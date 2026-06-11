Grand Prix de l’Héroïne Madame Figaro 2026 : le palmarès complet

Le palmarès du Grand Prix de l’Héroïne Madame Figaro 2026

Roman français

Appel manqué, de Carole Fives (Éditions l'arbalète/Gallimard)

Bio/récit

Femmes sur fond Azur, de Chantal Thomas (Éditions du Seuil)

BD/Roman graphique

Sois femme et tais-toi. Dans l'oeil de Delphine Seyrig, de Nina Almberg et Arianna Melone et Coline Naujalis (Éditions Steinkis)

Roman étranger

Mon refuge et mon orage, de Arundhati Roy (trad. Irène Margit, Éditions Gallimard)

« Cette sélection 2026 met à l’honneur des auteures et des personnages féminins qui marquent par leur singularité et leur intensité. Ce sont des livres qui disent la force des femmes sans jamais les réduire à un seul récit, et c’est précisément ce que ce prix a toujours voulu mettre en lumière. Cette année encore, la sélection témoigne d’une grande exigence littéraire », a souligné Colombe Schnek, présidente du jury.

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Le jury réunissait Virginie Ledoyen, actrice ; Emma Lavenka, directrice générale de L’Éloge ; Minh Tran Huy, auteure et critique littéraire à Madame Figaro ; Bernard Babkine, journaliste culture à Madame Figaro ; Liya Kebede, actrice et mannequin ; Nelly Garnier, fidèle lectrice ; Mélanie Davoust Adida, fondatrice du blog littéraire Demain, je lis (@demainjelis) ; Anne-Laure Vial, directrice de la librairie ICI, et Martin Bougol, bookstagrammeur (@lanuitseramot) et auteur.

Le palmarès 2025 du Grand Prix de l’Héroïne Madame Figaro est disponible à cette adresse.

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Par Antoine Oury

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