause de confiance” proposée par Sylvie Robert, au Sénat, le 10 juin 2026

Les résultats, accessible à cette adresse, font apparaitre une forte mobilisation de la droite et du centre, confirmée par le détail par groupes politiques. L'ensemble des sénateurs du groupe Les Républicains — qui en compte le plus grand nombre dans la configuration actuelle — s'est ainsi mobilisé, avec 130 votes contre, tout comme le groupe Union centriste, avec 58 voix contre [Loïc Hervé, sénateur centriste de la Haute-Savoie, présidait la séance, NdR].

Le groupe Les Indépendants — République et Territoires s'est également dressé contre la clause de confiance, avec un vote contre d'une même voix (20 sénateurs et sénatrices). Enfin, 16 voix contre se sont ajoutées à l'initiative du groupe Rassemblement Démocratique et Social Européen.

À l'inverse, le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain a jeté toutes ses forces dans la bataille pour faire adopter l'amendement (soit 59 votes), comme le groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants (19 votes), le Groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste — Kanaky (18 votes) et le Groupe Écologiste — Solidarité et Territoires (16 votes).

Une concertation avant tout

Avant le scrutin, quelques explications de vote ont permis de développer les positions des groupes. Du côté des Républicains, Max Brisson (Pyrénées-Atlantiques) avait ainsi dénoncé un amendement qui « intervient avant le dialogue des acteurs » et « propose de légiférer sous les feux de l’actualité, au risque d’affaiblir un texte nécessaire, au risque même de casser le nécessaire consensus qu’apportait ce texte ». Sa collègue Agnès Evren (Paris) évoquait pour sa part « l'atmosphère radicalisée de notre temps », où « toute publication dérangeante pourrait devenir prétexte à restitution de droits ».

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Laurent Lafon (Val-de-Marne, Union centriste), président de la commission de la culture du Sénat, s'était aussi opposé à la mesure, recommandant une concertation des acteurs de la filière sur le sujet. « Passer par la force par un amendement de cette sorte n’est pas de nature à consolider cette filière », a-t-il souligné.

Catherine Morin-Desailly (Seine-Maritime, Union centriste) a renchéri, assurant que l'amendement « pose une vraie question sur laquelle il va falloir revenir ». Mais elle indique que « les acteurs de la filière nous alertent sur l'absence de dialogue, de concertation, même d'information réciproque ». D'après elle, la filière du livre « doit exprimer une forme de solidarité, [...] il convient de prolonger cet état d'esprit [de conciliation] » : elle invite par ailleurs le gouvernement à vérifier la constitutionnalité d'une telle clause de confiance au regard de la liberté contractuelle, notamment.

Photographie : Les « bancs » du Sénat (illustration, Pierre Metivier, CC BY-NC 2.0)

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Par Antoine Oury

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