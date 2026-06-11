Thomas Morales, lauréat du Prix ACF de l’Homme pressé 2026

Créé pour récompenser une œuvre originale francophone (roman, essai, nouvelles, poésies, biographie) dont le style et le sujet évoquent la vitesse, le Prix ACF de l’Homme pressé met le livre et la littérature à l’honneur, sans lien obligatoire avec l’automobile.

Dans Les tendresses de Zanzibar, Thomas Morales nous raconte un homme et une femme. Comment ils se sont aimés. Leurs rires, leurs fêlures, leurs caresses. La géographie sentimentale de leur histoire est une fugue permanente. Entre Paris et la province, leurs cœurs balancent. Ennio Flaiano et Philippe de Broca s'invitent dans la conversation. Des actrices oubliées passent, s'attardent, comme sorties d'un film de Sorrentino. Rome et la Corse ont pour les amoureux le charme des paradis perdus et des chansons de Lucio Battisti. Ils aiment la lenteur, celle des plages et du soleil, mais ne détestent pas la vitesse, quand il s'agit de conduire à tombeau ouvert sur des routes départementales. La mort, parfois, est plus abrupte qu'un virage. Ceci est un roman d'amour, écrit de la plus délicate des plumes, à la fois quête mélancolique des jours heureux et lettre d'adieu. – Le résumé de l'éditeur pour Les tendresses de Zanzibar

Le jury et Loïc Ducroquet, libraire directeur de L’écume des pages depuis 13 ans, sélectionnent en collaboration 15 titres. Dans un second temps, le jury composé de 13 membres de l’Automobile Club de France, dont son président, Yann de Pontbriand, et le journaliste Bertrand de Saint Vincent, secrétaire général du prix, votent et élisent le lauréat.

Le prix a été remis le 4 juin 2026 et est doté de 4000 €.

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L'année dernière, le Prix ACF de l’Homme Pressé a été décerné à Presque tout Corneille de Patrick Besson, publié aux éditions Stock.

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Par Dépêche

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