Dortmunder, le casse impossible devient un grand plaisir de BD

L’album retrouve John Dortmunder, cambrioleur méthodique, homme de plans minutieux et d’ennuis constants, lancé dans une opération aussi simple en théorie que calamiteuse dans son exécution : voler une banque entière, provisoirement installée dans un mobile home.

Tout tient dans cette idée de départ, presque absurde, mais immédiatement efficace. Pourquoi s’introduire dans une banque, forcer un coffre et repartir avec l’argent, quand on peut déplacer le bâtiment lui-même ? De cette hypothèse naît un récit au mécanisme parfaitement huilé, où chaque étape du casse appelle un contretemps, une complication ou une erreur d’appréciation. La narration avance avec une précision de comédie criminelle : le plan paraît limpide, mais le réel se charge de le dérégler.

Doug Headline préserve l’esprit de Westlake sans figer l’adaptation dans un respect trop scolaire. Le scénario laisse respirer les scènes, installe les personnages par leurs gestes autant que par leurs répliques, et maintient un rythme très sûr.

L’humour ne repose pas sur la surenchère, mais sur le décalage permanent entre le sérieux des malfaiteurs et l’invraisemblance progressive de la situation. Plus le casse se complique, plus Dortmunder demeure concentré, presque résigné, comme si la malchance faisait partie de son métier.

Le personnage principal porte une grande part du charme de l’album. Dortmunder n’a rien d’un truand flamboyant. Il pense, calcule, anticipe, mais son intelligence se heurte à une poisse tenace. Autour de lui, les complices composent une équipe de bras cassés compétents, chacun avec sa fonction, son tempérament et sa manière de perturber l’équilibre général.

Cette galerie donne au récit une chaleur particulière : on ne suit pas seulement un cambriolage, mais une troupe de professionnels convaincus que le prochain problème finira bien par trouver une solution.

Le dessin de Jesús Alonso Iglesias épouse pleinement cette tonalité. Son trait souple, expressif, très attentif aux postures et aux regards, donne de la densité aux silences comme aux échanges les plus secs. Les visages racontent souvent autant que les dialogues.

La mise en scène privilégie la lisibilité, sans sacrifier l’élégance : cadrages nets, décors crédibles, rythme visuel précis. L’Amérique des années 1970 affleure dans les voitures, les intérieurs, les vêtements, les couleurs, sans jamais tourner au décor de musée.

Isabelle Merlet accompagne ce travail par une palette qui renforce l’atmosphère rétro du récit. Les couleurs soutiennent le ton général de l’album : un polar lumineux, drôle, presque désabusé, où l’action conserve toujours une forme de légèreté. Cette alliance entre précision narrative et décontraction graphique donne à Bank Shot une identité très immédiatement reconnaissable.

L’album réussit parce qu’il ne cherche pas à transformer Dortmunder en héros spectaculaire. Il respecte sa nature : un cambrioleur brillant, taciturne, obstiné, condamné à voir ses meilleures idées prendre la mauvaise direction. Cette fidélité donne une adaptation vive, drôle et solidement construite, qui se lit avec un plaisir constant. Dortmunder : Bank Shot impose ainsi un premier volume très convaincant, à la fois hommage au roman noir, comédie de casse et bande dessinée d’aventure criminelle parfaitement menée.

Par Nicolas Gary

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