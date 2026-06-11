J’ai toujours voulu un chien remporte le Prix Coup de Pouce Gulli des Premières Lectures 2026

L’album, qui raconte l’histoire tendre et décalée d’une petite fille et de son animal de compagnie, a été choisi par un jury de jeunes lecteurs particulièrement nombreux : 6200 enfants de CP, issus de 225 villes partout en France, ont voté pour désigner leur lauréat national.

La remise du prix s’est déroulée en présence du parrain de cette édition, Thomas Sotto, journaliste et animateur radio aux commandes de RTL Matin. Étaient également présents Nicole Notat, vice-présidente de l’Association Coup de Pouce, Nicolas Samsoen, maire de Massy, Beatriz Beloqui, maire-adjointe déléguée à l’éducation et à l’égalité femmes/hommes, ainsi qu’Ismaël Aboudaoud, maire-adjoint délégué à la jeunesse, à la politique de la ville et à l’insertion. Ils ont remis le trophée au lauréat de cette édition.

À Massy, 55 enfants des Clubs Coup de Pouce, entourés de leurs familles, ont participé à la cérémonie. Ils représentaient le grand jury d’apprentis lecteurs mobilisé dans toute la France, au terme d’une aventure littéraire menée autour de la découverte d’albums jeunesse.

Dans J’ai toujours voulu un chien, la narratrice rêve d’avoir un chien : un animal « trop génial », que l’on peut promener, baptiser d’un nom amusant, et même garder près de soi la nuit. Mais elle reçoit à la place un cochon. Or, explique-t-elle, « les gens ne sont pas prêts pour les cochons ». La fillette a honte des moqueries, au point de décider de vendre son animal pour acheter « un petit chien tout mignon, comme les autres ».

Le livre joue ainsi sur le décalage, la honte, le désir de ressembler aux autres, mais aussi sur la découverte de ce que les différences peuvent apporter. Le texte est présenté comme une écriture « truculente, pleine de justesse et de drôlerie ».

Auteur et illustrateur, Alexandre Juza a d’abord suivi des cours dans une école de jazz avant de se tourner vers la littérature jeunesse. Dans ses livres, il associe poésie et humour. J’ai toujours voulu un chien est son premier album publié chez Didier Jeunesse.

L’auteur s’est dit particulièrement touché par le choix des enfants. Il explique avoir ressenti du stress en apprenant que son album figurait dans la sélection, estimant que les enfants « ne font pas semblant d’aimer quelque chose ». Il remercie les jeunes lecteurs du Prix Coup de Pouce Gulli des Premières Lectures d’avoir voté pour son livre, et rappelle que l’album parle de « ces choses qu’on aime et qu’on n’ose pas toujours assumer ».

Alexandre Juza espère que certains lecteurs refermeront le livre en se disant que leurs goûts, « même les plus bizarres », valent la peine d’être gardés, et que les différences des autres ont toujours quelque chose à apporter. Il remercie également les équipes du prix pour leur engagement en faveur de la lecture, en soulignant que certains enfants deviendront peut-être auteurs, illustrateurs ou libraires, mais que l’essentiel reste que la lecture fasse partie de leur vie.

Thomas Sotto, parrain de l’édition 2026, a salué l’esprit du prix, rappelant que, dans un concours qui récompense un livre, « il n’y a que des vainqueurs ». Le lauréat, bien sûr, mais aussi tous les enfants qui ont lu, discuté, échangé et voté autour des albums de la sélection. Pour lui, ces milliers de « lecteurs-électeurs » participent à un projet éducatif essentiel : donner le goût de lire.

Deux autres albums figuraient dans la sélection 2026 : Clarissa et Septimus, d’Amélie Graux, publié chez Kaléidoscope, et Un sari vert et bleu, de Nicolas Deleau et Laurent Simon, publié chez Gallimard Jeunesse.

Le Prix Coup de Pouce Gulli des Premières Lectures poursuit un objectif clair : prévenir le décrochage scolaire en transmettant le goût de la lecture. Il vise à promouvoir l’accès à la culture écrite pour les élèves de CP qui en sont le plus éloignés. Pour y parvenir, le prix propose un parcours d’activités ludiques et adaptées autour d’ouvrages de littérature jeunesse, afin de développer le plaisir de lire chez les enfants et d’associer les familles à cette aventure littéraire.

Cette édition est soutenue par le ministère de la Culture. Les organisateurs donnent déjà rendez-vous pour de nouvelles aventures littéraires l’année prochaine.

Le lauréat 2025 était Clebsy, chien de la jungle, écrit par Noé Carlain — pseudonyme d’Alain Grousset et Carl Norac — et illustré par Thierry Manes, publié chez Didier Jeunesse.

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Crédits photo : Alexandre Juza (©THOMAS PADILLA, Prix Coup de Pouce Gulli)

Par Hocine Bouhadjera

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