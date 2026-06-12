Le Cycle Éternel : un conte musical québécois devient un livre jeunesse musical immersif

Le livre proposera une expérience de lecture enrichie par une trame sonore originale accessible par codes QR, accompagnant les différentes atmosphères et émotions du récit. Porté par une campagne Ulule actuellement en cours, ce projet indépendant nous rappelle notre connexion à la nature, la joie du jardinage, l’imaginaire, et invite à la transmission intergénérationnelle.

Depuis plusieurs années, Regina Reichherzer parcourt le Québec avec ses spectacles de contes musicaux présentés dans des salles, des festivals et des « shows de salon » auto-produits. Musicienne, conteuse, horticultrice et créatrice multidisciplinaire, elle tisse la parole, la musique et la présence pour créer des expériences immersives profondément connectées au Vivant.

Parmi ses créations, Le Cycle Éternel occupe une place particulière. Présenté plus d’une centaine de fois sur scène, ce conte musical aborde avec douceur et poésie les grands cycles de la nature, la transmission, la transformation, les émotions du deuil, et le lien profond qui unit l’humain à son environnement.

L’histoire suit Clément, un vieil homme veuf vivant en harmonie avec la terre, qui accueille dans sa vie une jeune orpheline nommée Rosée. Ensemble, ils développent une relation de proximité avec les plantes, les saisons, les jardins et les mystères du monde vivant.

À travers leurs découvertes, le récit explore des notions réelles d’horticulture, d’écologie, tout en laissant une large place à l’imaginaire et à l’émerveillement.

Aujourd’hui, Le Cycle Éternel s’ouvre à une nouvelle formule : un livre jeunesse musical illustré destiné aux enfants de 5 à 11 ans. L’ouvrage proposera une expérience immersive où la lecture sera accompagnée d’une trame sonore originale accessible grâce à des codes QR intégrés au livre. Chaque ambiance musicale viendra soutenir les émotions, les paysages et les différentes étapes du récit.

Le projet est illustré par la jeune artiste québécoise Élodie Larivière, dont le travail à l’aquarelle et au crayon de bois traduit avec finesse la poésie et la sensibilité de l’univers du conte.

Actuellement porté par une campagne de sociofinancement sur Ulule, ce projet indépendant souhaite offrir aux familles une œuvre qui reconnecte petits et grands à la nature, à la lenteur, à l’écoute et au vivant.

Dans un contexte où les enjeux environnementaux et humains occupent une place grandissante, Le Cycle Éternel se veut une invitation à cultiver l’émerveillement, la conscience écologique et le lien sensible avec le monde naturel.

À travers ce livre, Regina Reichherzer poursuit une démarche artistique profondément enracinée dans la transmission, la créativité et le désir de faire éclore des espaces de connexion authentique entre les humains… et la Terre qui les porte.

DOSSIER - Les campagnes de projets littéraires sur Ulule

Par Projet Ulule

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