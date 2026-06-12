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Avec AI Overviews, Google régurgitera du conseil pour choisir vos lectures (à votre place)

Avec l'arrivée prochaine des AI Overviews, Google ne se contente plus de classer le web : il répond à sa place. Pour le livre, l’enjeu dépasse le référencement : critiques, libraires, bibliothèques et blogs nourriront une synthèse qui garde le lecteur captif, sans clic ni détour. Une promesse de confort, donc, mais aussi une confiscation très méthodique de la médiation littéraire. On se poserait presque des questions.

Le 12/06/2026 à 06:00 par Bernard Strainchamps

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Publié le :

12/06/2026 à 06:00

Bernard Strainchamps

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Un lecteur tape « un bon polar pour cet été » dans Google. Hier, il tombait sur des blogs, des sélections de libraires, des chroniques, des catalogues de bibliothèques. Un désordre vivant de voix qui aiment les livres. Demain, il lira un paragraphe lisse, rédigé par une machine, qui lui servira trois titres et refermera la question. Pas de clic. Pas de détour. Pas de voix.

Cette scène se joue déjà dans la plupart des pays. La France n’y échappera pas longtemps. Autant comprendre dès maintenant ce qu’elle prépare pour le monde du livre.

Une frontière comptable

Les AI Overviews, ces blocs de réponse rédigés par l’intelligence artificielle qui coiffent désormais les résultats de recherche de Google, ne s’affichent pas n’importe où. La société Ahrefs a analysé 146 millions de pages de résultats. Le constat est sans appel : 99,9 % des aperçus portent sur des requêtes informationnelles. Une question, une définition, un « comment », un « pourquoi ». À l’inverse, sur les requêtes d’achat, l’aperçu se fait rare : à peine plus de 3 % d’entre elles en déclenchent un.

Pourquoi cette ligne de partage ? La réponse n’est ni technique ni prudente. Elle est comptable.

Sur une requête marchande, Google a quelque chose à vendre : un emplacement publicitaire, une annonce Shopping, un lien sponsorisé. Il se garde donc d’y placer un résumé qui détournerait les yeux de ses propres encarts. Depuis l’automne 2024, il réintroduit même des publicités à l’intérieur des aperçus, tout en assurant que les pages qui en contiennent rapportent autant que les recherches classiques. Le résumé n’est autorisé que là où il ne menace pas la recette.

Et là où il n’y a rien à vendre ? Là où la requête est seulement curieuse, culturelle, désintéressée ? Là, Google se sert. Il synthétise gratuitement ce qui ne lui rapporte rien et se tait poliment là où le clic se monnaie. Les conséquences sont mesurées : quand un aperçu s’affiche, le taux de clic vers le premier résultat naturel peut chuter de plus de 60 % selon l’étude Seer Interactive. On nomme cela, pudiquement, la recherche sans clic.

Le lecteur français cherchera ce phénomène sur son écran sans le trouver. La France, elle, attend. Elle attend comme on attend Godot : au bord de la route, en devisant, sans très bien savoir si l’on espère ou si l’on redoute. Le déploiement est suspendu au bras de fer sur les droits voisins, cette rémunération due aux éditeurs de presse pour la réutilisation de leurs contenus. La langue n’y est pour rien. Les AI Overviews tournent déjà en Belgique et en Suisse francophones.

Ce qui nous protège, c’est un procès, pas une faveur. Et il y a une différence avec la pièce de Beckett, une seule, mais de taille : ce Godot viendra. Il viendra rodé. Là où les éditeurs américains ont encaissé une version d’essai qui s’est durcie progressivement, la France recevra d’un coup un produit stabilisé par deux ans de déploiement ailleurs, sur un marché qui dépend de Google plus que la plupart des autres. Le sursis n’amortit pas le choc. Il l’accumule.

Le livre, victime presque parfaite

Voilà un an, je décrivais dans ces colonnes un web littéraire en voie de désindexation. Des blogs qui s’éteignent. Des critiques indépendantes devenues introuvables. Une première page de Google colonisée par un SEO au langage stérile, et la recommandation concentrée sur quelques plateformes hégémoniques. C’était l’avant-dernière marche.

