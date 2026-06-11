Présomption d'utilisation des contenus culturels : pour le groupe d'Attal, IA pas moyen

Une occasion manquée pour la présomption d'utilisation des contenus culturels par les fournisseurs d'intelligence artificielle ? Le groupe Gauche Démocrate et Républicaine (GDR) avait ménagé une place, au sein de sa journée réservée, pour la proposition de loi de Laure Darcos (Essonne, Les Indépendants — République et Territoires), Agnès Evren (Paris, Les Républicains) et Pierre Ouzoulias (Hauts-de-Seine, Communiste Républicain Citoyen et Écologiste — Kanaky), déposée en décembre 2025 et votée par le Sénat le 8 avril dernier.

Rappelons le contexte : aujourd'hui, auteurs et titulaires de droits, pour obtenir une rémunération à la hauteur de l'usage fait d'une œuvre protégée par le droit d'auteur, doivent prouver que celle-ci a été exploitée par le fournisseur d'une IA pour entrainer cette dernière. Or, faute de transparence sur le moissonnage de données réalisé, il reste difficile d'avancer que telle ou telle œuvre a servi à « entrainer » une intelligence artificielle générative.

Parallèlement, des développeurs d'IA de premier plan, notamment OpenAI ou Meta ont admis l'utilisation d'œuvres protégées par le droit d'auteur, sans licence ni versement de compensation aux ayants droit.

Ce texte inverserait alors la charge de la preuve, dans les litiges opposant les développeurs aux ayants droit : le fournisseur devrait ainsi prouver que l'œuvre n'a pas été utilisée pour développer son outil.

« On siffle la fin de la récré de trois à quatre ans de moissonnage sans retour de valeur. Il faut remettre les choses à plat. Mettre tout le monde autour de la table », nous expliquait Laure Darcos en mars dernier au sujet de ce texte, en revendiquant une première étape dans la régulation des usages des œuvres protégées par les développeurs d'intelligences artificielles.

Évidemment, les débats battent leur plein autour du texte. Si les ayants droit, notamment le Syndicat national de l'édition ou les organismes de gestion collective ont jeté leurs forces dans la bataille, les industries de la tech font aussi des pieds et des mains pour freiner la régulation du secteur et de ses usages... Le sujet est au cœur des manœuvres de lobbying, auprès des ministres, de l'Élysées ou des parlementaires.

Une centaine d'amendements

Le calendrier est particulièrement serré pour cette proposition de loi, comme le soulignait Laure Darcos elle-même : « Si le texte est adopté au Sénat [ce qui a été fait en avril, NdR], les ayants droit ont bien compris qu’il faudra faire le même travail de pression à l’Assemblée nationale, pour que le texte soit inscrit à l’ordre du jour avant l’interruption estivale. Sinon, on bascule dans la phase budgétaire, puis dans la campagne présidentielle. Et là, on repart dans les limbes... »

Ce 11 juin s'avérait donc crucial, avec l'inscription lors de la journée réservée du groupe GDR. Mais Ensemble pour la République a barré la route à l'examen du texte, en déposant 100 amendements, pas moins, entre le 4 et le 8 juin. Autant d'éléments à étudier, qui allongeraient considérablement la longueur des discussions.

Les députés Paul Midy (Essonne), Prisca Thevenot (Hauts-de-Seine), Sylvain Maillard (Paris), Guillaume Kasbarian (Eure-et-Loir) ou encore Marie Lebec (Yvelines) ont été particulièrement productifs. Véritable intérêt pour le sujet ou tentative d'obstruction parlementaire ? À titre de comparaison, les amendements déposés par les autres groupes sont au nombre de... 10.

« Je suis reconnaissante à Emmanuel Maurel [député du Val-d'Oise, Gauche Démocrate et Républicaine] d'avoir placé le texte dans cette journée réservée, même si le nombre de sujets à l'ordre du jour l'avait placé dans une position extrêmement tendue », nous indique Laure Darcos, coautrice de la proposition de loi. « Mais nous assistons surtout à une vraie volonté d’obstruction de la part du groupe Renaissance [qui a repris le nom Ensemble pour la République, NdR] », déplore-t-elle.

Aux yeux de la sénatrice de l'Essonne, « il s'agit d'une manifestation du lobby des industries de la tech, évidemment. Ces députés vont se couvrir en assurant qu'ils protègent Mistral, le champion français, mais nous assistons là à une manifestation de ce côté “start up Nation”. Je n'ai moi-même rien contre les technologies et l'innovation, mais lorsque l'on parle d'IA sans évoquer les contreparties, notamment la rémunération des ayants droit, comme le fait Gabriel Attal, on a choisi son camp. »

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Se disant « peu rancunière », Laure Darcos assure qu'elle reste à disposition « pour faire comprendre à Attal et son groupe l'intérêt de faire voter cette loi ». D'après elle, il y aurait « urgence à stopper les moteurs d'entrainement quelques semaines, afin que l’on se mette autour de la table avec les ayants droit et les acteurs de la tech, aussi bien les GAFAM que les entreprises françaises ou européennes ».

Rappelons que Gabriel Attal, candidat à l'élection présidentielle 2027, a récemment publié un livre, En homme libre (Éditions de l'Observatoire). Ouvrage dont la promotion s'était appuyée sur un usage plutôt discutable de l'intelligence artificielle, afin de faire rédiger des chroniques du titre, faussement attribuées à des personnalités, comme Emma Watson, Cristiano Ronaldo, Rosalía ou Kendrick Lamar.

La prochaine fenêtre pour l'examen du texte à l'Assemblée nationale serait une nouvelle semaine transpartisane, en fin d'année 2026 — le calendrier parlementaire n'est pas encore arrêté.

Photographie : Gabriel Attal lors du dixième anniversaire des Jeunes avec Macron, au Cirque d'hiver Bouglione à Paris, le 5 juillet 2025 (Page4Pol, CC BY-SA 4.0)

Par Antoine Oury

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