Trop sensible, Penguin India renonce à publier le dernier livre de Joe Sacco

La filiale India de PRH ne distribuera pas The Once and Future Riot, le dernier livre de Joe Sacco, dans le circuit indien. Révélée par The Indian Express, cette décision concerne le reportage dessiné consacré aux violences communautaires de Muzaffarnagar, dans l’Uttar Pradesh, en 2013.

L’ouvrage de 135 pages, publié l’an dernier, était annoncé en librairie en Inde entre août et septembre, selon le quotidien. Joe Sacco y revient sur des affrontements qui ont fait plus de 60 morts et 40.000 déplacés. L’auteur, figure majeure du journalisme en bande dessinée, avait déjà documenté la Palestine, Gaza ou les Balkans dans des livres mêlant enquête, témoignage et dessin documentaire.

Une carte et des demandes de citations

Gaurav Shrinagesh, directeur général de PRH India, confirme que le livre a été signalé lors d’un contrôle préalable et juridique. L’éditeur indien invoque d’abord une carte dessinée présentant, selon lui, des frontières indiennes inexactes. Il mentionne aussi des questions relatives au contenu du titres, ainsi que des demandes de citations adressées à Penguin UK, restées sans réponse selon lui.

Mais pas plus de précision : le choix de ne pas commercialiser The Once and Future Riot relève donc, à ce stade, d’un processus interne à Penguin Random House India, et non d’une interdiction officielle annoncée par les autorités indiennes.

PRH India indique par ailleurs ne pas contrôler ces circuits parallèles, de sorte que le livre reste accessible via certaines plateformes en ligne qui s’approvisionnent auprès de grossistes britanniques. Quelques librairies du sud de Delhi ont aussi importé des exemplaires directement depuis le Royaume-Uni.

Un test pour le reportage dessiné

Le dossier touche un segment éditorial encore fragile en Inde : la non-fiction graphique. Dans une tribune, l'artiste et chercheuse indienne Ita Mehrotra souligne le rôle de Sacco dans la reconnaissance internationale du comics journalism et le précédent créé par le retrait d’un livre documentaire sur des violences communautaires récentes. Et de rappeler que Sacco fonde l'ensemble de son travail sur des entretiens, des vérifications et des récits de terrain : de l'investigation rigoureuse en somme.

La prudence de PRH India intervient car le sujet est politiquement ultra sensible. Les violences de Muzaffarnagar ont précédé les élections générales indiennes de 2014 et restent un objet de fortes tensions mémorielles.

Raison, certainement, pour laquelle Sacco a dédié le livre aux journalistes ruraux indiens qui l’ont aidé comme traducteurs et chercheurs, et qui apparaissent aussi dans ses pages. Il s’est rendu à Muzaffarnagar un an après les émeutes pour conduire ses entretiens.

Dans le chapitre final, le livre aborde aussi la dimension politique des violences, survenues quelques mois avant les élections générales de 2014. À ce stade, l’éditeur indien n’annonce aucune modification du livre ni reprise du dossier. Aucun calendrier de sortie indienne n’est annoncé pour The Once and Future Riot.

L'éditeur cherche quelles excuses fournir ?

Dans un entretien accordé à Sidharth Bhatia, fondateur du journal indien The Wire, l’auteur tente pourtant de défendre sa position.

Il dit avoir reçu de Penguin UK une liste de cinq pages de demandes de clarifications et de modifications. « Le principal, pour moi, concernait des changements qui relevaient à mes yeux de l’intervention éditoriale : on me demandait de retirer des citations, y compris des propos sur des personnalités publiques, ou des citations d’une personnalité publique avec laquelle je m’étais entretenu. Cela allait même jusqu’à me demander de déplacer une légende plus bas dans la page », explique-t-il.

« Quatre ou cinq points étaient présentés comme des exigences, et je n’étais tout simplement pas disposé à les accepter », comme la période qui « a suivi ces émeutes et, plus largement, ce qui s’est passé depuis l’arrivée du BJP au pouvoir : l’hégémonie hindoue tourne à plein régime. »

Sensible, bien trop sensible pour une maison frileuse, bien trop frileuse : « Ils ont répondu que ce passage devait être retiré de l’édition indienne, au motif qu’il pourrait être interprété comme inflammatoire et susceptible de provoquer une offense religieuse. Je ne pense pas avoir dépassé les limites en formulant cette conclusion, puis en me voyant demander de la supprimer. »

Et d’ajouter : « Je dirai simplement non, quel que soit l’interlocuteur. Si vous voulez distribuer le livre et que vous exigez de moi une chose pareille, je la rejetterai d’emblée. »

Il revient également sur les trois semaines passées à Muzaffarnagar, où il a rencontré de nombreux interlocuteurs, parmi lesquels des membres des communautés jat et musulmane, des victimes des émeutes et des représentants des autorités. Il explique avoir commencé à travailler sur le livre avant de le mettre de côté, puis d’y revenir plusieurs années plus tard.

L'auteur reconnaît volontiers que la diffusion d’un tel livre se révélerait « embarrassante » pour Penguin qui « est aussi l’éditeur du livre du Premier ministre Modi. Mais l’affaire ne s’arrête pas là. Après ce différend avec Penguin India, plusieurs éditeurs — environ quatre — m’ont contacté depuis l’Inde en me disant : nous imprimerons le livre, nous le publierons. Pour moi, cela dit quelque chose ».

À ce stade, l’éditeur indien n’annonce aucune modification du livre ni reprise du dossier et aucun calendrier de sortie n’est annoncé.

Par Nicolas Gary

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