Voici la dernière. La prescription littéraire cumule les deux traits que Google vient de transformer en condamnation. C’est un bien informationnel, donc parfaitement résumable, donc cannibalisable par l’aperçu. Et c’est un bien sans tunnel de conversion. Personne ne paie Google pour qu’il glisse une recommandation de roman en haut de page. Conseiller un livre ne rapporte rien à la régie publicitaire. Toute la médiation culturelle tombe ainsi dans la zone que le moteur a choisi de synthétiser à la place des sites.

La désindexation d’hier change alors de nature. Le web littéraire n’était que mal classé. Il ne sera bientôt plus consulté du tout. On ne tombera plus sur une critique passionnée mal référencée. On tombera sur un résumé sans auteur, sans voix, sans envie. Le degré zéro de la médiation, présenté comme son aboutissement.

Ce qui attend la chaîne du livre

Le coup ne frappera pas tout le monde de la même façon. Les sites de critique, les blogs et les revues sont en première ligne. Leur trafic vient presque entièrement de requêtes informationnelles. « Avis sur tel roman ». « Que vaut le dernier untel ». « Romans sur l’exil ». C’est exactement ce que l’aperçu absorbe. La chute se lira d’abord comme un tassement. Puis comme une falaise.

Les bibliothèques paieront un retard accumulé que je pointais déjà l’an dernier. Leurs catalogues restent pauvres en données structurées, illisibles pour les machines qui rédigent ces résumés. Quand l’intelligence artificielle puisera ses réponses chez les sources les mieux balisées, le catalogue public, patrimoine collectif, gratuit, fiable, restera dans l’angle mort. Doublé par des contenus marchands mieux optimisés. Il y a quelque chose d’amer à imaginer des décennies de travail bibliographique invisibles au moment précis où les machines se mettent à lire.

Les libraires en ligne semblent protégés. Leur activité est transactionnelle, et Google épargne le transactionnel. C’est un répit, pas un refuge. Les aperçus gagnent déjà les requêtes commerciales à fort volume, parfois avec du contenu sponsorisé intégré. Surtout, le conseil, qui fait la valeur du libraire bien davantage que l’acte de vente, est informationnel. C’est précisément la partie noble du métier que la machine convoite.

Restent les éditeurs et les auteurs. Ils hériteront d’un monde où la découvrabilité se joue sans eux et avant eux. Un livre dont personne ne parle dans un espace consultable n’existe plus pour l’algorithme. La prescription se fera dans une boîte noire, à partir de sources que ni l’éditeur ni l’auteur ne maîtrisent. Le plus souvent, ils ne les verront jamais.

Rendre ou confisquer

Faut-il condamner en bloc la synthèse par intelligence artificielle ? Ce serait une erreur. Venant de quelqu’un qui emploie ces outils chaque jour pour sa propre veille, ce serait surtout une malhonnêteté.

La faute des AI Overviews n’est pas de synthétiser. C’est de capter sans rendre. Le résumé de Google est un mur. Il répond pour que vous ne sortiez pas. Il termine la recherche. Or la même technologie peut faire l’inverse. Prenez la même question, « un roman sur l’exil ».

La synthèse fermée répond trois titres et s’arrête là : aucun lien, aucune source, nulle part où aller. La synthèse ouverte cite la chronique d’où vient chaque titre, renvoie vers la fiche du livre, vers le billet du blogueur qui l’a défendu, vers la librairie qui le commande. Même outil, même question, deux destins opposés pour le lecteur.

Une synthèse peut donc être un seuil : ancrée sur un catalogue réel, citant ses sources, conçue pour reconduire dehors. Ce travail de mise en avant des liens sortants est ingrat, permanent, jamais acquis. C’est lui qui sépare une médiation d’un parasitage. Quand on le néglige, on devient un petit Google. Quand on s’y tient, on rouvre ce que la machine voudrait refermer.

Voilà où passe la ligne. Pas entre l’humain et l’algorithme. Entre les synthèses qui renvoient vers le web et celles qui le referment sur elles-mêmes. Le critère tient en une question : que fait l’outil du lecteur après avoir répondu ?

