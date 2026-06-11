Grand Prix de l’Héroïne Madame Figaro 2026 : le palmarès complet

La cérémonie de remise des récompenses du Grand Prix de l’Héroïne Madame Figaro a eu lieu le jeudi 4 juin dernier dans les salons de l’Hôtel Régina Louvre, en présence du jury présidé par Colombe Schneck, chroniqueuse littéraire pour Madame Figaro.
Le 11/06/2026 à 13:14 par Antoine Oury
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11/06/2026 à 13:14
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Appel manqué, de Carole Fives (Éditions l'arbalète/Gallimard)
Femmes sur fond Azur, de Chantal Thomas (Éditions du Seuil)
Sois femme et tais-toi. Dans l'oeil de Delphine Seyrig, de Nina Almberg et Arianna Melone et Coline Naujalis (Éditions Steinkis)
Mon refuge et mon orage, de Arundhati Roy (trad. Irène Margit, Éditions Gallimard)
« Cette sélection 2026 met à l’honneur des auteures et des personnages féminins qui marquent par leur singularité et leur intensité. Ce sont des livres qui disent la force des femmes sans jamais les réduire à un seul récit, et c’est précisément ce que ce prix a toujours voulu mettre en lumière. Cette année encore, la sélection témoigne d’une grande exigence littéraire », a souligné Colombe Schnek, présidente du jury.
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Le jury réunissait Virginie Ledoyen, actrice ; Emma Lavenka, directrice générale de L’Éloge ; Minh Tran Huy, auteure et critique littéraire à Madame Figaro ; Bernard Babkine, journaliste culture à Madame Figaro ; Liya Kebede, actrice et mannequin ; Nelly Garnier, fidèle lectrice ; Mélanie Davoust Adida, fondatrice du blog littéraire Demain, je lis (@demainjelis) ; Anne-Laure Vial, directrice de la librairie ICI, et Martin Bougol, bookstagrammeur (@lanuitseramot) et auteur.
Le palmarès 2025 du Grand Prix de l’Héroïne Madame Figaro est disponible à cette adresse.
Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones
Par Antoine Oury
Contact : ao@actualitte.com
Paru le 02/01/2026
128 pages
Editions Gallimard
17,00 €
Paru le 12/02/2026
400 pages
Editions Gallimard
24,00 €
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