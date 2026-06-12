Le gouvernement réduit à nouveau le budget alloué à la Culture

Fin avril, le Premier ministre avait annoncé la couleur à l'ensemble du gouvernement. En raison des conséquences économiques de la guerre au Moyen-Orient, d'« au moins 6 milliards d’euros », il était nécessaire, selon lui, de dégager la même somme au sein des finances publiques, en procédant à des coupes dans les dépenses de la sécurité sociale (à hauteur de 2 milliards €) et de l'État (4 milliards €).

Si le gouvernement multipliait les calculs et prévisions, il informait insuffisamment les parlementaires sur ses réflexions, si bien que la commission des finances du Sénat avait fini par fixer un ultimatum quant à l'obtention des détails de ces arbitrages budgétaires. Les ajustements entrent dans la marge de manœuvre de l'État, qui peut intervenir sans avoir recours à une loi de finances rectificative et ainsi annuler jusqu’à 1,5 % des crédits ouverts en loi de finances, soit une douzaine de milliards €.

Des projets de décrets avaient fuité, et les textes en questions ont désormais été publiés au Journal officiel de ce 12 juin.

Des millions envolés

Le premier décret, « portant ouverture et annulation de crédits à titre d'avance », finance « plusieurs dépenses urgentes et ciblées pour aider les ménages aux revenus les plus modestes à payer les factures d'énergie de leur logement et soutenir les travailleurs “grands rouleurs”, à la suite du choc énergétique résultant du conflit au Proche et Moyen-Orient », précise le ministère de l'Action et des Comptes publics.

406,6 millions € en autorisations d'engagement (AE) et 463,5 millions € en crédits de paiement (CP) sont ainsi ouverts sur le programme 174, « Énergie, climat et après-mines », de la mission « Écologie, développement et mobilité durables ».

« Le financement de ces ouvertures est gagé par des annulations de crédits à due concurrence, sur des crédits ministériels hors masse salariale issus de la réserve de précaution », souligne le ministère.

Pour la Culture, les montants annoncés dans les projets ont été conservés. La rue de Valois perd ainsi 19,2 millions € en AE et 19,9 millions € en CP. Les programmes « Création » et « Patrimoines » sont particulièrement touchés, avec des reculs de 7 millions € en moyenne en AE et en CP. Le programme « Transmission des savoirs et démocratisation de la culture » essuie, pour sa part, une annulation à hauteur de 5 millions €, en AE et en CP. Le programme « Soutien aux politiques du ministère de la Culture » perdrait environ 800.000 €, en AE et en CP également.

Du côté de la mission « Médias, livre et industries culturelles », même punition, avec 1,8 million € en moins en autorisations d'engagement et une diminution de 1,7 million € pour les crédits de paiement du programme « Livre et industries culturelles ».

Le second décret concrétise « un effort supplémentaire de maîtrise de la dépense [publique] » afin de respecter « la cible de déficit public de -5,0 % de produit intérieur brut (PIB) », malgré le « regain d'incertitude » et la « forte hausse du prix des hydrocarbures » provoqués par la guerre au Moyen-Orient. Il procède ainsi à l'annulation de 440 millions € en autorisations d'engagement et 490 millions € en crédits de paiement.

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Du côté du ministère de la Culture, ce choix politique aboutit sur les annulations de 18,9 millions € en AE et de 18,2 millions € en CP. Comme annoncé, le programme « Transmission des savoirs et démocratisation de la culture » est le plus concerné (environ 7 millions € de moins en AE et CP), devant « Patrimoines » et « Création ». Le programme « Livre et industries culturelles » fait à nouveau partie des perdants avec 1,1 million € de crédits en moins en AE et 1,3 million € en CP.

À nouveau, le gouvernement prend soin de préciser que ces annulations « concernent exclusivement les crédits hors masse salariale et portent, pour l'essentiel, sur la réserve de précaution ». Ces crédits sont « réputés non programmés et visent à garantir, en cas d'aléas, une exécution globale des dépenses du budget général respectant l'autorisation parlementaire initiale ».

Le ministère voit donc sa réserve s'amenuiser, au risque de ne pas pouvoir faire face à certains aléas. Notamment, au hasard, les grandes difficultés rencontrées par les librairies...

Photographie : illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Par Antoine Oury

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