Employer le sursis

Le retard français a un mérite. Il laisse du temps. Encore faut-il s’en servir. Chez Beckett, chaque acte se termine de la même manière. Les deux compères conviennent de partir. Puis tombe l’indication scénique : « Ils ne bougent pas. » Le monde du livre joue cette scène depuis des années. Colloques sur l’intelligence artificielle, rapports sur la découvrabilité, tribunes alarmées. On convient de partir. On ne bouge pas.

D’autres ont bougé. Le 3 juin 2026, l’autorité britannique de la concurrence, la CMA, a imposé à Google une obligation présentée comme une première mondiale : permettre aux éditeurs de refuser que leurs contenus alimentent les AI Overviews, sans perdre pour autant leur place dans les résultats de recherche classiques.

La décision exige aussi que toute réponse générée par l’intelligence artificielle attribue ses sources par des liens clairs. Relisez cette dernière phrase. Un régulateur vient d’inscrire dans le droit ce que cet article défend : la synthèse doit rendre ce qu’elle prend. Le lien sortant n’est plus une élégance de médiateur, c’est une obligation légale. Google a neuf mois pour s’exécuter et annonce qu’il déploiera ces contrôles au-delà du Royaume-Uni. La brèche est ouverte. Elle ne le restera pas éternellement.

Chez nous, bouger, on sait ce que ce serait. Structurer enfin les données des catalogues et des fiches livres pour être lisibles, donc cités, par ces systèmes. Exiger que toute synthèse qui réutilise nos contenus reconduise vers eux, comme les Britanniques viennent de l’obtenir.

Bâtir entre revues, bibliothèques, librairies et blogs les vocabulaires communs qui feraient exister une voix collective du livre face à l’uniformité algorithmique. Aucune de ces pistes n’est neuve. Je les formulais déjà l’an dernier. Ce qui est neuf, c’est l’échéance. Et désormais, le précédent.

La question n’est plus de savoir si l’intelligence artificielle résumera la littérature à notre place. Elle a commencé. La seule question qui reste est de savoir qui écrira ces synthèses, et pour qui. Si le monde du livre ne construit pas les siennes, ouvertes, sourcées, tournées vers les œuvres, Google écrira les siennes à sa place. Fermées. Sans voix. Sans librairie au bout. Et il ne demandera la permission à personne.

Godot, cette fois, est en chemin. Reste à savoir dans quel état il nous trouvera.

Crédits illustration : ActuaLitté, CC BY SA 4.0

 

 

Par Bernard Strainchamps
Contact : bs@bibliosurf.com

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Elles forment un tandem sénatorial très actif sur les questions culturelles, et plus particulièrement les sujets relatifs au livre. Laure Darcos, sénatrice de l'Essonne (Les Indépendants - République et Territoires) et Sylvie Robert, sénatrice d'Ille-et-Vilaine (Socialiste, Écologiste et Républicain) et vice-présidente du Sénat, évoquent leur proposition de loi sur le contrat d'édition, la lutte contre la concentration du secteur, et dressent aussi un premier bilan du sort réservé à la culture sous les mandats d'Emmanuel Macron.

09/06/2026, 16:20

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“Rimbaud nous demande justement de repenser ce qu’est la modernité”

Avec son Découvrir Rimbaud aux Éditions sociales, Alix Stéphan relit le poète à travers l’histoire, la révolution et les lignes politiques de son œuvre. De l’opacité des textes aux héritages décoloniaux, du refus du travail aux rapports de domination, elle défend une lecture située de Rimbaud, attentive au contexte sans épuiser le mystère des poèmes. Propos recueillis par Vivian Petit.

09/06/2026, 12:28

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La Goutte créative : une maison indépendante mise sur le livre vivant

Fondée par Charlotte Cruz et Chilly Charly, La Goutte Créative rejoint le réseau de diffusion et de distribution de DG Diffusion. La jeune maison indépendante défend un catalogue à la croisée des sagesses du monde, de l’imaginaire, de la transmission et du développement personnel. Charlotte Cruz y voit surtout un moyen d’élargir la portée d’un projet éditorial fondé sur l’éthique, l’écologie et le lien direct avec les lecteurs.

