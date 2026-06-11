Michael Jackson : Moonwalk, sa seule autobiographie, ressort en librairie

Michel Lafon republie le 9 juillet Moonwalk, la seule autobiographie signée Michael Jackson. Portée par le succès du biopic Michael, cette nouvelle édition s’annonce comme l’un des retours éditoriaux marquants de l’été : la maison indique un premier tirage de 20.000 exemplaires et des précommandes déjà installées en tête des classements. La première édition, sortie en août 2009, s'est écoulée à plus de 35.000 exemplaires.
Le 11/06/2026 à 16:29 par Victor De Sepausy
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11/06/2026 à 16:29
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Paru pour la première fois en 1988, Moonwalk revient dans une édition de 304 pages, proposée à 19,95 €. Michel Lafon présente le volume comme « Michael Jackson par lui-même » et comme « sa seule et unique autobiographie » : non pas une biographie supplémentaire, mais le récit laissé par l’artiste, « avec ses mots à lui ».
Cette remise en circulation accompagne le succès français du biopic Michael, réalisé par Antoine Fuqua avec Jaafar Jackson dans le rôle principal. Le film a franchi le seuil des 5 millions d’entrées en France, un résultat qui replace le chanteur au centre de l’actualité culturelle. Selon la maison, cette dynamique se répercute déjà sur le livre : Moonwalk figure en tête du marché livres à la Fnac et à la deuxième place sur Amazon dans les précommandes relevées par l’éditeur.
Le biopic consacré à Michael Jackson choisit de célébrer l’icône pop en laissant hors champ l’un des dossiers les plus controversés de sa trajectoire : les accusations de pédophilie qui l’ont poursuivi à partir des années 1990. L’article rappelle que le chanteur, jamais condamné et acquitté en 2005, a vu son image durablement traversée par les récits de jeunes garçons ayant évoqué des relations troubles avec lui.
Le film privilégie l’ascension artistique, le génie scénique et la construction du mythe, au risque de produire un portrait lisse, presque réparateur. Franceinfo souligne ainsi le contraste entre la puissance intacte de la légende Jackson et la persistance des témoignages, enquêtes et documentaires qui ont fissuré cette légende, notamment Leaving Neverland.
En évacuant cette part judiciaire et morale, le biopic interroge moins la complexité d’un destin que la capacité de l’industrie culturelle à réenchanter une figure devenue embarrassante. Le résultat apparaît comme une relecture sélective : fidèle à l’aura du « roi de la pop », beaucoup moins à ses zones d’ombre.
L’ouvrage suit Michael Jackson depuis l’enfance et les premiers concours amateurs jusqu’à la célébrité mondiale des Jackson 5, puis à l’affirmation d’une œuvre solo devenue centrale dans l’histoire de la pop. La fiche de présentation évoque une enfance « difficile et pourtant pleine de gaieté », les bars de Chicago, les costumes et instruments à financer, puis l’arrivée de Motown, décisive pour le groupe familial.
Le livre accorde aussi une large place à la construction d’un style. Michael Jackson y revient sur ses modèles, au premier rang desquels James Brown, sur son désir de devenir « aussi grand » et « le meilleur », chanteur autant que danseur. Le récit décrit l’éloignement progressif de l’image façonnée autour de lui, au profit d’une inspiration propre, nourrie par le travail et la scène.
Dans l’avant-propos de cette réédition française, Michel Lafon rappelle qu’en 1988, Michael Jackson se trouvait « au sommet de sa gloire » tout en souffrant de l’image publique qui l’entourait. L’éditeur insiste sur une « franchise désarmante » : passion pour la musique et la danse, perfectionnisme, timidité hors scène, nostalgie de l’enfance, rapport aux artistes qui l’ont inspiré et aux femmes qu’il a aimées. Il souligne aussi la conscience précoce des « pièges de la célébrité », chez un chanteur qui disait se sentir vieux alors même qu’il n’avait que trente ans.
Moonwalk aborde les relations familiales, la solitude liée à la célébrité, le premier amour, les opérations de chirurgie esthétique, les rumeurs entourant sa vie privée et les grandes figures croisées au fil de sa carrière. Berry Gordy, Quincy Jones, Paul McCartney, Fred Astaire, Marlon Brando, Katharine Hepburn ou Diana Ross figurent parmi les noms cités dans cette traversée personnelle.
La nouvelle édition est annoncée avec des gardes illustrées et trois cahiers photos de quatre pages en couleurs. Elle comprend des images rares ou inédites issues des albums de la famille Jackson et des archives personnelles de l’artiste, ainsi qu’un dessin créé spécialement par Michael Jackson pour ce livre. Pour Michel Lafon, le texte, relu après la mort du chanteur en 2009, n’appelait aucun ajout. La réédition présente donc Moonwalk comme un « véritable collector », avec cette formule placée au cœur de l’avant-propos : « Tout y est déjà. »
Crédits photo : Domaine public
DOSSIER - Livres, actualités : tout sur Michel Houellebecq
Par Victor De Sepausy
Contact : vds@actualitte.com
Paru le 09/07/2026
304 pages
Michel Lafon
21,95 €
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Lanterne rouge de la lecture en Italie, la Sicile concentre désormais les arguments de l’Association italienne des éditeurs. À Una Marina di Libri, à Palerme, l’AIE défend une stratégie simple : renforcer bibliothèques, écoles et librairies, alors que des crédits nationaux arrivent dans le Mezzogiorno.
