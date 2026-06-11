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Étienne Klein perd son doctorat après une enquête sur le plagiat de sa thèse

L’Université Paris Cité a décidé de retirer à Étienne Klein son doctorat en philosophie des sciences, après une enquête ouverte à la suite des révélations d’Arrêt sur images sur le plagiat de sa thèse. D’après le média, la procédure, menée pendant 20 mois, a confirmé l’ampleur des copiés-collés et identifié des passages plagiés dans environ deux tiers des pages du travail doctoral. 

Le 11/06/2026 à 16:45 par Hocine Bouhadjera

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Publié le :

11/06/2026 à 16:45

Hocine Bouhadjera

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ActuaLitté

Le physicien et vulgarisateur scientifique est également interdit de réinscription en doctorat. Cette double sanction lui aurait été notifiée au début du mois de juin.

Contactée par ActuaLitté, l’Université Paris Cité confirme avoir prononcé des décisions individuelles visant Étienne Klein, qui lui ont été notifiées. L’établissement ne précise pas leur contenu et indique ne pas vouloir « faire davantage de commentaires sur une situation individuelle ».

Environ deux tiers des pages

L’affaire trouve son origine dans une enquête publiée en août 2024 par Arrêt sur images. Les journalistes Loris Guémart et Jean Abbiateci avaient alors examiné la thèse soutenue par Étienne Klein en 1999 à l’Université Paris-Diderot, devenue depuis Université Paris Cité. Ce travail, intitulé Études sur la question de l’unité en physique, avait été publié l’année suivante aux Presses universitaires de France sous le titre L’Unité de la physique.

À l’époque, Arrêt sur images affirmait avoir recensé des passages plagiés dans 88 des 429 pages du livre issu de la thèse, soit un peu plus de 20 % de l’ensemble. L’enquête pointait des emprunts non signalés à une vingtaine d’auteurs et autrices, provenant aussi bien d’ouvrages spécialisés que de textes plus grand public. Parmi les sources identifiées figuraient notamment Louis de Broglie, Albert Camus, Jean-Michel Besnier, Daniel Parrochia, François Grégoire, Gerald Holton ou encore Michel Paty, membre du jury de thèse.

Les exemples relevés portaient parfois sur des phrases isolées, mais aussi sur des paragraphes ou pages entières repris sans guillemets ni attribution. La première page de L’Unité de la physique reprenait des formulations du Mythe de Sisyphe d’Albert Camus, puis des passages tirés d’ouvrages de philosophie des sciences. Une autre partie était attribuée à un article de Louis de Broglie, prix Nobel de physique, tandis que des références philosophiques anciennes, autour d’Aristote ou Thomas d’Aquin, provenaient de l’Encyclopædia Universalis ou de volumes Que sais-je ?.

Le média décrivait aussi une méthode consistant à mentionner un auteur une fois, avant de reprendre de longs passages sans nouvelle attribution. Dans l’un des cas évoqués, plusieurs pages auraient ainsi été empruntées à Gerald Holton, physicien et historien des sciences américain. D’autres passages concernaient des travaux de membres du jury de thèse, ce qui donnait à l’affaire une dimension académique particulièrement sensible.

À la suite de ces révélations, l’Université Paris Cité avait ouvert une instruction. Cette procédure a été conduite par les référents à l’intégrité scientifique de l’Université Paris Cité et du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA), où il est directeur de recherche, avec l’appui d’experts du plagiat. L’enquête universitaire aurait finalement confirmé les premiers constats, tout en élargissant considérablement le périmètre des emprunts identifiés. Les passages problématiques ne concerneraient plus seulement un cinquième de la thèse, mais environ deux tiers des pages.

