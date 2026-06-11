Rimbaud, ce dieu aux yeux vides

Rimbaud, c'est comme Messi, on se demande quel dieu se cache derrière ces yeux vides. L’explication arrive toujours trop tard. On peut empiler les notices, les variantes, les correspondances, les appareils critiques, le mystère est là, intact, presque insolent.

Cette nouvelle édition poche des Œuvres complètes, sous la direction d’Adrien Cavallaro, propose d'y pénétrer, pour pas cher, et avec ce qu'il faut en notices et notes pour les plus intello. Dans le premier volume, les textes de jeunesse, les compositions latines, les premiers poèmes, les lettres, les versions. Rimbaud au travail, déjà prodigieux, déjà fuyant.

Le Dormeur du val, Voyelles, Le Bateau ivre, Les Effarés, Le Cœur du pitre, Chant de guerre parisien, Mes petites amoureuses, Les Chercheuses de poux, Les Poètes de sept ans. Banville, Izambard, Demeny, Verlaine ou Delahaye. « Je est un autre », « Il faut être absolument moderne », « Le Poète se fait voyant », devenues des divins poncifs.

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Le second volume, L'Éternité, d'autres poèmes, Une saison en enfer, Les Illuminations et une sélection de lettres allant jusqu’en 1875, « l’année où Rimbaud se tait, et où il entre dans la légende ». Il faut se taire dans cette zone imprenable, où l’œuvre devient à la fois expérience, rupture et disparition.