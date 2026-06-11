Gallimard répond aux accusations de Boualem Sansal dans La Légende

Les éditions Gallimard ont rejeté les accusations portées contre elles par Boualem Sansal, dans son livre La Légende et dans plusieurs entretiens accordés autour de sa parution. L’écrivain franco-algérien, qui a quitté son éditeur historique pour rejoindre Grasset, met en cause la maison de la rue Gaston-Gallimard pour son attitude pendant et après sa détention en Algérie.
Le 11/06/2026 à 18:16 par Hocine Bouhadjera
0 Réactions | 0 Partages
Publié le :
11/06/2026 à 18:16
0
Commentaires
0
Partages
Dans une mise au point citée par l'AFP, Gallimard affirme que Boualem Sansal « a fait ses choix, politiques, financiers et éditoriaux », et qu’il ne peut en faire porter la responsabilité à son ancienne maison. L’éditeur conteste surtout l’idée d’avoir imposé à l’écrivain une ligne prudente ou diplomatique à l’égard du régime algérien durant son incarcération.
Gallimard estime que Boualem Sansal lui attribue « un rôle qu’elles n’ont jamais joué » pendant sa détention et après sa libération. La maison dénonce une reconstruction des faits dans laquelle elle serait devenue le symbole d’une modération forcée, voire d’un abandon matériel. « L’addition des approximations et des ellipses ne fait pas une vérité », répond-elle, en visant directement le récit livré par l’écrivain dans La Légende et dans ses interventions médiatiques.
Publié le 2 juin chez Grasset, La Légende revient sur l’année de détention de Boualem Sansal en Algérie. L’écrivain, incarcéré le 16 novembre 2024 pour « atteinte à l’unité nationale », a été gracié et libéré le 12 novembre 2025. Grasset présente le livre comme le témoignage d’un homme qui entend reprendre possession de son histoire après avoir été « largement diffusée, analysée et jugée » sans qu’il puisse lui-même s’exprimer.
Dans l’ouvrage, Boualem Sansal règle aussi ses comptes avec plusieurs acteurs de son retour en France, dont son ancienne maison. L’auteur de 81 ans, publié pendant près de trois décennies par la maison, se montre particulièrement sévère avec Antoine Gallimard. Il affirme notamment que son ancien éditeur l’aurait contraint à quitter rapidement le logement où il avait été hébergé après son arrivée à Paris, allant jusqu’à dire qu’il s’était senti « mis à la rue », comme « un SDF ».
Cette accusation avait déjà été développée par Boualem Sansal dans un entretien à France Inter, le 26 mai. Interrogé sur les raisons de son départ de Gallimard, entre désaccord politique et raisons matérielles, l’écrivain répondait : « Les deux. » Il disait avoir commencé La Légende à la demande de Gallimard, avant de choisir Grasset, sur fond de désaccord quant à la ligne à tenir après sa libération : fermeté contre le régime algérien pour lui, prudence diplomatique supposée chez son ancien éditeur.
L’épisode de l’appartement cristallise cette rupture. Boualem Sansal a affirmé qu'Antoine Gallimard lui aurait demandé de quitter les lieux dans un délai très bref, d’abord « sous huitaine », puis avec une possibilité de « quinzaine ». Il raconte avoir répondu à Antoine Gallimard : « Tu me mets à la rue, SDF, je suis malade, je sors de prison, je n’ai rien, je vais aller où ? » D’après Libération, Antoine Gallimard souhaitait récupérer l’appartement pour sa fille et aurait accordé à l’écrivain un délai d’un mois pour trouver une autre solution.
L’autre point de tension est financier. Boualem Sansal a désormais reconnu que l’offre de Grasset avait compté dans sa décision. Il a confirmé avoir reçu un à-valoir d’un million d’euros, contre 100.000 euros proposés par Gallimard. Ce point tranchait avec ses déclarations précédentes, notamment en avril sur TV5 Monde, où il assurait que son transfert n’était « pas une question d’argent ».
Le passage chez Grasset s’inscrit dans un contexte tendu : l’arrivée de Boualem Sansal est survenue après l’éviction d’Olivier Nora, suivie du départ annoncé de plusieurs auteurs. Boualem Sansal assume pourtant son choix et s’étonne des critiques : « Comment on découvre, quatre ans plus tard, que Grasset appartient à Bolloré ? »
Mais La Légende revient d’abord sur sa détention en Algérie, vécue comme une dépossession. Privé de papier et de stylo, l’écrivain raconte avoir perdu jusqu’à son identité : « Je n’étais plus Boualem Sansal. J’étais un prisonnier, 46.611. » À Koléa, ses codétenus le surnomment « La Légende », projetant sur lui un espoir de libération collective. Il décrit aussi une solitude extrême : « Pendant deux mois, pas d’avocat, pas de femme », et une cohabitation hostile avec des détenus islamistes.