À LIRE - Science et conscience : Étienne Klein face à de nouvelles accusations de plagiat

Lors de l’éclatement de l’affaire, en 2024, un internaute avait également soumis la thèse du vulgarisateur scientifique au logiciel anti-plagiat Compilatio. Le résultat faisait apparaître « 64 % de similitudes ». Il ajoutait alors : « C’est en effet violent, pour nos étudiants au-delà de 20 % on va voir en détail... Compilatio voit surtout le plagiat de Lambert ou Besnier et la surabondance de citations. Mais ce qui est fou est la quantité de recyclage ultérieur... »

Des excuses après la contestation

La sanction est lourde : retrait du doctorat et impossibilité de se réinscrire en doctorat. Étienne Klein dispose encore de voies de recours, auprès de l’université, puis éventuellement devant le tribunal administratif. Son employeur, le CEA, a indiqué avoir « pris connaissance » des sanctions prises par l’université et « agir en conséquence », tout en ne souhaitant pas s’exprimer davantage sur une situation individuelle. 

L’affaire touche une personnalité centrale de la vulgarisation scientifique en France. Étienne Klein est connu pour ses nombreux ouvrages, ses conférences, ses interventions dans les médias et son émission La Conversation scientifique sur France Culture. Son autorité publique s’est largement construite à la frontière de la physique, de la philosophie des sciences et de la médiation auprès du grand public.

Or ce retrait de doctorat ne surgit pas dans un vide. Depuis 2016, plusieurs enquêtes journalistiques ont déjà mis en cause Étienne Klein pour des emprunts non crédités. L’Express avait notamment révélé des passages repris dans Le Pays qu’habitait Albert Einstein, publié chez Actes Sud, ainsi que dans certaines chroniques. Ces accusations avaient eu une conséquence institutionnelle : nommé en 2016 à la présidence du conseil d’administration de l’Institut des hautes études pour la science et la technologie, il avait été relevé de cette fonction par décret présidentiel en avril 2017.

En 2024, l’affaire a donc changé d’échelle. Étienne Klein avait d’abord réagi aux accusations par un message publié sur X, ensuite supprimé, dans lequel il contestait la démarche journalistique et invoquait notamment la place de l’emprunt, de la mémoire et de la reprise dans le travail intellectuel.

Quelques jours plus tard, il avait adopté un ton différent, reconnaissant avoir « enfreint certaines règles » et présentant ses excuses. Il expliquait alors avoir parfois fait siens des éléments écrits par d’autres, évoquant une thèse rédigée il y a plus d’un quart de siècle, dans un champ très vaste, avec une formation philosophique qu’il disait encore largement autodidacte.

Étienne Klein attribuait ces emprunts à une méthode de travail fautive : des lectures nombreuses, des notes prises « à la va-vite », et une part de « désinvolture et de négligence ». Il ajoutait toutefois qu’aucune personne ne lui avait alors dit « s’être sentie lésée » et que les auteurs concernés ne semblaient pas voir « de quoi faire une “affaire” ».

Il reconnaissait néanmoins : « Je suis conscient d’avoir enfreint certaines règles. J’en suis désolé et prie qu’on veuille bien m’excuser. » Le vulgarisateur concluait en affirmant que ses pratiques avaient depuis changé, assurant être devenu « un auteur qui cite abondamment » et « de façon rigoureuse ».

Influences assumées, emprunts non signalés

Sur X, Étienne Klein a partagé ce 11 juin une citation de Pierre Michon, tirée du Roi vient quand il veut. L’écrivain y revendique une porosité radicale aux textes des autres : « Je peux avouer que suis une véritable éponge », écrit-il, avant d’évoquer ce qu’il nomme sa « bibliothèque neuronale ».

La citation, dans le contexte de l’affaire, ne manque pas d’ambiguïté. Pierre Michon y parle d’imprégnation littéraire, de mémoire, d’influences incorporées - Flaubert, Rimbaud, Faulkner, Baudelaire, Rabelais, Borges ou Pessoa - et non de reprise non signalée dans un travail universitaire. Elle permet toutefois de replacer indirectement le débat sur la frontière, toujours délicate, entre culture assimilée, intertextualité et appropriation.

Toute la difficulté tient à cette ligne de partage. Dans la création littéraire, l’écrivain peut reconnaître que « ce que je suis en train de lire passe toujours dans mon texte ». Dans une thèse de doctorat, en revanche, l’exigence n’est pas la même : les emprunts doivent être identifiables, référencés, distingués du propos personnel. 

