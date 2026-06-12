Avec AI Overviews, Google régurgitera du conseil pour choisir vos lectures (à votre place)

Un lecteur tape « un bon polar pour cet été » dans Google. Hier, il tombait sur des blogs, des sélections de libraires, des chroniques, des catalogues de bibliothèques. Un désordre vivant de voix qui aiment les livres. Demain, il lira un paragraphe lisse, rédigé par une machine, qui lui servira trois titres et refermera la question. Pas de clic. Pas de détour. Pas de voix.

Cette scène se joue déjà dans la plupart des pays. La France n’y échappera pas longtemps. Autant comprendre dès maintenant ce qu’elle prépare pour le monde du livre.

Une frontière comptable

Les AI Overviews, ces blocs de réponse rédigés par l’intelligence artificielle qui coiffent désormais les résultats de recherche de Google, ne s’affichent pas n’importe où. La société Ahrefs a analysé 146 millions de pages de résultats. Le constat est sans appel : 99,9 % des aperçus portent sur des requêtes informationnelles. Une question, une définition, un « comment », un « pourquoi ». À l’inverse, sur les requêtes d’achat, l’aperçu se fait rare : à peine plus de 3 % d’entre elles en déclenchent un.

Pourquoi cette ligne de partage ? La réponse n’est ni technique ni prudente. Elle est comptable.

Sur une requête marchande, Google a quelque chose à vendre : un emplacement publicitaire, une annonce Shopping, un lien sponsorisé. Il se garde donc d’y placer un résumé qui détournerait les yeux de ses propres encarts. Depuis l’automne 2024, il réintroduit même des publicités à l’intérieur des aperçus, tout en assurant que les pages qui en contiennent rapportent autant que les recherches classiques. Le résumé n’est autorisé que là où il ne menace pas la recette.

Et là où il n’y a rien à vendre ? Là où la requête est seulement curieuse, culturelle, désintéressée ? Là, Google se sert. Il synthétise gratuitement ce qui ne lui rapporte rien et se tait poliment là où le clic se monnaie. Les conséquences sont mesurées : quand un aperçu s’affiche, le taux de clic vers le premier résultat naturel peut chuter de plus de 60 % selon l’étude Seer Interactive. On nomme cela, pudiquement, la recherche sans clic.

Le lecteur français cherchera ce phénomène sur son écran sans le trouver. La France, elle, attend. Elle attend comme on attend Godot : au bord de la route, en devisant, sans très bien savoir si l’on espère ou si l’on redoute. Le déploiement est suspendu au bras de fer sur les droits voisins, cette rémunération due aux éditeurs de presse pour la réutilisation de leurs contenus. La langue n’y est pour rien. Les AI Overviews tournent déjà en Belgique et en Suisse francophones.

Ce qui nous protège, c’est un procès, pas une faveur. Et il y a une différence avec la pièce de Beckett, une seule, mais de taille : ce Godot viendra. Il viendra rodé. Là où les éditeurs américains ont encaissé une version d’essai qui s’est durcie progressivement, la France recevra d’un coup un produit stabilisé par deux ans de déploiement ailleurs, sur un marché qui dépend de Google plus que la plupart des autres. Le sursis n’amortit pas le choc. Il l’accumule.

Le livre, victime presque parfaite

Voilà un an, je décrivais dans ces colonnes un web littéraire en voie de désindexation. Des blogs qui s’éteignent. Des critiques indépendantes devenues introuvables. Une première page de Google colonisée par un SEO au langage stérile, et la recommandation concentrée sur quelques plateformes hégémoniques. C’était l’avant-dernière marche.

Voici la dernière. La prescription littéraire cumule les deux traits que Google vient de transformer en condamnation. C’est un bien informationnel, donc parfaitement résumable, donc cannibalisable par l’aperçu. Et c’est un bien sans tunnel de conversion. Personne ne paie Google pour qu’il glisse une recommandation de roman en haut de page. Conseiller un livre ne rapporte rien à la régie publicitaire. Toute la médiation culturelle tombe ainsi dans la zone que le moteur a choisi de synthétiser à la place des sites.

La désindexation d’hier change alors de nature. Le web littéraire n’était que mal classé. Il ne sera bientôt plus consulté du tout. On ne tombera plus sur une critique passionnée mal référencée. On tombera sur un résumé sans auteur, sans voix, sans envie. Le degré zéro de la médiation, présenté comme son aboutissement.

Ce qui attend la chaîne du livre

Le coup ne frappera pas tout le monde de la même façon. Les sites de critique, les blogs et les revues sont en première ligne. Leur trafic vient presque entièrement de requêtes informationnelles. « Avis sur tel roman ». « Que vaut le dernier untel ». « Romans sur l’exil ». C’est exactement ce que l’aperçu absorbe. La chute se lira d’abord comme un tassement. Puis comme une falaise.

