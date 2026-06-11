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Archive de Berthe Bendler

Vincent Jaury

Archive de Berthe Bendler, de Vincent Jaury, publié aux éditions Grasset, figure dans la première sélection — liste longue — du Prix Lumière d’août 2026, dans la catégorie littérature.

Avec ce livre grave, sensible et profondément tenu, Vincent Jaury compose à la fois un portrait de femme, une enquête familiale et une méditation sur ce que l’Histoire laisse en dépôt dans les vies.

À partir des archives de sa grand-mère, Berthe Bendler, il reconstitue le destin d’une famille juive polonaise installée en France dans les années 1930, marquée par la guerre, la Shoah, l’assimilation, les silences et les blessures transmises. 

Au centre du livre, Berthe apparaît comme une figure à la fois intime et historique : une femme traversée par la perte, notamment celle de son frère Victor, arrêté puis déporté, mais aussi par le désir de se fondre dans la société française, de croire à la République, de tenir debout malgré ce qui ne cesse de revenir.

Vincent Jaury ne force jamais l’émotion. Il avance avec pudeur, entre documents, souvenirs, scènes familiales et fragments de mémoire.

Le livre impressionne par sa manière de faire parler les archives sans les figer. Elles ne sont pas seulement des preuves ou des traces administratives : elles deviennent le lieu où se révèlent les peurs, les loyautés, les culpabilités, les non-dits, tout ce qui passe d’une génération à l’autre sans toujours se dire clairement.

À travers Berthe Bendler, Vincent Jaury interroge ainsi la mémoire juive, l’héritage familial, mais aussi la façon dont une vie ordinaire peut porter en elle toute la violence du siècle.

Un récit sobre, profond et bouleversant, où l’enquête devient un geste d’amour, et où la littérature vient retisser les liens entre les morts et les vivants, entre l’archive et la mémoire, entre l’histoire collective et les secrets d’une famille.

 

 
 
 

 

 

#Roman francophone
ActuaLitté

Une michronique de
Vincent Hein

Publiée le
11/06/2026 à 14:02

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Archive de Berthe Bendler

Vincent Jaury

Paru le 21/01/2026

192 pages

Grasset & Fasquelle

19,00 €

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