Toujours sur X, Arnaud Saint-Martin, député LFI-NFP de Seine-et-Marne et sociologue des sciences, estime qu’« une thèse saturée de plagiats, ça n’est pas possible ». Il salue une « justice épistémique » et interroge désormais le sort de l’HDR d’Étienne Klein. L’habilitation à diriger des recherches permet notamment d’encadrer des thèses et de candidater au corps des professeurs des universités. 

Thomas C. Durand, docteur en biologie, vulgarisateur scientifique, et l’un des animateurs de La Tronche en biais, chaîne consacrée à l’esprit critique et à la zététique, juge la sanction visant Étienne Klein « juste », tout en rappelant l’estime qu’il conserve pour une partie de son travail. Pour lui, le plagiat dans une thèse constitue « une atteinte directe au contrat académique » et dépasse « la négligence typographique ou l’oubli de guillemets ».

Il refuse toutefois « la mise au pilori » du vulgarisateur, distinguant sa faute des dérives pseudoscientifiques qu’il combat habituellement. Mais l’intégrité scientifique, insiste-t-il, doit s’appliquer aussi aux figures reconnues : « On ne protège pas la culture scientifique en ménageant ses figures reconnues. » Il voit aussi dans cette décision un précédent pour d’autres dossiers, notamment celui d’Idriss Aberkane. À ses yeux, « Paris Cité vient de rappeler qu’un doctorat engage une institution autant qu’un auteur ».

Sollicité par ActuaLitté, Étienne Klein n'avait pas répondu au moment de la publication. La demande de réaction a été adressée via les contacts indiqués sur son site internet.

Crédits photo : Étienne Klein (Yves Tennevin, CC BY-SA 2.0)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Par Hocine Bouhadjera
Contact : hb@actualitte.com

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L’Agence Nationale de Lutte Contre l’Illettrisme (ANLCI) met à disposition, sur son site internet, un nouvel outil d'analyse et de lutte contre l'illettrisme, à travers 100 fiches départementales. Ces dernières synthétisent plusieurs données et facteurs sur chaque territoire, avec une précision qui s'étend jusqu'aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI).

13/04/2026, 11:26

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Un éditeur américain mise sur l’IA pour changer ses livres en dessins animés

HarperCollins signe avec Toonstar un accord qui dépasse la simple adaptation audiovisuelle. En partant de Friendship List, l’éditeur américain teste une chaîne complète de valorisation : livres transformés en séries animées courtes, diffusion numérique directe, puis prolongement en roman graphique. L’intelligence artificielle n’y sert pas d’ornement : elle réduit les délais et change la cadence d’exploitation des catalogues.

08/04/2026, 16:16

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Orthographe : une règle… ou un pouvoir ?

Norme, outil de distinction sociale, terrain de crispations collectives : la langue concentre des enjeux qui dépassent largement son usage quotidien. Derrière les règles, se dessine aussi une manière de classer, de juger et de se situer - une mécanique discrète, mais sans cesse bousculée par celles et ceux qui la font vivre, lui donnent un présent et un avenir.

03/04/2026, 18:05

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En Allemagne, les livres pour enfants “anti-écrans” gagnent du terrain

À mesure que l’usage des écrans s’installe dès les premières années, l’édition jeunesse allemande formalise une réponse éditoriale structurée. Entre inquiétudes parentales, recommandations publiques et stratégies de catalogue, une offre de livres dédiée à la gestion du numérique émerge. Sans constituer encore un marché massif, elle révèle un déplacement significatif : le livre devient un outil de régulation des pratiques numériques familiales.

01/04/2026, 10:03

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Pourquoi l’Afrique est devenue le cœur de la francophonie

Avec près de 396 millions de locuteurs, le français devient la quatrième langue la plus parlée au monde, derrière l’anglais, le mandarin et l’espagnol, mais devant l’arabe standard. Ils étaient estimés à 220 millions en 2010. Le rapport confirme un basculement majeur : la francophonie est désormais largement portée par le continent africain.