Le récit prend aussi une dimension politique lorsque l’auteur critique le régime algérien, mais aussi la diplomatie française. Il reproche à Paris d’avoir privilégié une voie trop prudente, là où il estime qu’un rapport de force plus ferme aurait dû être engagé. Sa libération a finalement été obtenue après une demande du président allemand Frank-Walter Steinmeier au président algérien Abdelmadjid Tebboune, qui a répondu favorablement à cette médiation présentée comme humanitaire.
Dans le livre comme dans ses entretiens, Boualem Sansal assume une ligne dure. Il dit se reconnaître davantage dans les positions de Bruno Retailleau, partisan d’un affrontement plus direct avec le pouvoir algérien, que dans celles d’une diplomatie plus prudente. Il ne s’agit pas, affirme-t-il, de rompre avec l’Algérie, mais de cesser de « trembler » devant son régime.
Crédits photo : Boualem Sansal (Waltercolor, CC BY-SA 4.0)
DOSSIER - Olivier Nora évincé : ce que cache vraiment son départ de Grasset
Par Hocine Bouhadjera
Contact : hb@actualitte.com
Plus d'articles sur le même thème
L’écrivain, scénariste et réalisateur Mehdi Charef est mort à 73 ans. Sa famille et son éditeur, Hors d’atteinte, ont annoncé qu’il s’était éteint « dans son sommeil », à son domicile en Île-de-France, dans la nuit du 9 au 10 juin 2026.
11/06/2026, 17:51
Le 14 septembre 2026, Michel Butor aurait eu cent ans. Connu pour ses quatre romans des années 1950, il a consacré l'essentiel de son œuvre à explorer d'autres formes d'écriture, en dialogue avec les arts, les langues et les cultures qu'il découvre au fil de ses voyages. Expositions, colloques, lectures et rééditions se déploient en France et à l'international pour célébrer ce centenaire.
08/06/2026, 16:01
L’artiste franco-iranienne Marjane Satrapi, autrice de la bande dessinée Persepolis, est morte jeudi 4 juin à l’âge de 56 ans, a annoncé son entourage à l’AFP. « Marjane Satrapi [est] morte de tristesse un peu plus d’un an après le décès de Mattias Ripa, son mari et l’amour de sa vie », ont souligné ses proches.
04/06/2026, 12:10
À l’occasion de sa participation au Marché de la Poésie, qui s’ouvre mercredi 3 juin, Milène Tournier partage avec nous un texte inédit autour d’un objet modeste et familier : la petite cuillère. De ce fragment du quotidien, la poétesse fait surgir une méditation sensible sur l’enfance, l’écriture, la mémoire et le geste de saisir ce qui échappe.
01/06/2026, 12:35
La Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme (Licra) apporte son soutien à Joann Sfar, visé ces derniers jours par un appel au boycott lancé par le collectif Culture en lutte 13 à l'occasion de sa venue au festival marseillais Oh les Beaux Jours.
01/06/2026, 12:31
C’est avec une immense tristesse et une profonde reconnaissance que les Éditions du Seuil apprennent à ActuaLitté la disparition d’Edgar Morin, disparu à l’âge de 104 ans, et en saluent la mémoire. Penseur du temps présent et figure majeure de la vie intellectuelle française, Edgar Morin a, tout au long de sa vie, éclairé notre époque par son humanisme et la force de sa pensée, construisant une œuvre foisonnante.
30/05/2026, 08:50
La venue de Joann Sfar au festival littéraire Oh les beaux jours !, à Marseille, suscite une vive controverse. Quelques jours avant son concert dessiné à La Criée, le collectif Culture 13 en lutte a appelé au boycott de l’auteur, l’accusant de relayer un discours favorable à la politique israélienne. Face à ces critiques, le dessinateur, le festival, plusieurs responsables politiques, le Crif Marseille-Provence et l’Observatoire de la liberté de création ont pris publiquement position pour défendre sa participation à l’événement.