08/06/2026, 17:01

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Mineurs, nudité, algorithmes : Apple et Google sommés de protéger l'enfance

Lors de la London Tech Week, le Premier ministre du Royaume-Uni a sommé les entreprises technologiques de bloquer, sur les appareils utilisés par des mineurs, l’envoi et la réception d’images sexuellement explicites. Derrière l’urgence de protection, les livres déplacent le débat : consentement, honte, cyberviolence, économie de l’image, surveillance et responsabilité des adultes.

08/06/2026, 14:36

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Une taxe pour aider l'édition : le blanc-sain très sélectif du SNE

Le Syndicat national de l’édition n’a rien contre les prélèvements. Il a simplement ses pudeurs. Quand l’argent remonte vers les auteurs et les éditeurs, le vocabulaire se fait noble : rémunération, compensation, gestion collective, partage de la valeur. Quand il risque de redescendre vers les librairies indépendantes, les éditeurs fragiles ou les auteurs, le ton change. Le même geste devient un « réflexe » qui ne serait « pas forcément sain ». Mais alors, à quel sain se vouer ?

08/06/2026, 12:28

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“Paris, place forte du commerce des droits internationaux”

Quatre ans après son lancement, le Paris Book Market s’impose comme un rendez-vous majeur du commerce international des droits. Pierre Astier et Laure Pécher saluent ce succès dans un texte adressé à ActuaLitté... Tout en appelant à ouvrir plus largement l’événement aux agents, scouts et professionnels étrangers qui gravitent déjà autour de la place parisienne.

08/06/2026, 11:47

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Hiro Mashima à l’honneur : Amiens célèbre les 20 ans de Fairy Tail

Un arbre suspendu au-dessus d’un îlot rocheux, la guilde de Fairy Tail reconstituée à taille réelle, des fac-similés de planches et des croquis de travail : aux Rendez-vous de la BD d’Amiens, l’exposition Fairy Tail, une épopée draconique propose une traversée de l’univers créé par Hiro Mashima. Un parcours qui s’intéresse autant à l’imaginaire de la série qu’à sa fabrication.

 

07/06/2026, 19:26

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“Je suis plus français que toi, parce que moi, j’ai choisi” : dans les allées de Passeurs de Livres

Au festival Passeurs de Livres, il y a les grands rendez-vous annoncés, les conférences, les auteurs attendus, les maisons mises à l’honneur. Et puis il y a les allées. Les tables serrées sous le chapiteau, les livres empilés, les affiches accrochées aux grilles, les auteurs qui se lèvent pour présenter un roman, un témoignage, une vie. C’est là aussi que se raconte une partie de cette édition 2026, consacrée aux « Difficiles libertés ».

07/06/2026, 09:30

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Emil Ferris : les monstres ont pris leurs quartiers à Amiens

Aux Rendez-vous de la BD d’Amiens, Les Monstres d’Emil Ferris fait dialoguer Moi, ce que j’aime, c’est les monstres avec la collection du Frac Picardie. Le parcours explore le journal intime, le polar, le gothique, Chicago, la Shoah ou encore la puissance féministe d’une œuvre où les monstres deviennent une façon de lire le monde.

06/06/2026, 19:46

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Richard Sebag et Patrick Aurignac, anciens du grand banditisme, se racontent

Deux anciens détenus témoignent qu’une autre vie reste possible, même après les foyers, les braquages, les centrales, les années de prison et les retours presque impossibles. Au festival Passeurs de Livres, à Alès, Richard Sebag et Patrick Aurignac présentent chacun un récit autobiographique : Quelques lumières sur le chemin pour le premier, Mes chemins de travers pour le second, tous deux publiés par la maison nîmoise Nombre7. Ils parlent sans fard de leurs parcours, de leurs erreurs, de la violence, mais aussi des mains tendues qui ont permis la sortie.

06/06/2026, 13:00

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Tom Gauld à Amiens : les bibliothécaires n’ont pas dit leur dernier mot

À la bibliothèque Louis Aragon, dans le cadre des RDVBD 2026, La Revanche des bibliothécaires déploie l’univers de Tom Gauld avec une élégance rare. Le dessinateur écossais y confirme ce talent singulier : faire rire avec trois traits, un sens parfait du décalage et une culture graphique qui ne pèse jamais. Une exposition vive, malicieuse et profondément réjouissante.