19/03/2026, 16:27

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Livre audio : une nouvelle formation pour les futurs éditeurs

Face à la montée en puissance du livre audio, l’Asfored et la SAE Institute France ont mis en place une collaboration pédagogique destinée à former des professionnels capables de concevoir des contenus éditoriaux pensés pour l’écoute.

13/03/2026, 17:51

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En prison, une formation inédite aux métiers de libraire

L’École de la Librairie, référence nationale dans la formation aux métiers du livre, lance un dispositif inédit : une formation qualifiante en librairie destinée aux personnes détenues. Le projet est mené en collaboration avec l’Agence du Travail d’Intérêt Général et de l’Insertion Professionnelle (ATIGIP) du ministère de la Justice, avec le soutien de la Direction interrégionale des services pénitentiaires (DISP) de Paris et du ministère de la Culture.

25/02/2026, 18:22

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Lire avant de savoir lire : comment naît le rapport au livre dès la petite enfance ?

On imagine souvent que l'apprentissage de la lecture commence sur les bancs de l'école, avec l'alphabet et les premières syllabes. Pourtant, l'histoire d'amour entre un enfant et les livres débute bien plus tôt, souvent dès les premiers mois de vie.

02/02/2026, 17:22

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Langue arabe, librairie, transmission : la fin d’un lieu unique à Marseille

À Marseille, une aventure culturelle de long cours arrive à son terme. Portée pendant plusieurs décennies par Victoria Yaghmour-Roger, elle s’est construite autour de l’enseignement de la langue arabe, d’actions culturelles et d’une librairie spécialisée, fragilisée depuis plusieurs années par des difficultés matérielles et immobilières. Entre ancrage local et ouverture sur le monde arabe, ce travail patient touche aujourd’hui à sa fin, laissant en suspens la question de la transmission.

23/01/2026, 18:33

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Vivre entre les langues : Antoine Compagnon interroge notre rapport aux mots

Dans le cadre des conférences publiques organisées par l’Institut de France, Antoine Compagnon proposera, de février à juin 2026, un cycle intitulé Vivre entre les langues. Huit conférences, données à l’auditorium André et Liliane Bettencourt, réuniront plusieurs membres de l’Académie française autour d’une question centrale : notre rapport intime, culturel et intellectuel aux langues.

21/01/2026, 16:24

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Le Collège de France ouvre une chaire d’histoire de la pensée indienne

Le Collège de France annonce la leçon inaugurale d’Isabelle Ratié, philosophe spécialiste de la pensée indienne et titulaire de la chaire Histoire des systèmes de pensée de l’Inde. Cette leçon se tiendra le jeudi 29 janvier 2026 à 18 heures, au Collège de France. Elle portera sur l’histoire et les enjeux de la philosophie indienne, souvent méconnue ou réduite à une lecture religieuse dans les traditions intellectuelles européennes.

19/01/2026, 13:20

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Le 10 mars, la France lit : le Quart d’heure de lecture revient partout dans le pays

Le Centre national du livre invite une nouvelle fois le public à s’accorder un moment de pause. Le 10 mars 2026, partout en France, particuliers, écoles, structures culturelles, entreprises ou administrations sont conviés à participer au Quart d’heure de lecture national. Quinze minutes, pas plus (ou davantage pour ceux qui se laisseront emporter), pour redécouvrir le plaisir simple d’ouvrir un livre.

 

04/12/2025, 18:13

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Annulation d’un colloque sur la Palestine : 300 universitaires dénoncent une "ère de censure"

Dans une tribune publiée dans Le Monde, un collectif de plus de 300 universitaires dénonce une « atteinte sans précédent à la liberté académique ». 

12/11/2025, 16:33

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Formation FLE en entreprise : un levier pour la diversité de vos équipes

Face à des enjeux croissants de compétitivité, la formation professionnelle s’impose comme un levier essentiel pour les entreprises. C'est aussi le cas pour les salariés qui doivent chercher à multiplier leurs compétences, que ce soit en langue ou en informatique. L'agilité devient une obligation pour tous. 

