Sappho, poètesse fantôme qui remplit encore les bibliothèques

Sappho occupe une place étrange dans les bibliothèques : immense, mais lacunaire ; célébrée depuis près de trois millénaires, mais connue à travers des fragments. À Urbana-Champaign, la Rare Book & Manuscript Library de l’University of Illinois consacre une exposition à cette présence paradoxale.

Une œuvre perdue, un nom intact

L’University of Illinois annonce Sweetbitter : The Literary Legacies and Afterlives of Sappho dans la Main Library, Room 346, avec une présentation jusqu’à la mi-août 2026. L’exposition n’est pas une nouveauté de saison ; elle constitue cependant un rendez-vous patrimonial toujours accessible cet été.

Le titre renvoie au « doux-amer », expression attachée à l’un des vers célèbres de Sappho. La bibliothèque rappelle que la poète antique relève aujourd’hui autant de la légende que de la personne historique. Ses textes, largement perdus, continuent pourtant de nourrir traductions, commentaires, réécritures et images.

L’exposition suit Sappho comme poète, muse et icône. Le parcours traverse plusieurs temps de réception, depuis l’Antiquité grecque jusqu’aux reprises modernes. Il ne raconte pas seulement une autrice ; il raconte la fabrication d’une figure littéraire, construite par les éditeurs, lecteurs, artistes, savants et traducteurs.

Le pouvoir des fragments

Le cas Sappho fascine parce qu’il inverse l’idée ordinaire du classique. On imagine souvent un monument textuel transmis dans son ampleur. Ici, la puissance vient aussi du manque. Des vers isolés, citations indirectes, papyrus abîmés, éditions savantes et traductions ont suffi à maintenir une œuvre dans la mémoire collective.

Pour une bibliothèque de livres rares et manuscrits, le sujet sonne juste. La vitrine montre moins une œuvre complète qu’une chaîne de reprises, d’éditions et de lectures. Chaque document lié à Sappho porte une trace secondaire : une tentative pour fixer, commenter ou réinventer une voix première presque disparue.

Le titre Sweetbitter résume bien l’objet : une œuvre aimée, mais largement perdue. L’exposition place le visiteur devant cette tension. Ce qui reste émeut ; ce qui manque attire autant. La poète existe dans l’espace entre les deux.

Une survivance en bibliothèque

Le ressort insolite tient à ce paradoxe matériel. Sappho survit par lambeaux, mais son nom remplit encore catalogues, salles d’exposition, bibliographies et imaginaires. Elle n’apparaît pas comme un bloc stable. Elle circule comme une silhouette recomposée, reprise d’époque en époque.

Cette histoire parle directement du métier des bibliothèques patrimoniales car conserver ne signifie pas toujours préserver un ensemble intact. Parfois, il s’agit d’organiser les traces d’une disparition : fragments, traductions, commentaires, éditions, images. La bibliothèque ne comble pas les lacunes ; elle les rend lisibles.

À l’University of Illinois, Sweetbitter inscrit donc Sappho dans une histoire longue de la transmission. L’exposition rappelle que certains textes ne survivent pas malgré leurs manques, mais aussi grâce à eux. Visible dans la Main Library jusqu’à la mi-août 2026, elle fait d’une œuvre fragmentaire un cas presque parfait de vie posthume littéraire.

Crédits illustration : Sappho et Érinna dans un jardin à Mytilène (1864), par Simeon Solomon

Par Cécile Mazin

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