05/06/2026, 18:41

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Le livre survivra-t-il à l’économie de l’instant ?

Guilhem Méric, auteur de romans de l’imaginaire, analyse les difficultés croissantes du monde du livre. Entre baisse des ventes, concurrence des écrans et transformation des usages culturels, il alerte sur une crise de l’attention qui touche aujourd’hui toute la chaîne de l’édition.

05/06/2026, 16:57

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Mickey à Amiens : la souris de Walt Disney sort de sa boîte

À la Maison de la Culture d’Amiens, les 30es Rendez-Vous de la Bande Dessinée accueillent « Mickey, tout a commencé par une souris ». L’exposition du Fonds Glénat, visible du 5 juin au 14 septembre 2026, remonte le fil d’une icône née au cinéma, passée par la presse et devenue, vitrine après vitrine, une petite machine à souvenirs.

05/06/2026, 15:32

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Pompier volontaire, autrice, éditrice : l’incroyable trajectoire de Fanny Destenay

Il y a des parcours qui avancent par bifurcations successives, mais toujours dans la même direction. Chez Fanny Destenay, l’énergie frappe d’abord : ancienne professionnelle de l’hôtellerie, passée, entre autres, par les pompiers volontaires, puis par la politique, l’écriture, les réseaux sociaux, les livres jeunesse et désormais l’édition, elle donne l’impression de transformer chaque expérience en terrain d’action.

05/06/2026, 15:10

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“Les Grecs et les Romains nous apprennent l’esprit critique”

Marraine de la 5e édition de Passeurs de Livres, à Alès, Laure de Chantal y revient avec un attachement particulier. Normalienne, agrégée de lettres classiques, directrice de plusieurs collections aux Belles Lettres, autrice de nombreux ouvrages sur l’Antiquité, la mythologie et la langue française, elle voit dans ce festival un lieu où se rejoignent deux fidélités : les livres et les Cévennes.

04/06/2026, 18:11

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Librairie indépendante : derrière le récit héroïque, une brutale réalité économique

En 2024, David Piovesan proposait une analyse des Rencontres nationales de la librairie, qui s'étaient déroulées à Strasbourg : désormais, le marché de la librairie se relit sous un jour plus politique. Les libraires ont bâti un récit collectif puissant face aux plateformes. Reste une épreuve plus rude : convertir cette identité professionnelle en modèle économique durable.

04/06/2026, 16:55

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Passeurs de Livres : le pari des sciences humaines au cœur des Cévennes

Jeudi 4 juin au matin, avenue Carnot, le festival n’a pas encore ouvert officiellement au public. Les stands achèvent de se monter, certains exposants prennent leurs marques, l’équipe règle les derniers détails techniques - jusqu’à ce compteur de visiteurs qu’il faut encore retrouver pour suivre au plus juste la fréquentation du salon. Malgré l’effervescence des derniers préparatifs, Franck Belloir, directeur du festival Passeurs de Livres, a pris le temps de nous répondre.

04/06/2026, 16:30

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L'union fera-t-elle la force des librairies indépendantes ?

La vente en ligne a changé d’échelle. Pour rester visibles, les librairies indépendantes doivent-

elles construire une puissance collective ? Renny Aupetit, propriétaire de la librairie Le Comptoir des Lettres (Paris, 5e), pose la question.

04/06/2026, 11:47

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Darwin et les bas-bleus : entretien avec Françoise Lavocat

Paru en mai 2026 aux éditions Station Zapata, Darwin et les bas-bleus, de Françoise Lavocat, nous plonge dans le monde politique et littéraire de la première moitié du XIXe siècle.

02/06/2026, 15:44

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Rochefort et les tristesses de l’enfance de Pierre Loti

Les petites poupées, collées sur des morceaux de carton, sont si minuscules, si délicates, qu’elles semblent n’exister que par la fantaisie d’un enfant : des nuages soufflés par le rêve, fragiles comme les bateaux des pêcheurs bretons qui naviguaient pendant des mois dans la brume, autour de l’Islande.