 

12/11/2025, 09:23

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Mélissa Da Costa devient ambassadrice de l’UNICEF France

L’écrivaine Mélissa Da Costa a été nommée ambassadrice de l’UNICEF France. Cette désignation officialise plusieurs années de collaboration entre l’autrice et l’organisation, autour d’initiatives en faveur des droits de l’enfant, en France et à l’étranger.

06/11/2025, 11:32

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Ils aimaient lire et rêver : l’IBBY honore les enfants et les bibliothèques de Gaza

L’arrêt des combats dans la bande de Gaza est accueilli avec soulagement, mais il reste d’une fragilité extrême. Au moment où l’Union internationale pour les livres de jeunesse (IBBY) rappelle que « les frappes sporadiques d’Israël continuent ». À ce titre, une nouvelle série de bombardements a coûté la vie à plus de 100 civils, dont environ 35 enfants, selon la défense civile palestinienne, dans la nuit de ce 28 octobre. 

29/10/2025, 11:17

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Un programme de mentorat tourné vers la diversité

La Charte et Diveka sont heureuses d'annoncer le lancement d’un programme de mentorat pour les auteur·ices issu·es d’un groupe minorisé sous-représenté dans le monde de l’édition et portant le projet de publication d’un premier roman jeunesse. L’objectif est clair : faire émerger de nouvelles voix et contribuer à une littérature plus juste, plus riche et plus représentative.

22/10/2025, 15:10

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Langues régionales en danger : le Sénat parle d’une disparition “imminente”

Quatre ans après l’adoption de la loi Molac, le Sénat tire la sonnette d’alarme. Dans un rapport dense, la commission de la culture, de l’éducation, de la communication et du sport souligne que les langues régionales de France sont aujourd’hui au bord de l’extinction. Sans un sursaut politique et sociétal majeur, elles pourraient disparaître d’ici une ou deux générations...

15/10/2025, 18:24

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Un nouveau directeur à l’UNESCO : une victoire écrasante mais critiquée

Lundi 6 octobre 2025, lors du vote du Conseil exécutif de l’UNESCO, Khaled El-Enany a été élu directeur général de l’organisation par 55 voix contre 2 pour son adversaire congolais, Firmin Edouard Matoko. Il succédera à Audrey Azoulay, pour un mandat de quatre ans. Son élection sera soumise à l’approbation des 193 États membres lors de la Conférence générale de l’UNESCO en novembre à Samarcande.

08/10/2025, 18:12

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Colloque sur les juifs de France : cinq chercheurs boycottent l’événement

Pour la première fois depuis sa création en 1998, le musée d’Art et d’Histoire du Judaïsme (mahJ) est confronté à un boycott académique, assure l'institution. Cinq chercheurs français ont annulé leur participation au colloque « Les histoires juives de Paris », prévu les 15 et 16 septembre 2025, invoquant la guerre à Gaza et la collaboration avec des universitaires israéliens.

11/09/2025, 12:35

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Quand l’agenda devient un outil culturel pour les enseignants

Les Éditions Maison des Langues et la Maison des langues proposent une nouvelle édition de leurs Carnets de bord 2025-2026, véritables compagnons de route pour les enseignants. Conçus comme des agendas enrichis, ces volumes rassemblent non seulement les outils pratiques indispensables à l’organisation de l’année, mais aussi des contenus culturels adaptés à chaque discipline. 

26/08/2025, 14:34

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1016 jeunes interrogés sur la pratique d’écriture en 2025

Le Labo des histoires, association nationale d’intérêt général créée en 2011 et dédiée à la démocratisation de l’écriture chez les moins de vingt-cinq ans, a publié en 2025 sa première grande étude d’impact. Son objectif : mesurer les effets concrets de la pratique de l’écriture créative dans le cadre des ateliers proposés par la structure.