29/05/2026, 13:16
Corinne Stanciu Lacroix a quitté la France, où elle exerçait comme chirurgien-dentiste, pour s’installer en Grande-Bretagne et se consacrer à l’écriture. Dans La Mansuétude des orques est immense, son premier roman, elle puise dans son expérience du Dartmoor, ses paysages sauvages et sa rencontre avec le monde animal. Le livre paraîtra le 3 juin 2026 aux éditions du Rouergue.
28/05/2026, 17:47
Sous la signature collective Infernus Iohannes, 11 ouvrages paraîtront simultanément à la rentrée 2026, chez 11 éditeurs différents. Baptisée Retour au goudron, cette publication chorale marquera la fin annoncée du post-exotisme, l’édifice littéraire construit depuis les années 1980 par Antoine Volodine et ses hétéronymes. Gallimard, pourtant lié à une partie de ce parcours, n’a pas rejoint l’opération.
28/05/2026, 12:23
Boualem Sansal avait déjà choisi France Inter, quelques jours après sa libération. Il y revient pour sa première interview autour de La Légende, publié chez Grasset le 2 juin prochain. À l’époque, l’entretien avait été réalisé chez Gallimard. Cette fois, l’écrivain évoque sa rupture avec Antoine Gallimard, entre désaccord politique, à-valoir très supérieur proposé par Grasset, et un appartement à quitter rapidement...
26/05/2026, 18:22
Pour le premier rendez-vous de sa carte blanche à la Comédie du Livre de Montpellier, Salomé Saqué a choisi d’inviter l’autrice et dessinatrice Blanche Sabbah. Connue pour Mythes & Meufs, publié chez Dargaud, elle rencontre depuis plusieurs années un large lectorat avec ses bandes dessinées féministes, militantes et politiques. ActuaLitté a eu l'occasion de s'entrenir avec l'autrice en marge de la carte blanche.
23/05/2026, 16:33
Le pédiatre et essayiste Aldo Naouri est mort le 18 mai 2026 à Paris, à l’âge de 88 ans. Figure médiatique de la pédiatrie française, spécialiste des relations intrafamiliales et auteur d’une vingtaine d’ouvrages consacrés à l’enfance, à l’éducation et à la famille, il aura marqué pendant plusieurs décennies les débats sur la parentalité, tout en suscitant de vives controverses.
22/05/2026, 14:53
L’autrice Kat Thibault annonce le retour de Manakiel et Sowl dans son édition collector, à l’occasion d’une nouvelle campagne de précommande sur Ulule. Déjà plébiscité par ses lecteurs et lectrices depuis sa sortie, ce roman compagnon de la saga Children of the Sun revient dans une version enrichie avec un jaspage et des pages de garde.
21/05/2026, 11:56
Hanté par Faulkner et Cioran, Irvine Welsh et le rappeur Lino pour son art de la punchline, Benoît Legemble esquisse dans son premier roman un drame familial ancré dans le monde des travailleurs de l’ombre et des déshérités de la gentrification écossaise. En somme, l’itinéraire des sans-dents et de leur appétence pour toutes les drogues à leur disposition lorsqu’il s’agit d’oublier un horizon que la société leur a définitivement barré.
20/05/2026, 16:13
Vingt ans après Gomorra (trad. Vincent Raynaud), Roberto Saviano a fait du Salon du livre de Turin un lieu de bilan et d’alerte. L’écrivain a relié le coût personnel de son enquête sur la Camorra à la saturation de l’information et aux tensions politiques autour de la culture italienne. Une intervention qui replace le livre au cœur des enjeux d’édition, de médias, de liberté d’expression et de hiérarchie des faits dans l’espace public contemporain du pays.
18/05/2026, 12:08
Au théâtre Diana de Naples, Roberto Saviano a reçu le Prix Elsa Morante jeunesse pour l’engagement civil. Devant près de mille élèves, l’auteur a opposé au récit d’une ville sauvée par le tourisme une alerte sur l’accès clandestin aux armes. Son intervention, rapportée par La Repubblica Napoli, replace le livre primé dans un débat sur sécurité, formation et travail, loin d’une réponse réduite à l’ordre public ou à l’image urbaine vendue seule.
12/05/2026, 15:41
Couronné par le prix Alfaguara 2026, David Toscana revient, dans son nouveau roman, sur l’aveuglement de soldats bulgares par Basile II après la bataille de Klyuch, au col du Kleidion, en 1014. Un entretien accordé à EFE éclaire l’ambition du livre : déplacer l’histoire vers la perception, la mémoire des vaincus et le rôle du lecteur face aux récits que le pouvoir n’a pas conservés, au plus près de la survie d’un peuple et de sa langue.