02/06/2026, 11:10

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“Je ne regrette aucun message” : Tommaso Debenedetti, 15 ans à inventer la mort d'écrivains

Il affirme être Tommaso Debenedetti, faussaire médiatique passé des fausses interviews littéraires aux fausses annonces de décès d’écrivains. Dans cet entretien (réalisé par email), où l’identité même de l’interlocuteur impose une prudente réserve, il revendique ses canulars comme une enquête permanente sur la crédulité des médias, l’autorité des institutions et la puissance émotionnelle de la mort à l’ère des réseaux sociaux.

02/06/2026, 10:39

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Gilles Francescano veut “offrir au monde de l’imaginaire le plus beau des festivals”

Directeur artistique des Imaginales depuis quatre ans, et acteur de l'événement depuis toujours, Gilles Francescano dresse un premier bilan de cette édition consacrée au thème « Alter ego ». Entre affluence, chaleur exceptionnelle, place de l’autre, relation gémellaire, accessibilité et avenir du festival, il défend une ambition claire : faire des Imaginales un lieu de pensée libre, d’accueil et de circulation entre les auteurs, les publics et la ville.

01/06/2026, 16:07

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Uranium, spectres et totalitarisme : le roman tchèque qui secoue les Imaginales 

Aux Imaginales, la Tchèque Lenka Elbe présentait Uranova, son premier roman, publié en français aux Forges de Vulcain dans une traduction d’Eurydice Antolin. Un livre ambitieux, impressionnant, difficile à ranger dans une seule case : enquête, roman d’amour endeuillé, récit politique, horreur, fantastique, humour noir, mémoire familiale et histoire tchèque s’y contaminent sans cesse. Au centre, une ville réelle : Jáchymov.

31/05/2026, 18:45

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Christopher Bouix, coup de coeur 2026 : “La littérature doit mordre ou griffer”

Coup de cœur des Imaginales 2026, Christopher Bouix arrive à Épinal avec une œuvre déjà multiple : un triptyque d’anticipation sur l’intelligence artificielle et les futurs déshumanisés, un roman d’horreur où les enfants massacrent les adultes, un passé d’auteur jeunesse repéré par Netflix, mais aussi un détour plus ancien par l’Antiquité, les textes grecs et latins, Socrate, la démocratie et les sorcières. Rencontre avec un écrivain qui aime les livres noirs, drôles, mordants, et les questions que le futur pose au présent.

31/05/2026, 14:00

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Canicules : quand la France étouffe sous les alertes météo

La France ne connaît pas une canicule généralisée, mais certains départements restent concernés par une vigilance canicule, après un épisode de chaleur inédit pour un mois de mai. Derrière le dôme anticyclonique, la masse d’air subtropicale et le réchauffement climatique, la question météorologique se déplace : non plus seulement combien de degrés, mais quelles vies deviennent plus fragiles sur une planète moins habitable ?

30/05/2026, 16:10

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François Richard : “Vivre est le seul vrai choix”

C’est une épiphanie littéraire. François Richard fait paraître aux éditions du Grand Souffle Division Eidola, le troisième tome de son cycle V I E, qui peut se lire indépendamment des deux précédents bien qu’il en tire les fils narratifs jusqu’au bout de la nuit. Une épiphanie dans laquelle l’auteur manifeste la réalité cachée comme fin de la quête de ses personnages. Exacerbation, comme une bombe à fragmentation, du précepte proustien dans Le Temps retrouvé : « La vraie vie, la vie enfin découverte et éclaircie, la seule vie par conséquent réellement vécue, c’est la littérature. » Par Olivier Stroh.

29/05/2026, 11:12

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IA et livres : la France protège, mais sait-elle vendre ?

En Corée du Sud, le livre ne se défend plus seulement contre l’IA : il devient une donnée qualifiée, négociable, rémunérée. En France, le législateur avance par un autre chemin, plus contentieux mais décisif : rendre prouvable l’usage des œuvres par les modèles. Entre opt-out, AI Act et présomption d’utilisation, l’industrie du livre quitte l’indignation pure pour entrer dans le dur du rapport de force.