25/08/2025, 17:25

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Pourquoi les étudiants préfèrent encore le livre papier au numérique

On les croyait déjà vintage, mais ils tiennent bon. La lecture sur papier et l'écriture manuscrite restent des outils d’apprentissage privilégiés des étudiants, malgré la concurrence du numérique. Et ça, ce n'est pas une rédaction littéraire qui le confirme, mais bien une étude menée par les linguistes Naomi S. Baron et Anne Mangen, professeures universitaires.

20/08/2025, 17:11

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Les femmes lisent presque deux fois plus que les hommes au Québec

En 2024, plus de huit Québécois sur dix ont lu au moins un livre, imprimé ou numérique, pendant leur temps libre. L’enquête de l’Institut de la statistique du Québec dresse un portrait détaillé des habitudes de lecture et d’écoute de livres : les écarts restent marqués entre générations, femmes et hommes, diplômés et non-diplômés, tandis que l'essor de nouvelles pratiques chez les plus jeunes se poursuit.

12/08/2025, 14:32

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La bibliothèque idéale du prof de français voit le jour

Imaginez une bibliothèque où chaque ouvrage est un allié précieux pour enseigner le français. Ce rêve de nombreux enseignants vient de prendre forme concrète. Baptisé La Bibliothèque idéale des professeurs de français, ce projet réunit « les ouvrages incontournables pour enseigner le français langue étrangère » en un seul guide pratique.

07/08/2025, 12:54

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Comment et où se former aux métiers du livre ?

La Fédération interrégionale du livre et de la lecture (Fill) publie, depuis plusieurs années, un répertoire des formations aux métiers du livre, régulièrement mis à jour. L'édition 2025 est disponible : elle expose, région par région, les offres de formation, classées par niveau de diplôme.

23/07/2025, 09:43

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Rédaction d’un mémoire : une pratique qui se métamorphose

Longtemps perçu comme le couronnement d’un cursus universitaire, le mémoire incarne encore aujourd’hui une étape symbolique dans le parcours de l’étudiant. Pourtant, les conditions de sa rédaction, les ressources mobilisées, la temporalité de son élaboration et même sa finalité, connaissent de profonds bouleversements. Le numérique, en particulier, redessine les contours de cet exercice académique exigeant.

07/07/2025, 16:24

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L'illettrisme, un obstacle dans le parcours de nombreux jeunes

En 2025, les Journées Nationales d’Action contre l’Illettrisme (JNAI) seront centrées sur la situation des jeunes face à l'illettrisme, à l'innumérisme et à l'illectronisme. Les individus âgés de 18 à 29 ans représenteraient 1 adulte sur 4 en forte difficulté avec les compétences de base, dont la lecture, l'écriture ou l'usage des outils numériques.

03/07/2025, 11:39

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Bac français 2025 : Rabelais, Sarraute et... Françoise Nyssen

Un peu plus de 530.000 élèves des classes de première générale et technologique ont travaillé, ce vendredi 13 juin, sur les sujets du bac de français 2025. Au programme cette année, une multitude de genres littéraires et d'auteurs, de Pierre Corneille à Nathalie Sarraute, en passant par La Bruyère ou... Françoise Nyssen.

13/06/2025, 15:03

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La renaissance de l'immersion linguistique : pourquoi de plus en plus d'étudiants français étudient à l'étranger ?

Les échanges internationaux offrent une immersion totale dans un environnement linguistique authentique, accélérant ainsi l'apprentissage et la maîtrise d'une langue. Ils permettent une interaction constante avec des locuteurs natifs, favorisant une compréhension plus profonde des nuances culturelles et linguistiques. Ces expériences enrichissent le vocabulaire et améliorent la fluidité, tout en développant une confiance accrue dans l'utilisation de la langue au quotidien.

07/06/2025, 14:44

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Librairie : une formation pour passer de l’idée au concret

Créer sa librairie, c’est un rêve, mais aussi un métier. Avec sa nouvelle formation certifiante, Book Conseil propose aux futurs libraires un accompagnement pour structurer leur projet, affiner leur stratégie et acquérir les bases nécessaires à la création d’une entreprise viable.

15/05/2025, 12:52

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