Le Tombeau des Lucioles, classique déchirant du Studio Ghibli, de retour au cinéma

Parue en 1967 au Japon, la nouvelle d'Akiyuki Nosaka est semi-autobiographique : il a lui-même perdu sa jeune sœur adoptive peu après la fin de la Seconde Guerre mondiale. L'auteur a reçu le Prix Naoki l'année suivante, mais pour un récit qui suit La Tombe des lucioles, Les Algues d'Amérique, qui raconte l'occupation américaine du Japon.

Le réalisateur Isao Takahata a lui-même adapté le récit de Nosaka pour le grand écran. L'animation, elle, a été supervisée par l'animateur Yoshifumi Kondō, un des grands noms du studio, qui travaillera ensuite sur Kiki la petite sorcière (1989), Souvenirs goutte à goutte (1991) ou encore Porco Rosso (1992).

À sa sortie au Japon, en 1988, le film est salué par la critique, mais n'attire pas les foules, en raison de son sujet très grave. À l'inverse, Mon voisin Totoro de Hayao Miyazaki, diffusé parallèlement, engrange des entrées, permettant au Studio Ghibli d'éviter la banqueroute...

Par Antoine Oury

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