12/05/2026, 11:49
Je n’ai pas écrit Requiem pour un cri pour vous divertir. Il est né d’un silence fracassant, le jour où j’ai découvert que certains cris n’avaient jamais été entendus. Les polars évoquent souvent des crimes visibles où les tueurs ensanglantés naissent de faits divers, où les monstres rassurent parce qu’ils ont un visage, une histoire que l’on peut démanteler. Par Marie Capron.
12/05/2026, 09:47
Le romancier japonais Koji Suzuki, connu dans le monde entier pour avoir imaginé l’univers de Ring, est mort le 8 mai 2026 dans un hôpital de Tokyo, des suites d’une maladie non révélée par les médias japonais. Il avait 68 ans. Né à Hamamatsu, dans la préfecture de Shizuoka, l’écrivain laisse une œuvre qui aura profondément marqué la littérature d’horreur contemporaine, mais aussi le cinéma japonais et international.
11/05/2026, 12:22
François Pacaud revient sur la naissance de D’ombres et de crocs, roman fantastique ancré dans la Creuse de son enfance. Un territoire familier devenu matière romanesque, où le silence, les forêts et les secrets familiaux font peu à peu vaciller le réel.
11/05/2026, 11:07
De nouvelles lettres inédites de J.D. Salinger viennent d’être dévoilées par le libraire londonien Peter Harrington Rare Books. Une découverte précieuse tant l’auteur de L’Attrape-cœurs demeure une figure insaisissable de la littérature américaine. Dans cette correspondance adressée à son éditeur au début des années 1950, l'Américain évoque son refus d’être défini par ses origines juives et irlandaises, son rapport compliqué à la célébrité… et sa volonté farouche de protéger son œuvre de toute lecture biographique.
11/05/2026, 10:49
Les éditions des femmes-Antoinette Fouque publieront le 11 juin 2026 un coffret poche consacré à Anaïs Nin. L’ensemble rassemblera trois textes majeurs de l’autrice : La Maison de l’inceste, Un hiver d’artifice et La Cloche de verre, accompagnés d’un livret inédit illustré de photographies et de facsimilés de lettres manuscrites.
08/05/2026, 08:04
Le jeudi 7 mai prochain, les membres de l'Académie française sont appelés à voter pour élire une personnalité au fauteuil 18, précédemment occupé par Mario Vargas Llosa. 9 candidatures ont été reçues et acceptées par l'institution.
05/05/2026, 12:11
L’Institut français en Inde et l’Ambassade de France en Inde initient la quatrième édition de Villa Swagatam, un programme de résidences croisées conçu pour favoriser un dialogue artistique et littéraire durable entre la France et l’Asie du Sud. Le dépôt des candidatures est ouvert jusqu'au 31 mai prochain.
05/05/2026, 10:47
La poète, romancière et essayiste québécoise Madeleine Gagnon, née en 1938 à Amqui, est décédée le 30 avril dernier à l'âge de 87 ans. Elle laisse derrière elle une œuvre aussi foisonnante que respectée, qui a nourri les combats féministes et participé à la libération de la parole des femmes.
04/05/2026, 10:26
L’autrice et agente littéraire galloise Rhian Thomas-Parry, également connue professionnellement sous le nom de Rhian Parry, est morte le 25 avril 2026, à l’âge de 30 ans, après un diagnostic de cancer de stade 4, rapporte The Bookseller. Elle était entourée de son époux Hugh et de sa famille.
30/04/2026, 18:06
Roger Establet est mort le 8 avril 2026 à Rognes, dans les Bouches-du-Rhône, à l’âge de 88 ans. Ancien élève de l’École normale supérieure, agrégé de philosophie devenu sociologue, il a marqué la sociologie française par ses travaux sur l’école, les inégalités sociales et les transformations des liens sociaux, souvent menés avec Christian Baudelot.
29/04/2026, 15:33
L’Association des traducteurs littéraires de France (ATLF) a procédé au renouvellement de son bureau à l’issue de son conseil d’administration du 17 avril 2026. Cette nouvelle équipe dirigeante est élue pour une durée d’un an, renouvelable.
28/04/2026, 16:13
Un des principaux artisans des succès éditoriaux de la maison d'édition Marvel, Gerry Conway, est mort le 27 avril à l'âge de 73 ans, a confirmé le groupe. Le scénariste venait d'entrer au sein du Will Eisner Comic Awards Hall of Fame et a marqué l'histoire des comics par ses personnages forts et des péripéties à l'impact émotionnel particulièrement puissant.