08/06/2026, 16:25
Le 14 septembre 2026, Michel Butor aurait eu cent ans. Connu pour ses quatre romans des années 1950, il a consacré l'essentiel de son œuvre à explorer d'autres formes d'écriture, en dialogue avec les arts, les langues et les cultures qu'il découvre au fil de ses voyages. Expositions, colloques, lectures et rééditions se déploient en France et à l'international pour célébrer ce centenaire.
08/06/2026, 16:01
Les salariés du groupe Sauramps, à Montpellier et Alès, alertent publiquement sur une situation « sociale et économique extrêmement préoccupante ». Dans un communiqué, ils dénoncent une dégradation continue depuis plusieurs mois, réclament une communication directe avec l’actionnaire François Fontès et demandent des « réponses claires, concrètes et immédiates » sur l’avenir des librairies.
08/06/2026, 15:20
Les Rencontres nationales de la librairie ne seraient pas tout à fait les mêmes sans une étude de l'ObSoCo, cabinet spécialisé dans l'observation des pratiques de consommation. Philippe Moati, professeur agrégé d'économie à Université Paris Cité et cofondateur de l'institut, a suggéré quatre chantiers « prioritaires » pour développer la clientèle des libraires.
08/06/2026, 12:28
Wiley met la main sur Emerald Publishing Limited, dans une opération à 337 millions £. Le groupe ajoute près de 500 marques de revues, 8000 livres et des archives académiques à son portefeuille. Au-delà de la consolidation scientifique, le rachat confirme la valeur stratégique des contenus validés dans les services de recherche, les licences et les usages liés à l’intelligence artificielle.
08/06/2026, 10:17
En croisant les sujets de la surproduction, de la concentration éditoriale et de la situation économique délicate des librairies, la prédation de Vincent Bolloré et d'autres milliardaires sur le secteur du livre surgit rapidement. L'historienne Laure Murat, professeure à l’université de Californie à Los Angeles, est intervenue dans le cadre des Rencontres nationales de la librairie pour rappeler, notamment, des « fondamentaux matérialistes », à commencer par la « possession des moyens de production ».
07/06/2026, 16:53
ETUDE - La Fill publie la première étude économique d’ampleur consacrée aux librairies rurales. Elle raconte des lieux indispensables, engagés, souvent récents, mais soumis à une économie très tendue. En parallèle, le bilan 2025 du CNL, marqué par davantage de fermetures que d’ouvertures, rappelle une évidence : la campagne attire encore les projets de librairie, mais le modèle reste fragile.
07/06/2026, 16:30
ETUDE - Acteurs essentiels du maillage culturel, les libraires ruraux tiennent une place bien plus vaste que leur seul poids économique. Mais derrière les ouvertures récentes, les animations locales et le lien avec écoles ou médiathèques, les chiffres de la Fill et du CNL révèlent un modèle sous forte tension : faible rentabilité, logistique fragile, stocks lourds et rémunérations trop souvent sacrifiées.
07/06/2026, 16:00
Les groupes éditoriaux aux revenus les plus élevés ont-ils d'ores et déjà échappé à une taxe sur leur chiffre d'affaires ? Alors que s'évoque l'idée d'une taxe sur les grands acteurs du livre, poussée par le Syndicat de la librairie française, le Centre national du livre envisagerait, d'après son directeur général, de viser uniquement les plateformes de vente en ligne.
07/06/2026, 13:22
Les Rencontres nationales de la librairie, à Rennes, s'annonçaient particulièrement revendicatives. Le Syndicat de la librairie française avait en effet réclamé, il y a quelques jours, une taxe sur les revenus des grands acteurs du livre, afin de renforcer les maillons les plus faibles de la chaine. La présidente de l'organisation patronale, Alexandra Charroin-Spangenberg, a livré un discours d'ouverture sur le même mode, direct et combatif.
07/06/2026, 12:40
La Publishers Association chiffre à 7,4 milliards de livres sterling les revenus de l’édition britannique en 2025, un sommet historique. L’export, l’édition académique, la fiction et l’audio numérique portent la progression, tandis que le papier demeure central dans le grand public. Le bilan éclaire un marché moins dépendant de ses seules ventes nationales que de sa circulation internationale, mais aussi plus sensible aux formats, aux droits et aux revenus de recherche, dans un paysage imprimé plus contrasté.
06/06/2026, 20:28
Bernadette Chirac, morte à 93 ans, ne laisse pas une œuvre littéraire, mais un vrai sillage éditorial. De son livre d’entretiens chez Plon aux biographies politiques qui ont relu son rôle, l’ancienne première dame s’est imposée comme personnage de librairie. Son action caritative croise aussi, plus discrètement, l’histoire des bibliothèques à l’hôpital.
06/06/2026, 12:38
Top Articles“Je suis plus français que toi, parce que moi, j’ai choisi” : dans les allées de Passeurs de Livres Lionnel Astier : “Tout ce qui leur restait, c’était la parole” Erri De Luca : “Je suis sioniste”, “pas de génocide à Gaza”, parole contraire et géométrie variable ? Partir à l'aventure en suivant l'itinéraire du livre de la première femme prix Nobel de littérature
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