21/05/2026, 13:00

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“Le libraire ne reste peut-être qu’un commerçant”

Tout le secteur du livre s'interroge aujourd'hui sur la place des librairies indépendantes face à la montée de l’extrême droite, le poids du groupe Bolloré dans l’édition et la responsabilité des libraires dans la défense du pluralisme démocratique. Dans ce texte proposé par Christophe Marie, co-gérant de la librairie Au saut du livre, à Joigny, dans l’Yonne, tout un pan de l'industrie du livre est questionné. Et ses clients avec lui.

21/05/2026, 10:21

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“Un potager résilient, c’est être prêt à devenir autonome le jour où c’est nécessaire”

Après une carrière dans l’industrie du jeu vidéo, Didier Flipo a choisi le maraîchage bio, le sol vivant et la transmission. Avec Le Potager résilient, il propose bien plus qu’un guide de jardinage : une réflexion concrète sur l’autonomie, la résilience et notre rapport au vivant. Entre écologie pratique, production de semences, soin des sols et critique des faux conseils circulant en ligne, il défend une approche patiente, pédagogique et profondément ancrée dans le réel. Un entretien où le potager devient aussi une manière de penser le monde contemporain.

20/05/2026, 14:48

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Pour une édition de proximité : Le Cercle ouvert, publier moins pour mieux lire

Avec Le Cercle ouvert, Mathieu Larnaudie et Bertrand Py défendent une maison à la production resserrée, attentive aux auteurs, aux libraires et aux lecteurs. Adossée à Terre Neuve et donc au groupe Albin Michel, elle publiera ses premiers titres le 20 août 2026 autour d’une idée presque révolutionnaire : moins publier pour mieux accompagner les livres et refaire communauté, sans céder sur le catalogue.

19/05/2026, 17:29

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“Acheter un livre dans une librairie indépendante, c’est presque militant”

À Limoges, la librairie jeunesse Rêv’en Pages, ouverte depuis plus de quarante ans, est en redressement judiciaire. Confrontée à la hausse de ses charges et à la baisse du panier moyen, sa gérante, Rachel Faure-Lencroz, cherche à adapter son fonctionnement : changement de transporteur, projet de librairie mobile, développement de la romance, du young adult et de l’occasion.

 

19/05/2026, 12:13

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Xavier Coste : comment 1984 est devenu “le projet de [sa] vie”

À Palaiseau, les planches de Xavier Coste autour de 1984 et du Journal de 1985 dévoilent les coulisses d’une obsession graphique née à l’adolescence. Dans le cadre du salon Dimension, croquis, originaux et reproductions éclairent la construction d’un univers dystopique où l’adaptation devient affaire d’émotion, de fidélité intérieure et de vision.

 

18/05/2026, 17:15

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Après Grasset, Canal+ : quand la critique de Bolloré vaut liste noire

Canal+ a donné un nom à la peur qui traverse désormais l’édition : la liste noire. L'intervention de Maxime Saada, président du directoire de Canal+, qui refuse désormais de travailler avec les 600 personnes ayant signé une petition contre son patron, Vincent Bolloré, introduit une singulière logique de groupe. 

18/05/2026, 13:09

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Murielle Compère-Demarcy : Artaud, le feu du langage

Originaire de Compiègne, très active dans le milieu littéraire, Murielle Compère-Demarcy, qui signe parfois MCDem, dirige depuis 2022 la collection « Présences d’écriture » aux éditions Douro, et rédige de nombreuses chroniques pour diverses revues. Auteure d’une vingtaine de livres, Murielle Compère-Demarcy semble, entre autres, très marquée par Antonin Artaud, auquel elle consacre Alchimiste du soleil pulvérisé en 2019, recueil publié chez Z4. Par Étienne Ruhaud.

18/05/2026, 10:30

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Étienne Klein perd son doctorat après une enquête sur le plagiat de sa thèse “Je suis plus français que toi, parce que moi, j’ai choisi” : dans les allées de Passeurs de Livres Lionnel Astier : “Tout ce qui leur restait, c’était la parole” Que lire cet été ? Les choix des académiciens Goncourt
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