Les Malheurs de Sophie, la comédie musicale, revient sur France Culture

La saison 2 des Malheurs de Sophie revisite l’univers de la Comtesse de Ségur en comédie musicale, adaptée et réalisée par Sabine Zovighian, avec la musique originale de Michael Liot.

Chansons inédites autour du départ vers l’Amérique, d’une tragédie familiale et d’un retour difficile, jusqu’au bonheur retrouvé : Sophie poursuit son apprentissage du monde avec l’énergie débordante qui a fait d’elle l’une des héroïnes les plus populaires de la littérature jeunesse.

Cette saison 2 compte 10 épisodes de 20 minutes. La réalisation est assurée par Sabine Zovighian, et la musique originale signée Michael Liot.

Véronique Vella de la Comédie-Française prête sa voix à la Comtesse de Ségur, faisant entendre la part intime et autobiographique qui traverse son œuvre. À ses côtés, on retrouve Ambrine Trigo Ouaked, Marie-Sophie Ferdane, Elsa Guedj, Joy Souque, Julie Julien ou encore François Pérache.

Des inédits à découvrir en famille

J’ai trop peur, J’ai trop d’amis et Je suis trop vert : trois pièces de David Lescot

Dimanches 14 et 21 juin de 20h à 22h et sur le site de France Culture et l’application Radio France.

David Lescot raconte les grandes angoisses du collège.

Après un été passé à appréhender l’entrée en sixième dans J’ai trop peur, après les premiers jours de cette nouvelle vie scolaire et sociale dans J’ai trop d’amis, « Moi » poursuit son apprentissage de la 6e dans Je suis trop vert à l’occasion d’un moment charnière : le départ en classe verte.

Réalisation : Juliette Heymann, avec : Marion Verstraeten, Elise Marie, Camille Bernon, Camille Roy, Caroline Menon Bertheux, Lia Khizioua Ibanez, Lynn Thibault.

Un hivernage dans les glaces : une adaptation du roman de Jules Verne

Du 29 juin au 5 juillet de 20h40 à 21h et sur le site de France Culture et l’application Radio France

À LIRE - Cet été, Foucault, Shelley ou Laura Vazquez sur les plages de France Culture

Quand le capitaine Louis Cornbutte disparaît au large de la Norvège, son père organise une expédition à travers l’Arctique pour le retrouver. Un grand récit d’aventure, de survie et d’exploration dans les paysages extrêmes du Grand Nord. Réalisation : Louise Loubrieu, avec une lecture de Baptiste Chabauty de la Comédie-Française.

Par Dépêche

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