28/04/2026, 15:57
Après l’annulation du FIBD 2026, Denis Bajram rappelle que la chute du festival ne vient pas d’abord des pouvoirs publics, mais du boycott des autrices et auteurs. Si le texte ne modifie pas les faits établis : l’annulation du FIBD 2026 résulte d’un faisceau de facteurs — boycott, retrait des financeurs, crise de gouvernance.
28/04/2026, 15:53
Le dessinateur et scénariste néerlandais Dick Matena est mort le 26 avril 2026, deux jours après son 83e anniversaire. Auteur prolifique, formé chez Maarten Toonder avant de devenir l’une des figures les plus mobiles de la bande dessinée des Pays-Bas, il laisse une œuvre traversée par l’humour, la science-fiction, l’expérimentation graphique et l’adaptation littéraire.
27/04/2026, 11:36
David Malouf, mort le 22 avril à 92 ans, occupait une place centrale dans la littérature australienne contemporaine. Romancier, poète, essayiste et librettiste, il a construit une œuvre ample, traversée par Brisbane, l’histoire coloniale et les grands récits fondateurs. De Johnno à Ransom, en passant par Remembering Babylon, son parcours mesurait l’influence mondiale acquise par les lettres australiennes.
24/04/2026, 11:29
L’auteur de bande dessinée Jean-Benoît Meybeck, dit Meybeck, est mort en avril 2026 à l’âge de 53 ans, nous apprend le Syndicat National des Auteurs et des Compositeurs, dont il fut l’une des figures. Le natif de Grenoble laisse derrière lui une œuvre marquée par l’engagement, la transmission et une exigence intellectuelle constante, ainsi qu’un souvenir fort auprès de ses pairs.
24/04/2026, 11:14
L’écrivain de science-fiction Dominique Douay est mort le 19 avril 2026, à l’âge de 82 ans. Né le 16 mars 1944 à Romans-sur-Isère, il laisse derrière lui une œuvre singulière, marquée par les engagements politiques et les expérimentations formelles qui ont traversé la science-fiction française des années 1970 à aujourd’hui.
23/04/2026, 17:20
La romancière Camille Laurens a été nommée présidente de la Maison Roger Martin du Gard, à Sérigny (Orne), explique Ouest-France. Membre du jury du prix Goncourt, elle succède à la tête de ce lieu consacré à l’écrivain, prix Nobel de littérature en 1937, dont elle devra accompagner les activités et la gestion.
21/04/2026, 14:54
Autres articles de la rubrique Métiers
Ce 11 juin, la proposition de loi relative à l'instauration d'une présomption d'utilisation des contenus culturels par les fournisseurs d'intelligence artificielle devait être examinée, en première lecture, à l'Assemblée nationale, après son adoption, en avril, par le Sénat. Le sujet a toutefois été relégué à la toute dernière place de l'ordre du jour en raison de nombreux amendements, dont une large partie a été déposée par le groupe macroniste Ensemble pour la République, présidé par Gabriel Attal.
11/06/2026, 16:36
Michel Lafon republie le 9 juillet Moonwalk, la seule autobiographie signée Michael Jackson. Portée par le succès du biopic Michael, cette nouvelle édition s’annonce comme l’un des retours éditoriaux marquants de l’été : la maison indique un premier tirage de 20.000 exemplaires et des précommandes déjà installées en tête des classements. La première édition, sortie en août 2009, s'est écoulée à plus de 35.000 exemplaires.
11/06/2026, 16:29
Après une première vie dans un recueil caritatif, Les Monstres Anonymes d’Eidole s’apprêtent à conquérir, de nouveau, le cœur des lecteurs. Cette fois-ci, ils ne pourront compter que sur eux-mêmes pour distraire l’assemblée, très critique, des adolescents.
11/06/2026, 15:30
Penguin Random House India ne fournira donc pas The Once and Future Riot, le nouveau livre de Joe Sacco consacré aux violences communautaires de Muzaffarnagar en 2013. L’éditeur invoque un contrôle juridique préalable, notamment une carte aux frontières jugées inexactes et des demandes de citations restées sans réponse.
11/06/2026, 13:21
Dans plusieurs bibliothèques nord-américaines, les automates de prêt, retour, tri ou retrait font littéralement partie de l'équipe. Des équipes les surnomment Glinda, Irma, Jean, James ou The Bookinator. Rapportée par Bibliotheca, l’anecdote amuse, mais elle dit aussi quelque chose du quotidien professionnel : l’automatisation s’apprivoise parfois par le langage et l’humour interne.
