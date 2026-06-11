Le programme complet du Salon du Roman Historique de Levallois 2026

Présidée cette année par Adélaïde de Clermont-Tonnerre, l’édition 2026 proposera deux jours de rencontres, de dédicaces, de cafés littéraires, d’ateliers jeunesse, de bande dessinée et de rendez-vous autour de l’Histoire. Une centaine d’auteurs et d’artistes sont attendus pour explorer les multiples formes du récit historique : romans, biographies, essais, littérature jeunesse, BD et récits du réel.

Sous le thème « L’Histoire à la croisée des destins », la programmation abordera notamment les secrets de famille, les héritages, les grandes affaires criminelles, les guerres, l’Occupation, les figures historiques, l’Amérique, Venise, la Russie ou encore les liens entre mémoire intime et grande Histoire.

Parmi les temps forts figurent le grand entretien avec Adélaïde de Clermont-Tonnerre, les conversations avec Noëlle Châtelet, Tobie Nathan et Yasmina Khadra, ainsi que la remise du Prix des lecteurs de Levallois et du Prix des jeunes lecteurs. Des ateliers jeunesse et BD, une exposition, une projection-rencontre autour du film Révolution de Hugh Hudson, un jeu de l’oie géant et un concert autour des musiques de Miyazaki compléteront le programme.

Le salon est organisé par la Ville de Levallois, avec le soutien de plusieurs partenaires institutionnels et culturels. Les librairies levalloisiennes Les Beaux Titres, Bulles de Salon, Charlylit et Sevezen accompagneront les séances de dédicaces.

Le programme complet du 15e Salon du Roman Historique de Levallois, avec le détail des rencontres, dédicaces, ateliers, animations jeunesse, informations pratiques et prix littéraires décernés pendant l’événement, est à retrouver ci-dessous :

Crédits photo : Salon du Roman Historique de Levallois

Par Hocine Bouhadjera

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