Michael Jackson : Moonwalk, sa seule autobiographie, ressort en librairie

Paru pour la première fois en 1988, Moonwalk revient dans une édition de 304 pages, proposée à 19,95 €. Michel Lafon présente le volume comme « Michael Jackson par lui-même » et comme « sa seule et unique autobiographie » : non pas une biographie supplémentaire, mais le récit laissé par l’artiste, « avec ses mots à lui ».

Cette remise en circulation accompagne le succès français du biopic Michael, réalisé par Antoine Fuqua avec Jaafar Jackson dans le rôle principal. Le film a franchi le seuil des 5 millions d’entrées en France, un résultat qui replace le chanteur au centre de l’actualité culturelle. Selon la maison, cette dynamique se répercute déjà sur le livre : Moonwalk figure en tête du marché livres à la Fnac et à la deuxième place sur Amazon dans les précommandes relevées par l’éditeur.

Le biopic consacré à Michael Jackson choisit de célébrer l’icône pop en laissant hors champ l’un des dossiers les plus controversés de sa trajectoire : les accusations de pédophilie qui l’ont poursuivi à partir des années 1990. L’article rappelle que le chanteur, jamais condamné et acquitté en 2005, a vu son image durablement traversée par les récits de jeunes garçons ayant évoqué des relations troubles avec lui.

Le film privilégie l’ascension artistique, le génie scénique et la construction du mythe, au risque de produire un portrait lisse, presque réparateur. Franceinfo souligne ainsi le contraste entre la puissance intacte de la légende Jackson et la persistance des témoignages, enquêtes et documentaires qui ont fissuré cette légende, notamment Leaving Neverland.

En évacuant cette part judiciaire et morale, le biopic interroge moins la complexité d’un destin que la capacité de l’industrie culturelle à réenchanter une figure devenue embarrassante. Le résultat apparaît comme une relecture sélective : fidèle à l’aura du « roi de la pop », beaucoup moins à ses zones d’ombre.

Roi de la pop, non sans peine

L’ouvrage suit Michael Jackson depuis l’enfance et les premiers concours amateurs jusqu’à la célébrité mondiale des Jackson 5, puis à l’affirmation d’une œuvre solo devenue centrale dans l’histoire de la pop. La fiche de présentation évoque une enfance « difficile et pourtant pleine de gaieté », les bars de Chicago, les costumes et instruments à financer, puis l’arrivée de Motown, décisive pour le groupe familial.

Le livre accorde aussi une large place à la construction d’un style. Michael Jackson y revient sur ses modèles, au premier rang desquels James Brown, sur son désir de devenir « aussi grand » et « le meilleur », chanteur autant que danseur. Le récit décrit l’éloignement progressif de l’image façonnée autour de lui, au profit d’une inspiration propre, nourrie par le travail et la scène.

Dans l’avant-propos de cette réédition française, Michel Lafon rappelle qu’en 1988, Michael Jackson se trouvait « au sommet de sa gloire » tout en souffrant de l’image publique qui l’entourait. L’éditeur insiste sur une « franchise désarmante » : passion pour la musique et la danse, perfectionnisme, timidité hors scène, nostalgie de l’enfance, rapport aux artistes qui l’ont inspiré et aux femmes qu’il a aimées. Il souligne aussi la conscience précoce des « pièges de la célébrité », chez un chanteur qui disait se sentir vieux alors même qu’il n’avait que trente ans.

Moonwalk aborde les relations familiales, la solitude liée à la célébrité, le premier amour, les opérations de chirurgie esthétique, les rumeurs entourant sa vie privée et les grandes figures croisées au fil de sa carrière. Berry Gordy, Quincy Jones, Paul McCartney, Fred Astaire, Marlon Brando, Katharine Hepburn ou Diana Ross figurent parmi les noms cités dans cette traversée personnelle.

La nouvelle édition est annoncée avec des gardes illustrées et trois cahiers photos de quatre pages en couleurs. Elle comprend des images rares ou inédites issues des albums de la famille Jackson et des archives personnelles de l’artiste, ainsi qu’un dessin créé spécialement par Michael Jackson pour ce livre. Pour Michel Lafon, le texte, relu après la mort du chanteur en 2009, n’appelait aucun ajout. La réédition présente donc Moonwalk comme un « véritable collector », avec cette formule placée au cœur de l’avant-propos : « Tout y est déjà. »

Crédits photo : Domaine public

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Par Victor De Sepausy

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