11/06/2026, 12:56
Le groupe Auzou a annoncé le rachat de Gulf stream Éditeur, conclu le 7 mai 2026. La maison nantaise, présente dans les livres jeunesse, les romans, les documentaires, les albums, la carterie et l’illustration, conserve son équipe, sa direction générale et son implantation, tandis que la diffusion de ses catalogues passe chez EDI à compter de janvier 2027.
11/06/2026, 12:10
En première lecture, le Sénat a adopté la proposition de loi des sénatrices Laure Darcos et Sylvie Robert, qui fait entrer dans la loi plusieurs éléments découlant de négociations interprofessionnelles. Malgré un avis favorable plutôt surprenant de la part du gouvernement, la « clause de confiance » n'a pas été ajoutée au texte. Les coauteures du texte assurent cependant qu'elles poursuivront le travail sur la protection des intérêts moraux et matériels de l’auteur en cas de changement de ligne éditoriale ou de rachat de maison d'édition.
11/06/2026, 11:58
Le jeudi 18 juin 2026, de 9h à 18h, le lycée Jean-Baptiste Corot de Savigny-sur-Orge accueillera la première étape de la tournée nationale 2026 du Livrodrome, parc d’attractions littéraires itinérant destiné aux jeunes de 11 à 18 ans. Près de 1000 adolescents sont attendus pour découvrir une autre manière d’aborder le livre et la lecture, à travers une vingtaine de dispositifs ludiques, créatifs et pluridisciplinaires.
11/06/2026, 11:50
À Varsovie, la Fondation Kalimat a offert une bibliothèque arabe mobile à Marhaba Bolanda, association de Wrocław. Destinée aux enfants arabophones de Pologne, elle transforme un objet de lecture en outil de transmission familiale, entre diaspora, foire internationale du livre et diplomatie culturelle de Sharjah. L’initiative replace la langue maternelle au centre de la médiation jeunesse, loin des rayons ordinaires.
11/06/2026, 11:34
Découvrez Tricot, cidre & mauvaise foi, une comédie romantique d’automne. Entre une boutique de laine, un producteur de cidre grincheux, un chien incontrôlable et un village normand haut en couleur, ce projet Ulule me permet de créer une édition reliée collector avec de magnifiques finitions. Grâce à vous, nous pouvons débloquer des bonus exclusifs comme des pages de garde illustrées ou encore de la dorure sur la couverture !
11/06/2026, 11:00
Sociologue, essayiste et ancien élu socialiste, Jean Ziegler est mort le 10 juin à Genève, à 92 ans. Ancien rapporteur spécial de l’ONU pour le droit à l’alimentation, l’auteur de Destruction massive et de La Suisse, l’or et les morts avait fait de ses livres un instrument de combat contre la faim, les inégalités et la place financière helvétique.
11/06/2026, 10:42
Au Sénat, ce mercredi 10 juin, la discussion en séance publique de la proposition de loi sur le contrat d'édition, portée par Laure Darcos (Essonne, Les Indépendants - République et Territoires) et Sylvie Robert (Ille-et-Vilaine, Socialiste, Écologiste et Républicain), a été l'occasion pour Catherine Pégard de positionner le ministère sur un sujet d'ampleur. La durée de cession des droits d'exploitation d'une œuvre préoccupe en effet les auteurs, notamment après les secousses de l'affaire Grasset.
11/06/2026, 09:49
Après quatre années à publier une revue littéraire illustrée, Les Embrouillonnements s’engagent dans une nouvelle aventure éditoriale avec le lancement d’une collection de nouvelles illustrées. Avec leur mini format, leur tarif abordable, leur ligne éditoriale (très) contemporaine et leur esthétique tournée pop culture, ses trois premiers titres seront hautement inflammables…
11/06/2026, 09:45
En conseil des ministres, ce mercredi 10 juin, la ministre de la Culture Catherine Pégard a proposé la nomination d'Isabelle Chardonnier à la tête de la direction générale de la démocratie culturelle, des enseignements et de la recherche (DGDCER).
11/06/2026, 09:41
Les Éditions Plon annoncent la publication, le 1er octobre 2026, des Mémoires provisoires de Bernard-Henri Lévy. En un millier de pages, l’écrivain entend se raconter par les autres : maîtres, amis, figures de guerre, écrivains, aventuriers, femmes d’action ou compagnons de route. Cette parution acte aussi son passage chez Plon, après un très long compagnonnage avec Grasset, fragilisé par l’éviction d’Olivier Nora et la crise éditoriale qui s’en est suivie.