Les bibliothèques paieront un retard accumulé que je pointais déjà l’an dernier. Leurs catalogues restent pauvres en données structurées, illisibles pour les machines qui rédigent ces résumés. Quand l’intelligence artificielle puisera ses réponses chez les sources les mieux balisées, le catalogue public, patrimoine collectif, gratuit, fiable, restera dans l’angle mort. Doublé par des contenus marchands mieux optimisés. Il y a quelque chose d’amer à imaginer des décennies de travail bibliographique invisibles au moment précis où les machines se mettent à lire.

Les libraires en ligne semblent protégés. Leur activité est transactionnelle, et Google épargne le transactionnel. C’est un répit, pas un refuge. Les aperçus gagnent déjà les requêtes commerciales à fort volume, parfois avec du contenu sponsorisé intégré. Surtout, le conseil, qui fait la valeur du libraire bien davantage que l’acte de vente, est informationnel. C’est précisément la partie noble du métier que la machine convoite.

Restent les éditeurs et les auteurs. Ils hériteront d’un monde où la découvrabilité se joue sans eux et avant eux. Un livre dont personne ne parle dans un espace consultable n’existe plus pour l’algorithme. La prescription se fera dans une boîte noire, à partir de sources que ni l’éditeur ni l’auteur ne maîtrisent. Le plus souvent, ils ne les verront jamais.

Rendre ou confisquer

Faut-il condamner en bloc la synthèse par intelligence artificielle ? Ce serait une erreur. Venant de quelqu’un qui emploie ces outils chaque jour pour sa propre veille, ce serait surtout une malhonnêteté.

La faute des AI Overviews n’est pas de synthétiser. C’est de capter sans rendre. Le résumé de Google est un mur. Il répond pour que vous ne sortiez pas. Il termine la recherche. Or la même technologie peut faire l’inverse. Prenez la même question, « un roman sur l’exil ».

La synthèse fermée répond trois titres et s’arrête là : aucun lien, aucune source, nulle part où aller. La synthèse ouverte cite la chronique d’où vient chaque titre, renvoie vers la fiche du livre, vers le billet du blogueur qui l’a défendu, vers la librairie qui le commande. Même outil, même question, deux destins opposés pour le lecteur.

Une synthèse peut donc être un seuil : ancrée sur un catalogue réel, citant ses sources, conçue pour reconduire dehors. Ce travail de mise en avant des liens sortants est ingrat, permanent, jamais acquis. C’est lui qui sépare une médiation d’un parasitage. Quand on le néglige, on devient un petit Google. Quand on s’y tient, on rouvre ce que la machine voudrait refermer.

Voilà où passe la ligne. Pas entre l’humain et l’algorithme. Entre les synthèses qui renvoient vers le web et celles qui le referment sur elles-mêmes. Le critère tient en une question : que fait l’outil du lecteur après avoir répondu ?

Employer le sursis

Le retard français a un mérite. Il laisse du temps. Encore faut-il s’en servir. Chez Beckett, chaque acte se termine de la même manière. Les deux compères conviennent de partir. Puis tombe l’indication scénique : « Ils ne bougent pas. » Le monde du livre joue cette scène depuis des années. Colloques sur l’intelligence artificielle, rapports sur la découvrabilité, tribunes alarmées. On convient de partir. On ne bouge pas.

D’autres ont bougé. Le 3 juin 2026, l’autorité britannique de la concurrence, la CMA, a imposé à Google une obligation présentée comme une première mondiale : permettre aux éditeurs de refuser que leurs contenus alimentent les AI Overviews, sans perdre pour autant leur place dans les résultats de recherche classiques.

La décision exige aussi que toute réponse générée par l’intelligence artificielle attribue ses sources par des liens clairs. Relisez cette dernière phrase. Un régulateur vient d’inscrire dans le droit ce que cet article défend : la synthèse doit rendre ce qu’elle prend. Le lien sortant n’est plus une élégance de médiateur, c’est une obligation légale. Google a neuf mois pour s’exécuter et annonce qu’il déploiera ces contrôles au-delà du Royaume-Uni. La brèche est ouverte. Elle ne le restera pas éternellement.

Chez nous, bouger, on sait ce que ce serait. Structurer enfin les données des catalogues et des fiches livres pour être lisibles, donc cités, par ces systèmes. Exiger que toute synthèse qui réutilise nos contenus reconduise vers eux, comme les Britanniques viennent de l’obtenir.

Bâtir entre revues, bibliothèques, librairies et blogs les vocabulaires communs qui feraient exister une voix collective du livre face à l’uniformité algorithmique. Aucune de ces pistes n’est neuve. Je les formulais déjà l’an dernier. Ce qui est neuf, c’est l’échéance. Et désormais, le précédent.

La question n’est plus de savoir si l’intelligence artificielle résumera la littérature à notre place. Elle a commencé. La seule question qui reste est de savoir qui écrira ces synthèses, et pour qui. Si le monde du livre ne construit pas les siennes, ouvertes, sourcées, tournées vers les œuvres, Google écrira les siennes à sa place. Fermées. Sans voix. Sans librairie au bout. Et il ne demandera la permission à personne.

Godot, cette fois, est en chemin. Reste à savoir dans quel état il nous trouvera.

Crédits illustration : ActuaLitté, CC BY SA 4.0

Par Bernard Strainchamps

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