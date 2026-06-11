Rimbaud, ce dieu aux yeux vides

Rimbaud, c'est comme Messi, on se demande quel dieu se cache derrière ces yeux vides. L’explication arrive toujours trop tard. On peut empiler les notices, les variantes, les correspondances, les appareils critiques, le mystère est là, intact, presque insolent.
Cette nouvelle édition poche des Œuvres complètes, sous la direction d’Adrien Cavallaro, propose d'y pénétrer, pour pas cher, et avec ce qu'il faut en notices et notes pour les plus intello. Dans le premier volume, les textes de jeunesse, les compositions latines, les premiers poèmes, les lettres, les versions. Rimbaud au travail, déjà prodigieux, déjà fuyant.
Le Dormeur du val, Voyelles, Le Bateau ivre, Les Effarés, Le Cœur du pitre, Chant de guerre parisien, Mes petites amoureuses, Les Chercheuses de poux, Les Poètes de sept ans. Banville, Izambard, Demeny, Verlaine ou Delahaye. « Je est un autre », « Il faut être absolument moderne », « Le Poète se fait voyant », devenues des divins poncifs.
À LIRE - “Rimbaud nous demande justement de repenser ce qu’est la modernité”
Le second volume, L'Éternité, d'autres poèmes, Une saison en enfer, Les Illuminations et une sélection de lettres allant jusqu’en 1875, « l’année où Rimbaud se tait, et où il entre dans la légende ». Il faut se taire dans cette zone imprenable, où l’œuvre devient à la fois expérience, rupture et disparition.
J’ai embrassé l’aube d’été.
Rien ne bougeait encore au front des palais. L’eau était morte. Les camps d’ombres ne quittaient pas la route du bois. J’ai marché, réveillant les haleines vives et tièdes, et les pierreries regardèrent, et les ailes se levèrent sans bruit.
La première entreprise fut, dans le sentier déjà empli de frais et blêmes éclats, une fleur qui me dit son nom.
Je ris au wasserfall blond qui s’échevela à travers les sapins : à la cime argentée je reconnus la déesse.
Alors je levai un à un les voiles. Dans l’allée, en agitant les bras. Par la plaine, où je l’ai dénoncée au coq.
A la grand’ville elle fuyait parmi les clochers et les dômes, et courant comme un mendiant sur les quais de marbre, je la chassais.
En haut de la route, près d’un bois de lauriers, je l’ai entourée avec ses voiles amassés, et j’ai senti un peu son immense corps. L’aube et l’enfant tombèrent au bas du bois.
Au réveil il était midi.
Arthur Rimbaud, Aube, Illuminations
Publiée le
11/06/2026 à 18:33
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