10/06/2026, 18:33
La représentation de Passeport, pièce écrite et mise en scène par Alexis Michalik, ne se tiendra finalement pas à Castres. Prévu en février 2027, le spectacle a été retiré de la programmation culturelle par la nouvelle municipalité dirigée par le Rassemblement national. L’auteur dénonce une décision politique, tandis que le maire Florian Azéma assure exercer ses prérogatives d’élu et conteste toute accusation de censure.
10/06/2026, 14:32
Le procès du volet français de l’« opération Pouchkine » s’est ouvert à Paris. Six ressortissants géorgiens sont jugés pour leur rôle présumé dans une série de vols d’ouvrages rares de littérature russe, commis ou tentés en 2023 à la Bibliothèque nationale de France, à la BULAC et à la bibliothèque Diderot de l’École normale supérieure de Lyon. Derrière ces disparitions, les enquêteurs soupçonnent un réseau transnational ayant ciblé, entre 2022 et 2023, plusieurs grandes bibliothèques européennes.
10/06/2026, 12:28
Vivendi contestera devant la Cour de justice de l’Union européenne l’arrêt rendu le 3 juin par le Tribunal de l’Union européenne dans le dossier Lagardère. Le groupe insiste : cette décision ne constitue pas une sanction et ne préjuge pas de la procédure ouverte par Bruxelles sur les conditions de la prise de contrôle.
10/06/2026, 11:56
À un peu plus d'un an de la Coupe du monde de basketball, organisée au Qatar du 27 août au 12 septembre 2027, la Commission d'enrichissement de la langue française saisit la balle au bond. Elle avance une liste de vocabulaire, afin de proposer des équivalents français aux termes anglophones, très répandus dans ce sport comme dans d'autres.
10/06/2026, 10:16
Conservateur général des bibliothèques et directeur de l'Agence bibliographique de l'enseignement supérieur (Abes) depuis 2022, Nicolas Morin avait été reconduit à son poste en septembre 2025. Il a toutefois quitté ses fonctions début juin, et le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Espace a donc nommé son successeur provisoire.
10/06/2026, 10:07
Après près de deux décennies chez Bragelonne, Claire Renault Deslandes avait annoncé, en mars dernier, son départ du groupe éditorial. Elle indiquait alors vouloir rester dans le monde du livre, tout en préparant plusieurs projets encore confidentiels. L’un d’eux peut désormais être nommé : l’éditrice confirme à ActuaLitté prendre part à l’aventure La Belle Ouvrage, nouvelle maison d’édition tournée vers les classiques, les beaux objets et une conception exigeante du livre imprimé.
09/06/2026, 18:02
À Brest, des animations organisées dans les médiathèques pour le mois des fiertés ont déclenché une polémique entre Reconquête, qui dénonce un supposé « endoctrinement », et leurs défenseurs, qui y voient une démarche de médiation culturelle et de lutte contre les discriminations. Entre manifestation, contre-mobilisation, réaction de la Ville et prise de position syndicale, l’affaire relance le débat sur la place des questions LGBTQ+ dans les équipements culturels publics.
09/06/2026, 17:15
Le groupe Les Nouveaux Éditeurs grandit à nouveau, avec la création des Aurores, une nouvelle maison d’édition consacrée à la non-fiction. Fondée par Viviane du Guiny et Maëva Journo, elle publiera à partir de l’automne 2026 des essais, livres illustrés, beaux livres et bandes dessinées documentaires consacrés à l’histoire, la géopolitique, les arts, la politique, l’économie ou encore les grandes transformations contemporaines.
09/06/2026, 14:11
À Bogotá, BibloRed programme un atelier intitulé « Libros mutantes » à la Biblioteca Pública Néstor Forero Alcalá. Destiné aux 13-28 ans, le club de lecture et d’écoute invite à imaginer des livres étranges, vivants, hors des formes convenues. Derrière le titre curieux se joue une question très concrète : que devient le livre quand la bibliothèque l’ouvre à la création collective.
09/06/2026, 13:07
Auteure de romans fantasy et de réécritures de contes, je suis également illustratrice et passionnée par la création visuelle. Mon imagination s’exprime autant à travers l’écriture que par l’image, deux formes complémentaires qui nourrissent mon univers artistique. Inspirée par les voyages, les émotions et les expériences personnelles, j’aime créer des récits immersifs portés par des personnages complexes et des mondes empreints de magie et d’aventure.
09/06/2026, 13:00
La saga érotico-homo-hockeyeuse signée par Rachel Reid aura conquis l’Amérique du Nord en moins de temps qu’il n’en faut pour binger la série qui en découle. En France, Heated Rivalry commença assez modestement chez Juno Publishing en 2021, avant de passer chez Chatterley, filiale du groupe Editis. Après un tome 1 paru le 28 mai, le tome 2 est attendu pour le 18 juin, à moins d'un vilain coup de crosse sur le casque ?
09/06/2026, 11:14
« Les Amants de verre » est une réécriture de Roméo et Juliette, dans une cité où les miroirs espionnent les vivants au profit de princes décadents… avec un postulat de départ qui revisite l’œuvre originale : Et si Juliette avait détesté Roméo avant de l’aimer ?
09/06/2026, 10:30
Le cabinet de la ministre de la Culture Catherine Pégard a gagné une nouvelle membre, en la personne de Juliette Guépratte. Elle a ainsi été nommée conseillère en charge de l'éducation artistique et culturelle, de l'enseignement et des territoires.
09/06/2026, 09:58
Au Parlement, la droite se préoccupe des finances publiques et, estimant que l'État est à la fois trop dépensier et trop interventionniste, part en croisade contre l'« agencification » et pour la « simplification ». Après une remise en cause de l'Agence bibliographique de l’enseignement supérieur (Abes) en 2025, à l'Assemblée nationale, des sénateurs Les Républicains s'en prennent cette fois au Centre national du livre (CNL), dont ils proposent simplement la suppression, dès le 1er janvier 2027.
09/06/2026, 09:44
La librairie Labbé, institution du centre-ville de Blois, ne fermera finalement pas. Alors que sa cessation d’activité avait été annoncée pour le 30 juin, un compromis de vente a été signé le 5 juin avec Bruno Labbe, professionnel du livre actuellement directeur d’une librairie parisienne. Après des travaux prévus en juillet, la réouverture est annoncée pour le 1er août.
08/06/2026, 18:11
Quelques jours après la disparition de Marjane Satrapi, le gouvernement français, par la voix de Jean-Noël Barrot, a indiqué, face au Grand Jury RTL-Le Figaro-Public Sénat-M6, que le Quai d’Orsay ouvrirait « à la fin de juin » un espace et une plateforme consacrés aux artistes iraniens en exil.
08/06/2026, 17:59
Le ministre québécois de la Culture et des Communications, Mathieu Lacombe, a annoncé le renouvellement du mandat de Marie Grégoire comme présidente-directrice générale de Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ). Cette décision suit la recommandation unanime du conseil d’administration de l’institution, qui lui réaffirme ainsi sa confiance.
08/06/2026, 17:36
Après avoir achevé en novembre 2024 la 9e édition de son Dictionnaire - près de quatre décennies de travail, environ 53.000 mots, et de nombreuses critiques sur ses lenteurs comme sur certaines définitions - la Compagnie a mis en ligne les premiers articles de la 10e édition.
08/06/2026, 16:36
Lanterne rouge de la lecture en Italie, la Sicile concentre désormais les arguments de l’Association italienne des éditeurs. À Una Marina di Libri, à Palerme, l’AIE défend une stratégie simple : renforcer bibliothèques, écoles et librairies, alors que des crédits nationaux arrivent dans le Mezzogiorno.
08/06/2026, 16:25
BOOKWALKER teste une voie médiane entre lecture en langue originale et traduction éditoriale complète. À partir du 15 mai, la plateforme japonaise et Taiwan BOOKWALKER ont lancé une vente croisée de mangas dōjin, lisibles avec un système de traduction automatique développé avec Mantra.
08/06/2026, 15:25
Les salariés du groupe Sauramps, à Montpellier et Alès, alertent publiquement sur une situation « sociale et économique extrêmement préoccupante ». Dans un communiqué, ils dénoncent une dégradation continue depuis plusieurs mois, réclament une communication directe avec l’actionnaire François Fontès et demandent des « réponses claires, concrètes et immédiates » sur l’avenir des librairies.
08/06/2026, 15:20
Top Articles“Je suis plus français que toi, parce que moi, j’ai choisi” : dans les allées de Passeurs de Livres Lionnel Astier : “Tout ce qui leur restait, c’était la parole” Erri De Luca : “Je suis sioniste”, “pas de génocide à Gaza”, parole contraire et géométrie variable ? Partir à l'aventure en suivant l'itinéraire du livre de la première femme prix Nobel de littérature
Commenter cet article